Подводная фотосессия в стиле пин-ап
В 30-х годах прошлого века Мозерт снимал креативные фотографии под водой, придумывая забавные сцены и даже устраивая костюмированные представления.
Брюс Мозерт (Bruce Mozert) – американский фотограф 1916 года рождения. В 1938 он прибыл в Майами с заданием фотографировать женскую обувь. Там Мозерт узнал, что в Силвер-Спрингс проходят съёмки одного из фильмов о Тарзане со знаменитым пловцом Джонни Вайсмюллером в главной роли и отправился туда, чтобы сделать несколько кадров со знаменитостью.
Фотографа поразила прозрачность озера, у которого проходили съёмки и он соорудил водонепроницаемый корпус для своей камеры, чтобы сделать подводные снимки.
Кадры Мозерта впечатлили чёткостью сотрудников киностудии, и MGM выкупила их для рекламы фильма. А Мозерт стал главным фотографом курортного местечка Силвер-Спрингс на следующие 45 лет.
Брюс Мозерт со своим подводным боксом для фотокамеры.
В прозрачных водах Силвер-Спрингс Брюс Мозерт сделал подводные фотографии, завоевавшие широкую популярность в середине прошлого века. Для каждого кадра он придумывал интересные сценки
. В большинстве случаев позировали женщины, занятые повседневными хлопотами: готовящие обед, читающие газеты, косящие газон. Моделями чаще всего становились сотрудницы Силвер-Спрингс.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/5006355/post438376010/
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