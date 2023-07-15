Толстый ворчливый кот и очень усталый хорек — объявлены претенденты на Comedy Pet Photo Awards

Подборка самых милых и смешных фото конкурса.

Жюри конкурса Comedy Pet Photo Awards отобрала 25 лучших фотографий, претендующих на победу в 2023 году. Премия проводится в четвертый раз, и в ней участвуют самые смешные фотографии домашних животных.

В этом году в список претендентов попало немало забавных снимков. Здесь и котенок, не подозревающий об «атаке» со спины, спящая в обнимку с игрушкой орангутанга собака, толстый ворчливый кот и очень усталый хорек. Есть пять номинаций: «Собака — наш лучший друг», «Кошки — наши замечательные друзья и питомцы», «Могучая лошадь», «Остальные большие и маленькие существа» и «Домашние животные, похожие на своих хозяев».

Фото: Darya Zelentsova / Comedy Pets

Победители конкурса Comedy Pet Photo Award получит приз в размере 650 долларов (58 000 рублей) наличными и, конечно же, сертификат, который они смогут с гордостью всем показывать. Победители будут объявлены 11 августа.

Фото: Kenichi Morinaga / Comedy Pets

Фото: Kim Horstmanshof / Comedy Pets

Фото: Masayoshi Yamamoto / Comedy Pets

Фото: Chris Porsz / Comedy Pets

Фото: Lana Polykova / Comedy Pets

Фото: Kazutoshi Ono / Comedy Pets

Фото: Jonathan Casey / Comedy Pets

Фото: Gill Woodcock with / Comedy Pets

Фото: Michel Zoghzoghi / Comedy Pets

Фото: John Young / Comedy Pets

Фото: Udo Krauss / Comedy Pets

Фото: Kerstin Leichtenmüller / Comedy Pets

Источник: https://moya-planeta.ru/news/view/tolstyj_vorchlivyj_kot_i_ochen_ustalyj_khorek_obyavleny_pretendenty_na_comedy_pet_photo_awards