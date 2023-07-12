Куммакиви — обломок скала весом 500 000 кг в Финляндии, балансирующая на вершине другой скалы уже 11 000 лет
В маленькой финской деревушке Руоколахти, у самого большого озера страны, находится один из самых впечатляющих остатков последнего ледникового периода.
Да, да, мы все видели хребты и ямы, но такого вы, гарантируем, не ожидали.
От ближайшей точки, где можно оставить машину, до озера — около километра пешком. Мы пройдем через некоторые влажные участки, поэтому рекомендуется обуть резиновые сапоги или что-то непромокаемое для ног.
После пересечения неуклюжего на вид моста из веток тропа наконец-то становится более высокой, и ваши ноги — в безопасности (или, по крайней мере, сухие).
Мы попадаем в обычный лес без каких-либо признаков чего-то особенного. Спустя некоторое время пешего пути нас поражает неожиданность, несмотря на то, что мы уже видели фотографии.
И вот он — массивный камень, стоящий на своем пьедестале. Не так уж часто можно встретить обломок скалы такого размера, не говоря уже о том, чтобы он балансировал на другой скале.
Кажется, что его можно перевернуть в любой момент, но даже 10 000 лет не сделали этого.
Интересно и то, что скала под этим валуном почти идеально сглажена. Это похоже на то, что вы ожидаете увидеть на берегу моря или где-нибудь посреди больших порогов, но здесь, посреди леса, это выглядит так, как будто ему здесь не место.
Я уверен, что это нечто совершенно уникальное даже в больших масштабах.
Такого вы не встретите ни в одном другом месте Финляндии, и я сомневаюсь, что где-нибудь еще можно найти нечто подобное.
Это необычный камень, и именно так он называется в Финляндии: Куммакиви.
Источник: https://allourworld.info/kummakyvy-oblomok-skala-vesom-500-000-kg-v-fynlyandyy-balansyruyuschaya-na-vershyne-drugoj-skaly-uzhe-11-000-let/
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