Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

1. Чёрная пантера

Художник из России Андрей Тарусов любит преображать известных персонажей, добавляю им пикантные образы. На этот раз он решил превратить героев комиксов Marvel в роковых девушек и нарядить в одежду в стиле пинап. Давайте посмотрим, что получилось у художника.

2. Чёрная вдова

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

3. Чёрная кошка

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

4. Капитан Америка

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

5. Капитан Марвел

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

6. Эмма Фрост

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

7. Гвенпул

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

8. Железная женщина

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

9. Джина Грей

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

10. Мистик

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

11. Псайлок

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

12. Шельма

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

13. Алая ведьма

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

14. Женщина-халк

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

15. Женщина-паук

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

16. Шторм

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

17. Сью Сторм

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

18. Тор

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

19. Мери Джейн Веном

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

20. Оса

Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап (20 картинок)

Источник: https://trinixy.ru/179425-rossiyskiy-hudozhnik-prevratil-personazhey-marvel-v-krasotok-v-stile-pinap.html

15.07.2023 - Posted by | Пин-ап

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