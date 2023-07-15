Северные сияние последнего времени
Северное сияние может продолжаться до нескольких суток, оно получило свое название (Aurora Borealis) в честь римской богини утренней зари Авроры и бога северного ветра Борея.
Северное сияние имело несколько названий. В индейском племени в Северной Америке Кри называют это явление «Танцем духов». В Европе в средние века полярные сияния было принято считать Божьим знаком. (Фото Mark Thiessen):
Северное сияние отражается от озера на горе Крейдл в Тасмании, Австралия, 24 апреля 2023. (Фото Rusli Hashim):
Красочное северное сияние, появляющееся за Полярным кругом недалеко от Рованиеми, Финляндия. (Фото Alexander Kuznetsov):
Северное сияние над Стоунхенджем в Уилтшире. (Фото Nick Bull):
Вообще, северное сияния возникают чаще весной и осенью, чем зимой и летом. (Фото Toby Schrapel freelance photography):
Северное сияние в штате Вашингтон. (Фото Ted S. Warren):
Спектр полярных сияний меняется с высотой. В зависимости от преобладающих в спектре полярного сияния линий излучения полярные сияния делятся на два типа: высотные полярные сияния типа A с преобладанием атомарных линий и полярные сияния типа B на относительно небольших высотах (80—90 км) с преобладанием молекулярных линий в спектре вследствие столкновительного гашения атомарных возбуждённых состояний в сравнительно плотной атмосфере на этих высотах. (Фото Richie Mills):
Сияние ранним утром в Хобарте, Тасмая, 24 апреля 2023. (Фото Bruce Cooper):
Северное сияние в новозеландском городе Блафф. (Фото Rita Baker):
Полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли. (Фото Sanka Vidanagama):
При столкновении энергичных частиц плазменного слоя с верхней атмосферой происходит возбуждение атомов и молекул газов, входящих в её состав. Излучение возбуждённых атомов в видимом диапазоне и наблюдается как полярное сияние. Спектры полярных сияний зависят от состава атмосфер планет: так, например, если для Земли наиболее яркими являются линии излучения возбуждённых атомов кислорода и азота в видимом диапазоне, то для Юпитера — линии излучения водорода в ультрафиолете. (Фото Rita Baker):
Северное сияние в Иглхок-Нек в Тасмании. (Фото Paul Hoelen):
Сияние у маяка Святой Марии в заливе Уитли на северо-восточном побережье. (Фото Owen Humphreys):
Северное сияние за Полярным кругом недалеко от Рованиеми, Финляндия. (Фото Alexander Kuznetsov):
Источник: https://loveopium.ru/priroda/severnye-siyanie-poslednego-vremeni.html
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комментарий от dixivale | 15.07.2023 |