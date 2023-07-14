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Подводная фотосессия в стиле пин-ап

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В 30-х годах прошлого века Мозерт снимал креативные фотографии под водой, придумывая забавные сцены и даже устраивая костюмированные представления.

Брюс Мозерт (Bruce Mozert) – американский фотограф 1916 года рождения. В 1938 он прибыл в Майами с заданием фотографировать женскую обувь. Там Мозерт узнал, что в Силвер-Спрингс проходят съёмки одного из фильмов о Тарзане со знаменитым пловцом Джонни Вайсмюллером в главной роли и отправился туда, чтобы сделать несколько кадров со знаменитостью.

Фотографа поразила прозрачность озера, у которого проходили съёмки и он соорудил водонепроницаемый корпус для своей камеры, чтобы сделать подводные снимки.

Кадры Мозерта впечатлили чёткостью сотрудников киностудии, и MGM выкупила их для рекламы фильма. А Мозерт стал главным фотографом курортного местечка Силвер-Спрингс на следующие 45 лет.

Пин-ап фотосессия 1938 года от пионера подводной фотографии Брюса Мозерта 1
Брюс Мозерт со своим подводным боксом для фотокамеры.

В прозрачных водах Силвер-Спрингс Брюс Мозерт сделал подводные фотографии, завоевавшие широкую популярность в середине прошлого века. Для каждого кадра он придумывал интересные сценки

. В большинстве случаев позировали женщины, занятые повседневными хлопотами: готовящие обед, читающие газеты, косящие газон. Моделями чаще всего становились сотрудницы Силвер-Спрингс.

Пин-ап фотосессия 1938 года от пионера подводной фотографии Брюса Мозерта 1

Пин-ап фотосессия 1938 года от пионера подводной фотографии Брюса Мозерта 2

Пин-ап фотосессия 1938 года от пионера подводной фотографии Брюса Мозерта 3

Пин-ап фотосессия 1938 года от пионера подводной фотографии Брюса Мозерта 4

Пин-ап фотосессия 1938 года от пионера подводной фотографии Брюса Мозерта 5

Пин-ап фотосессия 1938 года от пионера подводной фотографии Брюса Мозерта 6

Пин-ап фотосессия 1938 года от пионера подводной фотографии Брюса Мозерта 7

Пин-ап фотосессия 1938 года от пионера подводной фотографии Брюса Мозерта 8

Пин-ап фотосессия 1938 года от пионера подводной фотографии Брюса Мозерта 9

Пин-ап фотосессия 1938 года от пионера подводной фотографии Брюса Мозерта 10

Пин-ап фотосессия 1938 года от пионера подводной фотографии Брюса Мозерта 11

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/5006355/post438376010/

14.07.2023 - Posted by | Пин-ап

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