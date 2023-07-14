НОВОСТИ МИРА
Страны южной Европы страдают от тепловой волны "Цербер", в ближайшие дни в некоторых регионах температура может подняться до 45 градусов по Цельсию и выше. На фото: жители Бухареста охлаждаются у фонтана.
Фото: АР/ТАСС
Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Фукуоке, Япония
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Белые медведи в зоопарке немецкого Гамбурга
Фото: Jonas Walzberg/picture alliance via Getty Images
Более 100 человек погибли на севере Индии, где несколько дней не прекращаются муссонные дожди
Фото: Kabir Jhangiani/NurPhoto via Getty Images
В Париже прошел традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии
Фото: EPA/Vostock-photo
Французский художник Гийом Легро, известный как Saype, нарисовал гигантскую биоразлагаемую картину на траве недалеко от вершины горы Гранд-Шамоссер в Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Каждый июль в Памплону приезжают около миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира на традиционный праздник Сан-Фермин
Фото: EPA/Vostock-photo
Протест неправительственной организации Рио-де-Пас на пляже Копакабана привлекает внимание к 10-й годовщине исчезновения жителя фавелы Росинья, останки которого до сих пор не обнаружены
Фото: АР/ТАСС
Актеры Эмили Блант, Киллиан Мерфи и Флоренс Пью посетили премьеру фильма "Оппенгеймер" в Лондоне
Фото: Gareth Cattermole/Getty Images
Животные зоопарка Мадрида спасаются от летней жары замороженными лакомствами
Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
Парусный спорт в жаркую погоду в Ньюпорт-Бич, Калифорния
Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images
Восход солнца в турецком Стамбуле
Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Agency via Getty Images
Зрители наблюдают за проезжающими мимо гонщиками во время 12-го этапа Тур де Франс
Фото: EPA/Vostock-photo
Государственная выставка садов в Нижней Саксонии
Фото: DPA/ТАСС
Обучение солдат в Китае
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Туристы посещают поля чечевицы и мака во время ежегодного цветения в Кастеллуччо-ди-Норча, Италия.
Фото: Antonio Masiello/Getty Images
Последствия торнадо недалеко от международного аэропорта О’Хара в Чикаго
Фото: AP/ТАСС
Более 20 тыс. фонарей украсили синтоистский храм Ясукуни в Токио во время праздника Митама Мацури в честь духов предков
Фото: Zuma/ТАСС
Цветение люпинов в индийском Барамулле
Фото: Zuma/ТАСС
Пляжный отдых на Лазурном берегу во Франции
Фото: EPA/ТАСС
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Джазовый фестиваль в Монтрё, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
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Помощь в получении социального жилья в Израиле.
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Праздничный парад в День оранжистов в Белфасте
Фото: Charles McQuillan/Getty Images
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В Израиле возобновились протесты против судебной реформы
Фото: АР/ТАСС
Извержения вулкана Мерапи в Индонезии
Фото: Zuma/ТАСС
Мигрант на границе США и Мексики
Фото: АР/ТАСС
В Париже самолеты ВВС Франции приняли участие в репетиции воздушной части парада в честь Дня взятия Бастилии
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Из-за непогоды в Туапсинском районе Краснодарского края оказались подтопленными более 600 придомовых территорий
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Родственники Ареты Франклин после судебного разбирательства по наследству. В доме скончавшейся в 2018 году певицы в Детройте обнаружили три завещания, составленных при жизни.
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В Москве на Джамгаровской улице открыли новую площадку для выгула собак
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Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии
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Тестовые соревнования по парусному спорту в Париже
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Лавандовые поля в Испании
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Мужчина спит у Босфора в жаркий летний день в Стамбуле
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Последствия оползня на полуострове Палос-Вердес в Калифорнии
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Погода в Сочи
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Испанский гонщик Пелло Бильбао из команды Bahrain-Victorious выиграл 10-й этап Тур де Франс
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В результате обрушения строящейся эстакады в Бангкоке два человека погибли, еще 12 получили ранения
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Жара в Италии
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Реставрационные работы продолжаются в пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери в Париже
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В Йоханнесбурге впервые за последние 11 лет выпал снег
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Участник сельскохозяйственной выставки в Мейдстоуне, Англия
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За сутки в Нью-Дели выпала почти двухмесячная норма осадков
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Почетный караул армии Китая
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала Уимблдонского турнира
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В Париже ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов по Цельсию
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Гроза на северо-западе Германии
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На Воробьевых горах прошел фестиваль старинных автомобилей "Ретрорейс"
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Президент США Джо Байден прибыл в Виндзорский замок на встречу с королем Великобритании Карлом III
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С 7 по 9 июля в парке живой истории "Городецкое гульбище" в Подмосковье прошел фестиваль народной культуры "Иван Купала"
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6308/65338
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