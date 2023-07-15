Российский художник превратил персонажей Marvel в красоток в стиле пинап

1. Чёрная пантера

Художник из России Андрей Тарусов любит преображать известных персонажей, добавляю им пикантные образы. На этот раз он решил превратить героев комиксов Marvel в роковых девушек и нарядить в одежду в стиле пинап. Давайте посмотрим, что получилось у художника.

2. Чёрная вдова

3. Чёрная кошка

4. Капитан Америка

5. Капитан Марвел

6. Эмма Фрост

7. Гвенпул

8. Железная женщина

9. Джина Грей

10. Мистик

11. Псайлок

12. Шельма

13. Алая ведьма

14. Женщина-халк

15. Женщина-паук

16. Шторм

17. Сью Сторм

18. Тор

19. Мери Джейн Веном

20. Оса

Источник: https://trinixy.ru/179425-rossiyskiy-hudozhnik-prevratil-personazhey-marvel-v-krasotok-v-stile-pinap.html