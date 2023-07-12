Уимблдон-2023

Теннисный турнир Большого шлема Уимблдон проходит в Великобритании с 3 по 16 июля

В прошлом году сербский теннисист Новак Джокович в седьмой раз в карьере стал победителем Уимблдона

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Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Матчи турнира проводятся на травяном покрытии

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Любители тенниса стоят многочасовые очереди за билетами на Уимблдон, многие приходят с палатками на территорию теннисного клуба и там проводят всю ночь

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Двухнедельное мероприятие посещают почти полмиллиона человек

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В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.

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В этом году российские и белорусские теннисисты допущены к участию на теннисном турнире в нейтральном статусе. На фото: теннисист Даниил Медведев раздает автографы болельщикам.

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Матчи первого круга Уимблдона-2023 были прерваны из-за дождя

Фото: Victoria Jones/PA Images via Getty Images

Члены королевской семьи — одни из самых желанных гостей Уимблдонского турнира. На фото: Кейт Миддлтон посещает соревнования второго игрового дня.

Фото: Zac Goodwin — Pool/Getty Images

Экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали матч первого круга Уимблдона. Протестующий выбежал на на корт и разбросал оранжевое конфетти.

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Теннисный турнир привлекает звезд шоу-бизнеса и знаменитых спортсменов на трибуны. На фото: певица Кэти Перри и актер Орландо Блум на третьем дне чемпионата.

Фото: Karwai Tang/WireImage

Призовой фонд Уимблдона 2023 составляет 44,7 млн фунтов стерлингов (около € 52 млн)

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Дресс-код Уимблдонского турнира диктует игрокам выступать исключительно в белой форме

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6309/65351