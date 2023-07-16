История кокошника: От головного убора русских простолюдинок до тиар цариц и королев

Екатерина II- русская императрица в карнавальном русском костюме. / Английская королева Мария, бабушка королевы Елизаветы II в подвенечном наряде.

Кокошник укрепился в сознании современных людей как главный аксессуар русского народного костюма. Однако в XVIII -XIX веках этот головной убор был обязательным в гардеробе женщин из высших кругов, в том числе и российских императриц. А в начале XX столетия кокошник мигрировал в Европу и Америку и появился в виде тиар в гардеробах многих зарубежных красавиц и королев.

Кокошник — неотъемлемая часть гардероба простолюдинок и боярынь в Древней Руси

Николай Иванович Аргунов (1771-после 1829). Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме.

История кокошника загадочна и покрыта тайной, поэтому достоверно неизвестно, когда впервые появились кокошники на Руси. Но уже начиная с десятого века древнерусские женщины носили похожие на них головные уборы. В погребениях новгородцев 10-12 столетия, обнаруживалось нечто похожее на кокошник.

Рельеф. X-XII век.

Само же определение «кокошник» впервые упоминается в писаниях 17 века и происходит от древнеславянского «кокош», обозначающего курицу, отличительной чертой которого является "гребень". "В русском народном костюме женскому головному убору уделялось особое внимание. По нему можно было узнать не только, из какой местности владелица, но и каков ее возраст, семейное положение и социальная принадлежность".



Боярыня у окна. Автор: Константин Егорович Маковский.

Мастерицы кокошницы, изготавливающие кокошники, расшивали их жемчугами, бисером, золотыми нитями, разными орнаментами, являющимися символами супружеской верности, плодовитости и оберегом семьи. Стоимость некоторых экземпляров, изготавливаемых для царских семей доходила до баснословных сумм.

Боярышня. Автор: Фирс Журавлев.

Женщины даже с бедных семей имели праздничный головной убор, который бережно хранили и передавали от матери к дочери. Кокошники одевали только в особых случаях, в повседневной жизни их не носили.

К. Е. Маковский. Боярышня у окна с прялкой.

В древние времена кокошник имели право носить лишь замужние женщины, часто одевающие под кокошник платок или покров из тонкой ткани. Так как согласно поверью — волосы нужно было прятать.

В Древней Руси девицы на выданье молили о своем замужестве Богородицу на Покрова приговаривая: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым подзатыльничком!».

Русская красавица. Автор: Константин Маковский.

С течением времени в некоторых губерниях женщины кокошник стали носить лишь три дня после венчания. Это было связано с тем, что этот головной убор начали заменять обычными платками.

C момента возникновения их носили женщины всех сословий — от простолюдинок до цариц, но в результате реформ Петра I этот головной убор остался лишь у представительниц крестьянства, купечества и мещанства.

Дрождин Петр Семенович. Портрет купчихи в кокошнике.

Триумфальное возвращение кокошника в гардероб императриц

Кокошник, запрещенный для высших слоев общества при Петре I, был возвращен в женский придворный костюм Екатериной II, возобновившей моду "а-ля русс".

Екатерина II

Будучи немкой, Екатерина Великая ценила и уважала все русское, что и стало основным критерием ее государственной политики в годы ее правления. Основное правило — «нравиться народу» — выработалось еще в молодые годы, когда она еще была княгиней. Первоочередной своей целью она ставила изучить русский язык и проникнуться православной верой и ее обрядами. Подчеркивая этим самым свою связь с новой страной, ставшей ей второй родиной, все эти уроки усвоила прилежно и на всю жизнь.

На этом полотне неизвестного художника изображена Екатерина в русском карнавальном наряде: в богатом кокошнике, сарафане и рубахе с пышными рукавами. Дополнением к образу царицы служат украшения с большими бриллиантами, поражающими своей массивностью.

Александра Павловна — великая княжна, внучка Екатерины Великой. Неизвестный художник.

Внучка Екатерины — Александра Павловна, живя в эпоху романтизма, уже наряжалась в русский костюм не как в карнавальный, а как в нечто исторически ценное. А на ее голове видим «венец», расшитый жемчужной нитью, который был популяризирован в северных губерниях России.

В синем сарафане

Отечественная война 1812 года с армией Наполеона подняла в обществе огромную волну русского патриотизма, возвратила интерес ко всему исконно русскому в моде. И снова

в высшее общество вернулось некое подобие народных русских кокошников. В те же годы в моду вошли русские сарафаны с талией в стиле ампир красного и синего цветов. Так же при дворе одевались и царственные особы.

Портрет императрицы Александры Фёдоровны. Автор: Франц Крюгер.

Жена императора Николая I- Александра Федоровна изображена в кокошнике, преобразившимся в помпезную конструкцию с огромными драгоценными камнями.

В 1834 году Николаем I был издан указ о вводе для представительниц прекрасного пола новых придворных платьев в стиле «а-ля бояр», дополненных кокошниками.

Мария Федоровна. Автор: Иван Крамской

Супруга императора Александра III — Мария Федоровна, изображенная в наряде отделанном мехом горностая, и бриллиантовом кокошнике. К слову, мода на такие кокошники-тиары, с расходящимися лучами, распространилась по миру как раз из России и имели название: «the Kokoshnik Tiara».

Портрет Великой княгини Елизаветы Федоровны. (1897). Автор: Федор Москвитин.

Во второй половине 19 столетия в России снова прошел подъем русского стиля, вызвавший интерес к старине и русскому костюму. Знаковым событием стал Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, когда приглашенные дамы должны были нарядиться по моде 17 века в стиле «русские кокошники».

Мария Федоровна в кокошнике. Константин Маковский.

Этот головной убор в сочетании с придворным декольтированным платьем оставался в гардеробе дам высшего света до падения самодерживия в 1917 году.

К. Е. Маковский (1839-1915). Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой в русском костюме 1900г.

Маковский К.Е. Княгиня под венец.

В. Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой в однорогом кокошнике.

Кокошник модный аксессуар 1920-1930 годов

Костюмированные балы в поддержку русской иммиграции.

В начале 20 века в Западной Европе развилось модное течение «а-ля русс», которое подражало всему русскому. Это было связано с волной русской иммиграции сразу же после революции 1917 года.

Фото 1924 года. Графиня Надежда Михайловна де Торби, в замужестве маркиза Милфорд-Хейвен (на фото слева) в тиаре – кокошнике с рубинами.

Звезды Голливуда в кокошниках.

Огромен список знаменитых невест мира, выходивших замуж в 20-е годы в головных уборах очень сильно напоминающих русские кокошники-тиары.

Английская королева Мария в подвенечном одеянии.

И примечательно то, что английская королева Мария, бабушка королевы Елизаветы II, венчалась в уборе, напоминавшем русский кокошник-тиару.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/281117/36819/