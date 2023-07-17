Древние города, затерянные в джунглях Южной Америки и открытые заново только в наши дни. Гондурас





О древнем и таинственном городе Ла-Сьюдад-Бланка (Белый город), известном также под названием Город Бога Обезьян, в котором по преданиям индейцев была зарыта гигантская статуя этого божества, отлитая целиком из золота, впервые поведал жителям Старого света испанский конкистадор Эрнан Кортес. К своему глубочайшему сожалению, сам он сколько ни старался, но так и не смог отыскать затерянный в джунглях город.

Эрнан Кортес

О нем вновь заговорили 1927 году, когда пилот Чарльз Линдберг в своем интервью одному из северо американских издательств, поведал всему миру историю о том, как он пролетая над тропическими лесами Ла-Москитии, которые расположены в восточной области Гондураса, видел руины древнего города, разрушенные здания которого были сложены из белого камня. Вдохновленный рассказами Кортеса и Линдберга, в 1938 году, археолог и искатель приключений Теодор Морде организовал экспедицию на поиски затерянного города.

И уже в 1939 году он триумфально вернулся в США, с грузом из нескольких тысяч артефактов доколумбовой эпохи. Морде утверждал, что смог найти затерянный город, подкупив вождя одного из индейских племен. Поэтому тот, после получения из рук Теодора оговоренного вознаграждения, отрядил в его экспедиционный отряд несколько туземцев-проводников. В конечном итоге, Морде скончался, так и не сумев организовать новую экспедицию к руинам Белого города. Однако, опасаясь конкурентов и просто авантюристов от археологии, он до самой своей кончины, так никому и не рассказал, где спрятал карту, по которой можно найти Ла-Сьюдад-Бланка.

В 1952 году Министерство культуры Гондураса взяло на себя финансирование экспедиции по поиску затерянного города, под руководством Тибора Секельджа. Но ко всеобщему разочарованию, экспедиция вернулась ни с чем. Но желающих отыскать таинственный город со временем меньше не становилось. Но свое продолжение, история поисков Ла-Сьюдад-Бланка получила только в мае 2012 года.

Сканирование лидаром

Именно тогда, группа ученых под руководством кинодокументалиста Стива Элкинса, используя лидар (прибор для дистанционного зондирования), провела аэрофотосъемку над джунглями Ла-Москитии. Сканирование показало, наличие на земле под густыми кронами деревьев тропического леса, объектов геометрически правильных форм. После этого сообщения, многие Западные и Северо Американские СМИ сенсационно объявили о вероятном обнаружении затерянного в джунглях города Бога обезьян или Белого города.

Проведенное в мае следующего года дополнительное зондирование лидаром, подтвердило наличие неких больших архитектурных форм под пологом джунглей Гондураса. После этого было принято решение об организации наземной экспедиции. Ее итогом стал доклад руководителя экспедиции, эксперта по Мезоамерике, профессора Колорадского Университета (США) — Кристофера Фишера. Из доклада следовало, что команде археологов под его началом удалось найти под пологом джунглей обширный комплекс земляных и сложенных из каменных блоков пирамид. В древнем городе была проложена сеть оросительных каналов, имелись искусственные водохранилища. И хотя многие каменные изваяния и строения время пощадило и они хорошо сохранились, складывалось общее впечатление, что город был покинут своими жителями уже очень давно. Сотни, а может быть и тысячи лет назад.

Вот, что писал об этом “ National Geographic”:

“В отличие от соседних майя, эта культура остаётся практически неизвестной. Археологи даже не дали ей имя. На данный момент были найдены 52 артефакта, которые выступали из земли, в том числе каменные церемониальные сооружения, сосуды, украшенные зооморфными фигурами. По мнению специалистов работавших на месте, большая часть артефактов, скорее всего погребена под поверхностью и для их извлечения потребуется ни один год”.

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Источник: https://dzen.ru/a/Y5sUVXpX4Cjzg8iV