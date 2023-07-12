Уимблдон-2023
Теннисный турнир Большого шлема Уимблдон проходит в Великобритании с 3 по 16 июля
В прошлом году сербский теннисист Новак Джокович в седьмой раз в карьере стал победителем Уимблдона
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании
Фото: Patrick Smith/Getty Images
Матчи турнира проводятся на травяном покрытии
Фото: АР/ТАСС
Любители тенниса стоят многочасовые очереди за билетами на Уимблдон, многие приходят с палатками на территорию теннисного клуба и там проводят всю ночь
Фото: Victoria Jones/PA Images via Getty Images
Двухнедельное мероприятие посещают почти полмиллиона человек
Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images
В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.
Фото: ЕРА/ТАСС
В этом году российские и белорусские теннисисты допущены к участию на теннисном турнире в нейтральном статусе. На фото: теннисист Даниил Медведев раздает автографы болельщикам.
Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images
Матчи первого круга Уимблдона-2023 были прерваны из-за дождя
Фото: Victoria Jones/PA Images via Getty Images
Члены королевской семьи — одни из самых желанных гостей Уимблдонского турнира. На фото: Кейт Миддлтон посещает соревнования второго игрового дня.
Фото: Zac Goodwin — Pool/Getty Images
Экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали матч первого круга Уимблдона. Протестующий выбежал на на корт и разбросал оранжевое конфетти.
Фото: Julian Finney/Getty Images
Теннисный турнир привлекает звезд шоу-бизнеса и знаменитых спортсменов на трибуны. На фото: певица Кэти Перри и актер Орландо Блум на третьем дне чемпионата.
Фото: Karwai Tang/WireImage
Призовой фонд Уимблдона 2023 составляет 44,7 млн фунтов стерлингов (около € 52 млн)
Фото: Patrick Smith/Getty Images
Дресс-код Уимблдонского турнира диктует игрокам выступать исключительно в белой форме
Фото: Patrick Smith/Getty Images
Фото: Patrick Smith/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6309/65351
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