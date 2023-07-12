Лучшее с конкурса BigPicture Natural World Photography 2023

Победители с ежегодного конкурса BigPicture Natural World Photography, который представляет Калифорнийская академия наук и показывает богатое разнообразие жизни на Земле.

Детеныш вомбата, мать которого погибла под машиной, Мельбурн, Австралия. (Фото Douglas Gimesy):

Радужная симметрия осьминога. (Фото Heng Cai / BigPicture Natural World Photography Competition):

Леса в Национальном парке Джаспер в Альберте, Канада, извлекают выгоду из естественных лесных пожаров низкой интенсивности. Пожары пополняют почву питательными веществами, не дают лесам стать однородными и стимулируют рост ягодных кустов, которые любят поедать медведи гризли и другие дикие животные. (Фото Miquel Angel Artús Illana / BigPicture Natural World Photography Competition):

Нубийские козлы живут на грани выживания, в пустынях со скудной растительностью и суровым климатом. (Фото Amit Eshel / BigPicture Natural World Photography Competition):

Койот в Чикаго. (Фото Corey Arnold / BigPicture Natural World Photography Competition):

Волшебный гриб. (Фото J Fritz Rumpf / BigPicture Natural World Photography Competition):

У шимпанзе почти на 99% ДНК совпадает с ДНК человека. (Фото Marcus Westberg / BigPicture Natural World Photography Competition):

Семейство цапель на рыбалке. (Фото Xiaoping Lin / BigPicture Natural World Photography Competition):

Редкий снимок: в одном кадре снежный барс и манул. (Фото ):

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/luchshee-s-konkursa-bigpicture-natural-world-photography-2023.html