В Париже прошел парад в честь Дня взятия Бастилии.
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает парад
Фото: Associated Press
В национальный праздник Франции, День взятия Бастилии, на Елисейских полях в Париже прошел традиционный военный парад. Почетным гостем стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его визит в Париж приурочен к 25-летию подписания соглашения о стратегическом партнерстве Франции и Индии.
Эммануэль Макрон, его супруга, Брижит, и Нарендра Моди
В параде приняли участие не только французские, но и индийские военнослужащие.
Нарендра Моди
День взятия Бастилии, национальный праздник, был установлен в честь штурма парижанами крепости 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.
Парады на Елисейских полях проводятся с 1918 года. Традиционно они начинаются у Триумфальной арки и заканчиваются на Площади Согласия, где располагается трибуна для почетных гостей.
Эммануэль Макрон и французский астронавт Тома Песке
Эммануэль Макрон и Нарендра Моди приветствуют ветерана Второй мировой войны Анри Бекера
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/14jul2023/parad807.html
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