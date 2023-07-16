В Париже прошел парад в честь Дня взятия Бастилии.

Президент Франции Эммануэль Макрон принимает парад

Фото: Associated Press

В национальный праздник Франции, День взятия Бастилии, на Елисейских полях в Париже прошел традиционный военный парад. Почетным гостем стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его визит в Париж приурочен к 25-летию подписания соглашения о стратегическом партнерстве Франции и Индии.

Эммануэль Макрон, его супруга, Брижит, и Нарендра Моди

В параде приняли участие не только французские, но и индийские военнослужащие.

Нарендра Моди

День взятия Бастилии, национальный праздник, был установлен в честь штурма парижанами крепости 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.

Парады на Елисейских полях проводятся с 1918 года. Традиционно они начинаются у Триумфальной арки и заканчиваются на Площади Согласия, где располагается трибуна для почетных гостей.

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Источник: https://www.newsru.co.il/photo/14jul2023/parad807.html