НОВОСТИ МИРА

Страны южной Европы страдают от тепловой волны "Цербер", в ближайшие дни в некоторых регионах температура может подняться до 45 градусов по Цельсию и выше. На фото: жители Бухареста охлаждаются у фонтана.

Фото: АР/ТАСС

Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Фукуоке, Япония

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Белые медведи в зоопарке немецкого Гамбурга

Фото: Jonas Walzberg/picture alliance via Getty Images

Более 100 человек погибли на севере Индии, где несколько дней не прекращаются муссонные дожди

Фото: Kabir Jhangiani/NurPhoto via Getty Images

В Париже прошел традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии

Фото: EPA/Vostock-photo

Французский художник Гийом Легро, известный как Saype, нарисовал гигантскую биоразлагаемую картину на траве недалеко от вершины горы Гранд-Шамоссер в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Каждый июль в Памплону приезжают около миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира на традиционный праздник Сан-Фермин

Фото: EPA/Vostock-photo

Протест неправительственной организации Рио-де-Пас на пляже Копакабана привлекает внимание к 10-й годовщине исчезновения жителя фавелы Росинья, останки которого до сих пор не обнаружены

Фото: АР/ТАСС

Актеры Эмили Блант, Киллиан Мерфи и Флоренс Пью посетили премьеру фильма "Оппенгеймер" в Лондоне

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Животные зоопарка Мадрида спасаются от летней жары замороженными лакомствами

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

Парусный спорт в жаркую погоду в Ньюпорт-Бич, Калифорния

Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

Восход солнца в турецком Стамбуле

Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Agency via Getty Images

Зрители наблюдают за проезжающими мимо гонщиками во время 12-го этапа Тур де Франс

Фото: EPA/Vostock-photo

Государственная выставка садов в Нижней Саксонии

Фото: DPA/ТАСС

Обучение солдат в Китае

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Туристы посещают поля чечевицы и мака во время ежегодного цветения в Кастеллуччо-ди-Норча, Италия.

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Последствия торнадо недалеко от международного аэропорта О’Хара в Чикаго

Фото: AP/ТАСС

Более 20 тыс. фонарей украсили синтоистский храм Ясукуни в Токио во время праздника Митама Мацури в честь духов предков

Фото: Zuma/ТАСС

Цветение люпинов в индийском Барамулле

Фото: Zuma/ТАСС

Пляжный отдых на Лазурном берегу во Франции

Фото: EPA/ТАСС

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Джазовый фестиваль в Монтрё, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

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Помощь в получении социального жилья в Израиле.

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Праздничный парад в День оранжистов в Белфасте

Фото: Charles McQuillan/Getty Images

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В Израиле возобновились протесты против судебной реформы

Фото: АР/ТАСС

Извержения вулкана Мерапи в Индонезии

Фото: Zuma/ТАСС

Мигрант на границе США и Мексики

Фото: АР/ТАСС

В Париже самолеты ВВС Франции приняли участие в репетиции воздушной части парада в честь Дня взятия Бастилии

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Из-за непогоды в Туапсинском районе Краснодарского края оказались подтопленными более 600 придомовых территорий

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Родственники Ареты Франклин после судебного разбирательства по наследству. В доме скончавшейся в 2018 году певицы в Детройте обнаружили три завещания, составленных при жизни.

Фото: АР/ТАСС

В Москве на Джамгаровской улице открыли новую площадку для выгула собак

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии

Фото: AP/ТАСС

Тестовые соревнования по парусному спорту в Париже

Фото: Clive Mason/Getty Images

Лавандовые поля в Испании

Фото: EPA/Vostock-photo

Мужчина спит у Босфора в жаркий летний день в Стамбуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия оползня на полуострове Палос-Вердес в Калифорнии

Фото: AP/ТАСС

Погода в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Испанский гонщик Пелло Бильбао из команды Bahrain-Victorious выиграл 10-й этап Тур де Франс

Фото: EPA/Vostock-photo

В результате обрушения строящейся эстакады в Бангкоке два человека погибли, еще 12 получили ранения

Фото: EPA/Vostock-photo

Жара в Италии

Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Реставрационные работы продолжаются в пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери в Париже

Фото: AP/ТАСС

В Йоханнесбурге впервые за последние 11 лет выпал снег

Фото: EPA/Vostock-photo

Участник сельскохозяйственной выставки в Мейдстоуне, Англия

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

За сутки в Нью-Дели выпала почти двухмесячная норма осадков

Фото: Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images

Почетный караул армии Китая

Фото: ЕРА/ТАСС

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала Уимблдонского турнира

Фото: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

В Париже ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов по Цельсию

Фото: АР/ТАСС

Гроза на северо-западе Германии

Фото: DPA/ТАСС

На Воробьевых горах прошел фестиваль старинных автомобилей "Ретрорейс"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Президент США Джо Байден прибыл в Виндзорский замок на встречу с королем Великобритании Карлом III

Фото: АР/ТАСС

С 7 по 9 июля в парке живой истории "Городецкое гульбище" в Подмосковье прошел фестиваль народной культуры "Иван Купала"

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6308/65338