Последствия ливня в Сочи

Из-за сильного ливня в Сочи вода подтопила дома и смыла автомобили. Для жителей города, чьи дома оказались затоплены, были открыты пункты временного размещения.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6307/65335