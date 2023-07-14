Августовский канал в Беларуси. Этому гидротехническому чуду уже почти 200 лет

В мире существует всего три подобных рукотворных канала. И один из них, Августовский, начинается от озера вблизи польского города Августова и заканчивается почти возле белорусского Гродно. Искусственные русла этого канала соединили 7 озёр и 11 рек в один водный путь. Только представьте, длина Августовского канала больше 100 км, а построен он был почти 200 лет назад!! В те далекие времена в 19 веке, когда значительная территория современной Польши входила в состав Российской империи.

Зачем же он был нужен?

В 1821 году Пруссия ввела огромные пошлины через транзит по своей территории с Балтийских портов. А грузы то везти надо было. Поэтому российский император Александр I утвердил строительство рукотворного Августовского канала. План был грандиозный. Планировалось создать водную артерию для судов длиной почти 400 км!!!



Но, планировалось одно, а получилось немного другое. Крымская война, развитие железных дорог и смягчение Пруссией своих огромных пошлин сделали это гидротехническое сооружение совсем ненужным и заброшенным.

Вторая жизнь Августовского канала наступила в 1920-30-х годах, когда эта территория принадлежала уже Второй Речи Посполитой. Шлюзы канала восстановили и впервые стали использовать как туристический объект.

После Второй мировой, при советской власти, Августовский канал опять стал никому не нужен. Он весь зарос и разрушался. Но к счастью для нас с вами, в 2004 году Беларусь решила восстановить свою часть этого уникального сооружения. И теперь мы, как туристы, можем посетить это чудо технической мысли 19 века.



Зачем посещать?

✅ Посмотреть как работают шлюзы. Они строились для того что бы можно было преодолеть перепады высоты на холмистой местности. А это немного немало высота трёхэтажного дома!



✅Прокатиться по шлюзам с открытием ворот на теплоходе или катере. Хотя мне больше понравился вариант сплавиться на байдарках.



✅Хотя на Августовском канале шлюзов аж целых 18, но на территории Беларуси судоходных шлюза всего четыре. Это Домбровка, Немново, Волкушек и Кужинец.

✅Самое раскрученное место это шлюз Домбровка.Оттуда отходит теплоход.

✅Но я рекомендую посетить шлюз Немново. Потому что это самый высокий и самый большой из всех шлюзов Августовского канала. Поэтому именно здесь вы сможете увидеть всю силу и мощь этого сооружения.



✅На шлюзах есть музеи, посвящённые Августовскому каналу.

✅ну, и как приятный бонус, на территории возле шлюзов есть пляжные зоны.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/avgustovskij_kanal_v_belarusi_etomu_gidrotekhnicheskomu_chudu_uzhe_pochti_200_let