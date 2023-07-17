Когда началась эпоха корсета?

Иллюстрация, доказывающая вред корсета для внутренних органов, 1881 год

Фото HISTORICA GRAPHICA COLLECTION/HERITAGE IMAGES/SPL via Legion Media

Женщины во все времена хотели иметь совершенные формы, а потому добровольно становились жертвами моды, заковывая себя в «панцирь». Подобие корсета можно видеть уже на античных красотках. Настоящая же эпоха корсета началась в XIV веке. Для придания желанных форм в каркас вшивали деревянные, костяные и металлические палочки или пластинки. Первые корсеты девушки надевали в 16 лет, и с этого момента их тело не знало покоя ни днем, ни ночью, так как существовали еще и специальные ночные корсеты.

В XVI веке ношение корсета стало общепринятой нормой. А для пущего эффекта, перед тем как утянуться, дамы выпивали стакан уксуса, который, вызывая спазм желудка, позволял облегчить этот процесс. Так, при дворе Екатерины Медичи объем талии соответствовал положению дамы при дворе: чем тоньше талия, тем выше статус. И для его сохранения они были вынуждены заковывать себя в металлические каркасы, состоящие из четырех пластин с жесткой застежкой сзади. Но к середине XVII века под влиянием французских модельеров корсет стали изготавливать из тканей, украшая кружевами и вышивками.

Активную борьбу с корсетами в XIX веке начали врачи после изобретения рентгеновского аппарата, доказав, что они деформируют не только ребра, но и внутренние органы. Но убедить в этом дам до конца не удавалось. На помощь пришел Поль Пуаре — «король» французской моды, предложивший в 1905 году рубашечный покрой одежды, вообще исключавший ношение корсета.

Источник: https://animalworld.com.ua/news/kogda-nachalas-epoha-korseta