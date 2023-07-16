Художник-бариста рисует знаменитостей прямо в чашке с кофе

Дэниел Рэдклифф

Приставку "звездый" можно добавить ко многим профессиям, связанным с шоу-безнессом. Например, "звёздный визажист", "звёздный дизайнер", "звёздный тренер" и все такое. То есть, речь идет о специалистах. работающих, как правило, только на знаменитостей. И, казалось бы, причем тут бариста? Ведь это обычный работяга, который просто делает нам вкусный кофе. Но бариста Брайан Леонард стал исключением. Он стал настоящим художником в мире "латте-арта". В итоге он стал известен своими кофейными портретами знаменитостей, которые оценили… непосредственно сами звезды.

Бен Стиллер



Брендан Фрейзер



Николас Кейдж



Эль Фанинг



Мэтт Дэймон



Бенедикт Камбербэтч



Энн Хэтэуэй



Хоакин Феникс



Рене Зеллвегер



Шайа Лабаф



Брайан уже не первый раз угощает Дэниела, который, кажется, только рад такому комплименту от баристы



Том Хэнкс



Мерил Стрип



Джейсон Сигел



Дженнифер Лопес



Кристен Стюарт



Эдди Мёрфи



Кит Харингтон



Источник: https://nevsedoma.com.ua/588605-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%