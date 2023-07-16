Самые знаменитые замки Англии

Территория Британских островов в Средневековье была ареной жарких битв. Неудивительно, что в одной только Англии построили более 1500 замков. До наших дней, к сожалению, хорошо сохранились считанные десятки. Мы расскажем вам о самых красивых и знаменитых замках Англии, Шотландии и Уэльса.

ТАУЭР — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СИМВОЛОВ АНГЛИИ

Один из самых известных замков Англии, Британии и даже мира в далеком 1066 году основал Вильгельм Завоеватель — для устрашения англосаксов. Чуть позже нормандский правитель возвел Белую Башню (White Tower), которой крепость и обязана своим названием.

Ричард Львиное сердце пристроил к Тауэру еще несколько башен и дополнительные стены, за счет чего замок стал одним из самых неприступных в Европе.

С начала XII века Тауэр служил тюрьмой, и за более чем 800 лет в его стенах побывали многие известные личности: Уильям Уоллес, Томас Мор, леди Джейн Грей, Эдуард V, Ричард Шрусберийский, Анна Болейн и другие. Некоторые сложили здесь голову. Узницей Тауэра была даже будущая королева Британии Елизавета I, хоть и недолго. Впрочем, Тауэр был не только местом заключения и казней — в разные века крепость выполняла самые неожиданные функции, от зоопарка до монетного двора. Сейчас это музей, расположенный в самом центре Лондона.

А еще в Тауэре живут черные вороны, которых считают хранителями монархии. И у этих воронов есть свой хранитель, находящийся на государственной службе. Каждый ворон имеет имя и очень ценен для нации.

ВИНДЗОРСКИЙ ЗАМОК — СЕРДЦЕ МОНАРХИИ

Главный замок английской короны в Беркшире — ровесник Тауэра, и также был основан во время нормандского завоевания Британии. Место для строительства выбрали удобное, в долине реки Темзы, чтобы эффективно защищать лондонские владения норманнов. Виндзорский замок выдержал интенсивную осаду во время Первой войны баронов в XIII веке, после чего английский монарх Генрих III построил на его территории роскошный дворец.

В XIV веке Эдуард III осуществил грандиозную перепланировку дворца, превратив его в одно из самых впечатляющих светских зданий Средневековья. В дальнейшем монархи все чаще использовали дворец в качестве королевского двора и центра для развлечения дипломатов. Несмотря на то, что Винздор уже давно стал официальной резиденцией, крепость ежегодно посещают миллионы туристов. А еще это самый большой жилой замок в мире с постоянным населением более 500 человек. В капелле Святого Георгия проходят королевские венчания, также здесь похоронены многие члены королевской семьи, от легендарной Джейн Сеймур до Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа.

Именно по названию замка с 1917 года стала называться Виндзорами ныне правящая в стране Саксен-Кобург-Готская династия, дабы избежать неприятных ассоциаций с немецкими корнями, актуальными после Первой мировой войны.

ЗАМОК ЛИДС — КРАСОТА ПОСРЕДИ ОЗЕРА

Замок в графстве Кент построили чуть позже, чем Тауэр и Виндзорский дворец — в 1119 году, но цель осталась прежней — демонстрация силы норманнов. Крепость возвели в очень живописном месте — посреди озера на двух островах. В 1278 году король Эдуард I получил контроль над замком, прикипел к нему всей душой и вложил немало средств в его развитие. Впоследствии вдова Эдуарда II в 1321 году сделала замок Лидс своей резиденцией. С тех пор английские королевы питали к этой крепости особую любовь, что и неудивительно — бесспорно, это один из красивейших замков в мире. Сегодня шедевр средневековой архитектуры принадлежит благотворительному фонду, и относится к самым посещаемым достопримечательностям Британии. Из того, что здесь стоит посмотреть — лабиринт из тисовых деревьев с гротом в центре, а также вольер с редкими птицами.

ДУВРСКИЙ ЗАМОК — ВРАТА АНГЛИИ

По соседству с замком Лидс, тоже в Кенте, расположился Дуврский замок. Скалистый берег пролива Па-де-Кале, на котором возвели крепость, стратегически важное место — по сути, это ворота в Англию. Первые укрепления здесь возникли еще в I веке в римскую эпоху или даже раньше, однако огромный каменный замок, один из самых больших в королевстве, появился благодаря Генриху II в конце XII века. Дуврский замок переживал не только средневековые войны — к примеру, во времена Наполеона под зданием были проложены туннели, где жили солдаты. Крепость защищала англичан и во время Второй мировой войны, став бомбоубежищем. Как и другие знаменитые замки нашего топа, сейчас памятник архитектуры служит музеем.

ЭДИНБУРГСКИЙ ЗАМОК — СИМВОЛ ШОТЛАНДИИ

Главная достопримечательность Эдинбурга, а возможно, и всей Шотландии, ведет свою историю с древнейших времен. На вершине Замковой скалы, где в далеком прошлом было жерло вулкана, люди живут как минимум с 800 года до н.э. Первое упоминание замка на скале датируется 1093 годом — тогда скончался король Малькольм III. Живописная крепость стала одной из главных арен в войнах за независимость Шотландии. В 1292-м англичане впервые захватили крепость, но спустя 20 лет шотландцам удалось его отбить. С тех пор замок много раз переходил из рук в руки, но в итоге остался у английской короны. Здание было и королевской резиденцией, и тюрьмой, а теперь его может посетить любой турист.

ЗАМОК КАРНАРВОН — ГЛАВНАЯ КРЕПОСТЬ УЭЛЬСА

После нормандского завоевания Англии следующим в списке оказался Уэльс. Регионом от имени Вильгельма управляли сначала норманн Роберт Рудланский, затем его двоюродный брат Гуго д’Авранш. Последний и построил три самых известных валлийских замка, включая Карнарвон. Огромную крепость сначала возвели из земли и дерева, но в 1283 году Эдуард I превратил его в каменный, заодно защитив город стеной. Башни при этом сделали круглыми, подражая стенам Константинополя. Благодаря прочной конструкции Карнарвонский замок пережил все войны и восстания, и по праву вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то, что внутри крепости мало что сохранилось, высочайшие стены и суровые башни могут рассказать многое об истории Уэльса.

ЗАМОК БОДИАМ — ШЕДЕВР ВРЕМЕН СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

Замок Бодиам — крепость XIV века в графстве Восточный Суссекс. Обнесенное рвом средневековое здание покоряет туристов с первого взгляда. Одна из изюминок — причудливый мост через ров, ведущий ко входу с нависающими башнями. Бодиам построили для защиты южной Англии от французов во время Столетней войны, а сделал это бывший рыцарь короля Эдуарда III — сэр Эдуард Дэлингридж. За сотни лет замок неоднократно перепродавался и в итоге практически превратился в руины. К счастью, шедевр архитектуры впоследствии восстановили, и сейчас он принадлежит Национальному фонду Британии.

УОРИКСКИЙ ЗАМОК — РОСКОШНЫЙ ПАМЯТНИК X ВЕКА

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На стратегически важном месте, в излучине реки Эйвон в 914 году располагалась англосаксонская крепость. Спустя полторы сотни лет Вильгельм Завоеватель построил здесь замок Уорик — сначала из дерева, а позже, во время правления короля Генриха II, его сделали каменным. Здание пережило нападение в 1264 году, осаду в 1642 году и пожар в 1871 году, но до сих пор остается одним из наиболее хорошо сохранившихся старинных замков Англии. Долгое время резиденцией владел граф Уорик, и его семья вела роскошный образ жизни, о чем свидетельствуют изысканный Большой зал XVII века и государственные комнаты, где хранятся самые ценные экспонаты. Сейчас замок Уорик входит в число важнейших достопримечательностей Британии. Здесь воссозданы интерьеры прежних времен, дополненные невероятно реалистичными персонажами из воска, облаченными в пышне наряды; проводятся шоу хищных птиц, рыцарские состязания и костюмированные праздники. Некоторые называют замок Уорик самым красивым замком Англии и уж точно — одним из самых интересных для туристов.

ЗАМОК АРУНДЕЛ — ЦЕНТР ИСКУССТВА

Замок Арундел, или же Эрандел, в далеком 1086 году построил Роджер Монтгомери — правая рука Вильгельма Завоевателя. На протяжении веков крепость в Западном Сассексе перестраивалась много раз. Норманнский замок, возвышающийся над холмом, окружен садами. В замке хранится художественная коллекция редких работ известных художников, включая Ван Дейка, Гейнсборо и Каналетто. Однако Арундел больше известен по кинокартинам — в крепости снимались эпизоды сериала «Доктор Кто», а также фильм «Молодая Виктория».

ЗАМОК ДАНРОБИН — ШОТЛАНДСКИЙ РЕНЕССАНС

Замок Данробин в шотландском Сазерленде появился в 1300-х годах. Большую часть своей истории он принадлежал могущественному клану Сазерленд. Внешний вид здания весьма необычен для Британии — в архитектуре и ландшафтном дизайне здешних садов чувствуется сильное влияние французской культуры. Замок украшают башенки, попавшие сюда словно из детских сказок. Из замка открываются замечательные виды на залив Дорнох-Ферт. С 1973 года территория открыта для туристов, однако в части помещений до сих пор живут потомки Сазерлендов. В замке уж 189 комнат и одно не мешает другому. Отметим также огромный замковый сад — его площадь более 500 гектаров.

На территории Британии сохранилось немало замков, и в топ-10 не попали другие интересные представители средневековой архитектуры. Вот еще пять памятников, достойных упоминания:

ЗАМОК КОНУИ

Валлийская крепость колоссальна во всех отношениях — восемь огромных, внушительных башен на стенах создают очень грозный образ. Построенный по заказу короля Эдуарда I замок — один из лучших примеров средневековых укреплений в стране. К сожалению, до сегодняшних дней сохранились в основном стены, зато посетителям разрешается гулять везде и подниматься на все башни.

ЗАМОК ПЕНРИН

Неонормандский замок XIX века в Уэльсе изначально был средневековым укрепленным поместьем, но сейчас здесь находятся удивительные экспонаты, выставленные на всеобщее обозрение. Это и сланцевая кровать весом в тонну, сделанная для королевы Виктории, и мебель в неонормандском стиле, а также великолепная коллекция картин. Летом Пенрин выглядит изумительно — внешняя часть крепости покрывается зеленым одеялом плюща, а осенью замок окрашивается в багряные тона.

ЗАМОК ГЛЭМИС

Глэмис — это огромное количество башен, окруженных зеленью сельской Шотландии. Крепость в готическом стиле возвели в 1376 году. В первую очередь замок известен как место действия шекспировского «Макбета». Башенки и башни видны издалека, и это ощущение величия будет только усиливаться во время визита.

ЗАМОК КИЛЧУРН

Величественное живописное строение на берегу озера Лох-Аве — один из самых удивительных замков Шотландии. Полуразрушенный вид замка дополняет захватывающий скалистый пейзаж. Замок состоит из пятиэтажного дома-башни, часть которого, к счастью, сохранилась до наших дней.

ЗАМОК БЕРКЛИ

Замыкает наш список замков Англии, Шотландии и Уэльса замок Беркли, построенный в Глостершире. Примечателен он не только тем, что основан в далеком 1067 году. В XIV веке здесь погиб свергнутый и арестованный король Англии Эдуард II — при весьма загадочных обстоятельствах. Любопытно, что в Беркли стал местом упокоения также и последнего шута королевского двора — тот упал с балкона Рыцарского зала. Все это время замок находится в частном владении семьи Беркли — и это древнейший замок из подобных. Впрочем, владельцы используют лишь 15% замка, остальные 75% — открыты для свободного посещения туристами.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/samye_znamenitye_zamki_anglii