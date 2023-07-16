В Израиле зацвело храмовое дерево

Благоухающая плюмерия

(Фото: Анастасия Тадсон)

Соцветия плюмерии распространяют сильный аромат, особенно в утренние часы

В Израиле зацвела плюмерия, называемая еще храмовым деревом. Ее бело-желтые цветы не только прекрасны, но и издают приятное благоухание.

Свое название плюмерия получила в честь французского францисканского монаха и ботаника Шарля Плюмье, но больше известна она в мире под названием франжипани — в честь итальянского семейства Франжипани, создавшего духи с использованием ароматных цветков этого растения. В Израиле плюмерию называют фитна, слово пришло из арабского языка. В свое время испанские конкистадоры разнесли это дерево по всему миру, и оно получило множество прозвищ, среди которых: дерево-пагода, храмовое дерево, могильное дерево, вест-индийский жасмин. Его легкость размножения черенками и семенами и их выживание в течение нескольких месяцев без воды способствовали его повсеместному распространению.

Один из самых душистых видов плюмерии

(Фото: Анастасия Тадсон)

Плюмерия относится к семейству кутровые и насчитывает около 12 видов, которые в основном произрастают в тропических и субтропических регионах Америки, Центральной Америки, Карибских островов и Южной Азии. Плюмерию любят из-за ее красивых и ароматных цветков, часто используя ее в ландшафтном дизайне и цветочных композициях.

У плюмерии деревянистый ствол и толстые сочные листья. Цветки плюмерии обычно крупные, характерного белого-желтого и розово-красно-оранжевого цвета. Форма и размеры цветка могут варьироваться от маленьких и компактных до крупных и широко раскрытых. Некоторые виды имеют изогнутые лепестки или необычную гофрированную текстуру. Цветки собраны в соцветия, которых на одном дереве может быть даже больше 50.

Цветок плюмерии

(Фото: Анастасия Тадсон)

Самая ароматная плюмерия — белого цвета. А вот плюмерия с красными цветами запаха не имеет. Наличие и интенсивность аромата цветков плюмерии зависит от вида растения. Некоторые виды имеют лимонный аромат, другие пахнут корицей, есть цветки с более сильным или, наоборот, очень нежным ароматом. Очень часто аромат цветков плюмерии изменяется в зависимости от окружающей среды.

Красно-розовая плюмерия

(Фото: shutterstock)

Ароматные цветки привлекают насекомых-опылителей, хотя нектара в них нет.

После цветения на дереве образуются узкие, цилиндрической формы стручки, заостренные на концах, зеленого или красновато-коричневого цвета. Плоды плюмерии несъедобны.

Плюмерия

(Фото: Анастасия Тадсон)

Плюмерия растет довольно медленно, но при подходящих условиях может удивить свои ростом. В Израиле она за 15 лет может вырасти максимум до 6 м, а в Таиланде и на Гавайях — до 8 м.

Из-за своей способности хорошо переносить жаркие и засушливые условия плюмерия адаптировалась к пустынной среде Израиля и стала характерной частью местной флоры. В некоторых районах страны, особенно в Эйлате и в южной части Мертвого моря, плюмерия образует плотные кустарники или небольшие деревья.

Большинство видов растут дихотомически, то есть каждая ветвь разделяется на две ветви и повторяется. Благодаря этому дерево имеет уникальную округлую и скульптурную форму.

Дихотомическое строение ветви

(Фото: Анастасия Тадсон)

Некоторые виды плюмерии, выращенные из семян, могут иметь трихотомическую структуру, то есть каждая ветвь разделяется на три ветви. Виды с такой структурой обычно будут более компактными, что позволяет выращивать их в горшке.

Плюмерия — национальный цветок Лаоса и Бали, а древние майя считали ее символом эротики и страсти. Кроме того, плюмерию называют символом бессмертия, высаживая ее в парках возле храмов в буддистских странах. На Гавайях плюмерия считается символом привязанности, любви и красоты. Из ее цветков плетут гирлянды и делают украшения, а также придумывают различные ювелирные изделия.

На одном дереве могут одновременно цвести более 50 соцветий

(Фото: Анастасия Тадсон)

В Израиле плюмерия будет цвести до конца ноября, и вы можете еще долго наслаждаться ее ароматом, особенно интенсивным в утренние часы.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/sjblzwdu2