Лучшее с конкурса BigPicture Natural World Photography 2023
Победители с ежегодного конкурса BigPicture Natural World Photography, который представляет Калифорнийская академия наук и показывает богатое разнообразие жизни на Земле.
Детеныш вомбата, мать которого погибла под машиной, Мельбурн, Австралия. (Фото Douglas Gimesy):
Радужная симметрия осьминога. (Фото Heng Cai / BigPicture Natural World Photography Competition):
Леса в Национальном парке Джаспер в Альберте, Канада, извлекают выгоду из естественных лесных пожаров низкой интенсивности. Пожары пополняют почву питательными веществами, не дают лесам стать однородными и стимулируют рост ягодных кустов, которые любят поедать медведи гризли и другие дикие животные. (Фото Miquel Angel Artús Illana / BigPicture Natural World Photography Competition):
Нубийские козлы живут на грани выживания, в пустынях со скудной растительностью и суровым климатом. (Фото Amit Eshel / BigPicture Natural World Photography Competition):
Койот в Чикаго. (Фото Corey Arnold / BigPicture Natural World Photography Competition):
Волшебный гриб. (Фото J Fritz Rumpf / BigPicture Natural World Photography Competition):
У шимпанзе почти на 99% ДНК совпадает с ДНК человека. (Фото Marcus Westberg / BigPicture Natural World Photography Competition):
Семейство цапель на рыбалке. (Фото Xiaoping Lin / BigPicture Natural World Photography Competition):
Редкий снимок: в одном кадре снежный барс и манул. (Фото ):
Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/luchshee-s-konkursa-bigpicture-natural-world-photography-2023.html
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