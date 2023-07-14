Огромная резиновая утка Флорентина Хофмана

Уже более 15 лет Флорентин Хофман, голландский художник-концептуалист, представляет свою огромную скульптуру «Резиновая утка» в десятках городов по всему миру. Каждая надувная утка уникальна, и на протяжении многих лет их высота варьировалась от 16 метров до 26 метров. Утка Хофмана вернулась в Гонконг в 2013 году.

Флорентин Хофман известен изготовление громадных скульптур из обычных игрушек. Хофман отбирает те, чья форма кажется ему красивой и делает из них законченные скульптуры. (Фото Jason Lee):

В числе работ Флорентина Хофмана — инсталляции из гигантских полузатонувших роялей, огромный кролик из утилизированной древесины, красная сторожевая собака, «охраняющая» деревню Линс и другие работы. (Фото Sawayasu Tsuji):

“Мои скульптуры вызывают переполох, удивление, и заставляют улыбнуться. Они дают людям возможность передохнуть от ежедневных забот. Прохожие останавливаются перед ними, слезают с велосипеда и начинают общаться с другими зрителями. Люди снова общаются. Вот такой эффект производят мои скульптуры в общественных местах”.

Гонконг, 12 июня 2023. (Фото Isaac Lawrence):

Экспонаты Флорентина Хофмана располагаются обычно в публичных местах. Одна из важнейших известных его работ – 26-метровый жёлтый резиновый утёнок, (создан в рамках выставки современного искусства Estuaire 2007) – был пущен на волнах реки Луары (Франция). (Фото Jason Cohn):

Скульптуры Хофмана временны, и даже его резиновая утка, которая появляется в городах по всему миру, создается заново на новом месте. (Фото Mark Ralston):

В 2010 году по приглашению Музея современного искусства PERMM Флорентин Хофман побывал в России. Из Москвы он поехал в Красноярск, также он посетил Пермь и Канск. (Фото Frederic J. Brown):

Он также категорически против коммерциализации своего искусства и продает только миниатюрные копии, прибыль от которых идет местным некоммерческим организациям. (Фото Sawayasu Tsuji):

Еще несколько фотографий разных лет. Пекин, 26 сентября 2013. (Фото Jason Lee):

Гигантские скульптуры плавающих уток в гавани Виктория в Гонконге, 9 июня 2023. (Фото Anthony Kwan):

Утка в Пекине 25 сентября 2013. (Фото Mark Ralston):

Утка на пирсе Славы 19 сентября 2013 года в Гаосюне, Тайвань. (Фото Ashley Pon):

Сантьяго, Чили, 28 октября 2021. (Фото Esteban Felix):

Гонконге, 15 мая 2013. (Фото Vincent Yu):

Гигантскую резиновая утка в озере в семейном парке в Сантьяго, Чили, 2 ноября 2021. (Фото Martin Bernetti):

Гигантская «Резиновая уточка» Флорентин Хофман входит в порт Кокл-Бей в день открытия Сиднейского фестиваля, 5 января 2013. (Фото Marianna Massey):

Гигантская надувная утка плавает в парке Beijing Garden Expo Park 6 сентября 2013 года в Пекине, Китай. (Фото Feng Li):

Источник: https://loveopium.ru/pozitiv/ogromnaya-rezinovaya-utka-florentina-xofmana.html