Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

"Стальное искусство": необычное творчество художницы и сварщицы из Канады

Кружевной тренажёр

Канадка Кэл Лейн была парикмахером, но решила уйти из профессии, чтобы… нет, не делать девочкам ноготочки. Девушка кардинально изменила род деятельности и стала скульптором по металлу и сварщицей. Будучи человеком творческим, она смогла полностью реализовать свой художественный потенциал, занимаясь вырезанием кружева из металла. Довольно скоро Кэл Лейн обрела известность в творческих кругах и получила статус Железной Арт-Леди. Давайте поглядим на ее необычное "стальное искусство"

И он даже вполне рабочий

Ещё один непривычно изящный спортивный тренажёр


Велосипед, который точно никуда не поедет

Лопаты


Да, выглядит не очень функционально, но искусство и не должно быть функциональным. Вне контекста творения художницы заставляют недоумённо хлопать глазами. Кэл Лейн стремится в своих работах соединять несоединимое, что и должно вызывать у смотрящего чувство абсурда. А что может быть более абсурдным, чем кружевная лопата?
Подводная лодка

Процесс создания

«Сладкая нефть»


Экспонаты выставки «Сладкая нефть» как раз олицетворяют собой сочетание контрастов. Благодаря художнице канистры из-под нефти обретают несвойственное им изящество и странную лёгкость.
Карты мира


Работы Кэл Лейн украшают станцию метро в Бруклине


Маленький кружевной домик из стали


Художница стремится акцентировать внимание на неожиданной связи между нежными и домашними узорами кружев и жёсткостью стального полотна, чтобы проиллюстрировать сравнение и контраст материалов и идей, которые дополняют друг друга, но в то же время и противоречат.
Ещё больше ажура


Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/36300-stalnoe-iskusstvo-neobychnoe-tvorchestvo-hudozhnicy-i-svarschicy-iz-kanady-19-foto.html

14.07.2023 - Posted by | Креатив...

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