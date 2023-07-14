Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НОВОСТИ МИРА

Страны южной Европы страдают от тепловой волны "Цербер", в ближайшие дни в некоторых регионах температура может подняться до 45 градусов по Цельсию и выше. На фото: жители Бухареста охлаждаются у фонтана.

Страны южной Европы страдают от тепловой волны "Цербер", в ближайшие дни в некоторых регионах температура может подняться до 45 градусов по Цельсию и выше. На фото: жители Бухареста охлаждаются у фонтана.

Фото: АР/ТАСС

Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Фукуоке, Япония

Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Фукуоке, Япония

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Белые медведи в зоопарке немецкого Гамбурга

Белые медведи в зоопарке немецкого Гамбурга

Фото: Jonas Walzberg/picture alliance via Getty Images

Более 100 человек погибли на севере Индии, где несколько дней не прекращаются муссонные дожди

Более 100 человек погибли на севере Индии, где несколько дней не прекращаются муссонные дожди

Фото: Kabir Jhangiani/NurPhoto via Getty Images

В Париже прошел традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии

В Париже прошел традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии

Фото: EPA/Vostock-photo

Французский художник Гийом Легро, известный как Saype, нарисовал гигантскую биоразлагаемую картину на траве недалеко от вершины горы Гранд-Шамоссер в Швейцарии

Французский художник Гийом Легро, известный как Saype, нарисовал гигантскую биоразлагаемую картину на траве недалеко от вершины горы Гранд-Шамоссер в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Каждый июль в Памплону приезжают около миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира на традиционный праздник Сан-Фермин

Каждый июль в Памплону приезжают около миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира на традиционный праздник Сан-Фермин

Фото: EPA/Vostock-photo

Протест неправительственной организации Рио-де-Пас на пляже Копакабана привлекает внимание к 10-й годовщине исчезновения жителя фавелы Росинья, останки которого до сих пор не обнаружены

Протест неправительственной организации Рио-де-Пас на пляже Копакабана привлекает внимание к 10-й годовщине исчезновения жителя фавелы Росинья, останки которого до сих пор не обнаружены

Фото: АР/ТАСС

Актеры Эмили Блант, Киллиан Мерфи и Флоренс Пью посетили премьеру фильма "Оппенгеймер" в Лондоне

Актеры Эмили Блант, Киллиан Мерфи и Флоренс Пью посетили премьеру фильма "Оппенгеймер" в Лондоне

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Животные зоопарка Мадрида спасаются от летней жары замороженными лакомствами

Животные зоопарка Мадрида спасаются от летней жары замороженными лакомствами

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

Парусный спорт в жаркую погоду в Ньюпорт-Бич, Калифорния

Парусный спорт в жаркую погоду в Ньюпорт-Бич, Калифорния

Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

Восход солнца в турецком Стамбуле

Восход солнца в турецком Стамбуле

Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Agency via Getty Images

Зрители наблюдают за проезжающими мимо гонщиками во время 12-го этапа Тур де Франс

Зрители наблюдают за проезжающими мимо гонщиками во время 12-го этапа Тур де Франс

Фото: EPA/Vostock-photo

Государственная выставка садов в Нижней Саксонии

Государственная выставка садов в Нижней Саксонии

Фото: DPA/ТАСС

Обучение солдат в Китае

Обучение солдат в Китае

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Туристы посещают поля чечевицы и мака во время ежегодного цветения в Кастеллуччо-ди-Норча, Италия.

Туристы посещают поля чечевицы и мака во время ежегодного цветения в Кастеллуччо-ди-Норча, Италия.

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Последствия торнадо недалеко от международного аэропорта О’Хара в Чикаго

Последствия торнадо недалеко от международного аэропорта О’Хара в Чикаго

Фото: AP/ТАСС

 Более 20 тыс. фонарей украсили синтоистский храм Ясукуни в Токио во время праздника Митама Мацури в честь духов предков   

Более 20 тыс. фонарей украсили синтоистский храм Ясукуни в Токио во время праздника Митама Мацури в честь духов предков

Фото: Zuma/ТАСС

 Цветение люпинов в индийском Барамулле  

Цветение люпинов в индийском Барамулле

Фото: Zuma/ТАСС

Пляжный отдых на Лазурном берегу во Франции

Пляжный отдых на Лазурном берегу во Франции

Фото: EPA/ТАСС

Джазовый фестиваль в Монтрё, Швейцария

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Джазовый фестиваль в Монтрё, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

tos.media

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Помощь в получении социального жилья в Израиле.

Праздничный парад в День оранжистов в Белфасте

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Праздничный парад в День оранжистов в Белфасте

Фото: Charles McQuillan/Getty Images

В Израиле возобновились протесты против судебной реформы

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В Израиле возобновились протесты против судебной реформы

Фото: АР/ТАСС

Извержения вулкана Мерапи в Индонезии

Извержения вулкана Мерапи в Индонезии

Фото: Zuma/ТАСС

Мигрант на границе США и Мексики

Мигрант на границе США и Мексики

Фото: АР/ТАСС

В Париже самолеты ВВС Франции приняли участие в репетиции воздушной части парада в честь Дня взятия Бастилии

В Париже самолеты ВВС Франции приняли участие в репетиции воздушной части парада в честь Дня взятия Бастилии

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в Нью-Йорке

Закат в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Из-за непогоды в Туапсинском районе Краснодарского края оказались подтопленными более 600 придомовых территорий

Из-за непогоды в Туапсинском районе Краснодарского края оказались подтопленными более 600 придомовых территорий

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Родственники Ареты Франклин после судебного разбирательства по наследству. В доме скончавшейся в 2018 году певицы в Детройте обнаружили три завещания, составленных при жизни.

Родственники Ареты Франклин после судебного разбирательства по наследству. В доме скончавшейся в 2018 году певицы в Детройте обнаружили три завещания, составленных при жизни.

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В Москве на Джамгаровской улице открыли новую площадку для выгула собак

В Москве на Джамгаровской улице открыли новую площадку для выгула собак

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии

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Тестовые соревнования по парусному спорту в Париже

Тестовые соревнования по парусному спорту в Париже

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Лавандовые поля в Испании

Лавандовые поля в Испании

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Мужчина спит у Босфора в жаркий летний день в Стамбуле

Мужчина спит у Босфора в жаркий летний день в Стамбуле

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Последствия оползня на полуострове Палос-Вердес в Калифорнии

Последствия оползня на полуострове Палос-Вердес в Калифорнии

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Погода в Сочи

Погода в Сочи

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Испанский гонщик Пелло Бильбао из команды Bahrain-Victorious выиграл 10-й этап Тур де Франс

Испанский гонщик Пелло Бильбао из команды Bahrain-Victorious выиграл 10-й этап Тур де Франс

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В результате обрушения строящейся эстакады в Бангкоке два человека погибли, еще 12 получили ранения

В результате обрушения строящейся эстакады в Бангкоке два человека погибли, еще 12 получили ранения

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Жара в Италии

Жара в Италии

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Реставрационные работы продолжаются в пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери в Париже

Реставрационные работы продолжаются в пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери в Париже

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В Йоханнесбурге впервые за последние 11 лет выпал снег

В Йоханнесбурге впервые за последние 11 лет выпал снег

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Участник сельскохозяйственной выставки в Мейдстоуне, Англия

Участник сельскохозяйственной выставки в Мейдстоуне, Англия

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За сутки в Нью-Дели выпала почти двухмесячная норма осадков

За сутки в Нью-Дели выпала почти двухмесячная норма осадков

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Почетный караул армии Китая

Почетный караул армии Китая

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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала Уимблдонского турнира

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала Уимблдонского турнира

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В Париже ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов по Цельсию

В Париже ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов по Цельсию

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Гроза на северо-западе Германии

Гроза на северо-западе Германии

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На Воробьевых горах прошел фестиваль старинных автомобилей "Ретрорейс"

На Воробьевых горах прошел фестиваль старинных автомобилей "Ретрорейс"

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Президент США Джо Байден прибыл в Виндзорский замок на встречу с королем Великобритании Карлом III

Президент США Джо Байден прибыл в Виндзорский замок на встречу с королем Великобритании Карлом III

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С 7 по 9 июля в парке живой истории "Городецкое гульбище" в Подмосковье прошел фестиваль народной культуры "Иван Купала"

С 7 по 9 июля в парке живой истории "Городецкое гульбище" в Подмосковье прошел фестиваль народной культуры "Иван Купала"

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6308/65338

14.07.2023 - Posted by | Дайджест

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