Толстый ворчливый кот и очень усталый хорек — объявлены претенденты на Comedy Pet Photo Awards
Подборка самых милых и смешных фото конкурса.
Жюри конкурса Comedy Pet Photo Awards отобрала 25 лучших фотографий, претендующих на победу в 2023 году. Премия проводится в четвертый раз, и в ней участвуют самые смешные фотографии домашних животных.
В этом году в список претендентов попало немало забавных снимков. Здесь и котенок, не подозревающий об «атаке» со спины, спящая в обнимку с игрушкой орангутанга собака, толстый ворчливый кот и очень усталый хорек. Есть пять номинаций: «Собака — наш лучший друг», «Кошки — наши замечательные друзья и питомцы», «Могучая лошадь», «Остальные большие и маленькие существа» и «Домашние животные, похожие на своих хозяев».
Фото: Darya Zelentsova / Comedy Pets
Победители конкурса Comedy Pet Photo Award получит приз в размере 650 долларов (58 000 рублей) наличными и, конечно же, сертификат, который они смогут с гордостью всем показывать. Победители будут объявлены 11 августа.
Фото: Kenichi Morinaga / Comedy Pets
Фото: Kim Horstmanshof / Comedy Pets
Фото: Masayoshi Yamamoto / Comedy Pets
Фото: Chris Porsz / Comedy Pets
Фото: Lana Polykova / Comedy Pets
Фото: Kazutoshi Ono / Comedy Pets
Фото: Jonathan Casey / Comedy Pets
Фото: Gill Woodcock with / Comedy Pets
Фото: Michel Zoghzoghi / Comedy Pets
Фото: John Young / Comedy Pets
Фото: Udo Krauss / Comedy Pets
Фото: Kerstin Leichtenmüller / Comedy Pets
Источник: https://moya-planeta.ru/news/view/tolstyj_vorchlivyj_kot_i_ochen_ustalyj_khorek_obyavleny_pretendenty_na_comedy_pet_photo_awards
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