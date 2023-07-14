"Стальное искусство": необычное творчество художницы и сварщицы из Канады
Кружевной тренажёр
Канадка Кэл Лейн была парикмахером, но решила уйти из профессии, чтобы… нет, не делать девочкам ноготочки. Девушка кардинально изменила род деятельности и стала скульптором по металлу и сварщицей. Будучи человеком творческим, она смогла полностью реализовать свой художественный потенциал, занимаясь вырезанием кружева из металла. Довольно скоро Кэл Лейн обрела известность в творческих кругах и получила статус Железной Арт-Леди. Давайте поглядим на ее необычное "стальное искусство"
И он даже вполне рабочий
Ещё один непривычно изящный спортивный тренажёр
Велосипед, который точно никуда не поедет
Лопаты
Да, выглядит не очень функционально, но искусство и не должно быть функциональным. Вне контекста творения художницы заставляют недоумённо хлопать глазами. Кэл Лейн стремится в своих работах соединять несоединимое, что и должно вызывать у смотрящего чувство абсурда. А что может быть более абсурдным, чем кружевная лопата?
Подводная лодка
Процесс создания
«Сладкая нефть»
Экспонаты выставки «Сладкая нефть» как раз олицетворяют собой сочетание контрастов. Благодаря художнице канистры из-под нефти обретают несвойственное им изящество и странную лёгкость.
Карты мира
Работы Кэл Лейн украшают станцию метро в Бруклине
Маленький кружевной домик из стали
Художница стремится акцентировать внимание на неожиданной связи между нежными и домашними узорами кружев и жёсткостью стального полотна, чтобы проиллюстрировать сравнение и контраст материалов и идей, которые дополняют друг друга, но в то же время и противоречат.
Ещё больше ажура
Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/36300-stalnoe-iskusstvo-neobychnoe-tvorchestvo-hudozhnicy-i-svarschicy-iz-kanady-19-foto.html
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