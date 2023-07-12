Как на Руси появился сарафан, и почему ему перестали носить

Русских красавиц часто представляют в сарафанах. Кажется, что эта одежда появилась на Руси — настолько органично она вписывается в народный образ. Но интересно, что на самом деле слово сарафан произошло от тюркского «саранпа». Есть версия, что этот предмет одежды изобрели на Востоке, но исследователи так и не пришли к единому мнению. Читайте материале, как менялся русский народный сарафан, кому его запрещали носить и что с ним происходит сегодня.

Международная одежда и первый сарафаны на Руси, которые носили мужчины

С 17 века сарафан носили только женщины. /Фото: perunica.ru

Сарафаны носили не только на Руси, но и в Европе. Например, в Германии во время праздников женщины и сегодня надевают сарафан, который носит название трэгеркляйд. Польские крестьянки носили национальную одежду — сарафан, внешне напоминающий обычную рубаху. Клетчатые сарафаны были очень распространены в старину странах Балтии. Одежду, похожую на сарафан, можно было увидеть и на болгарах, хорватах, португальцах и испанцах.

Первое упоминание о сарафане можно найти в Никоновской летописи, датированной 1376 годом. Сказать с уверенностью, когда появилась такая одежда, сейчас невозможно. Интересно, что изначально в сарафанах ходили не женщины, а мужчины, защищаясь от холода, грязи и пыли. На Руси до 14 века представители сильной половины носили наряд, который был похож на кафтан и сарафан одновременно, то есть выглядел как гибрид этих вещей. Зато в 17 веке ходить в сарафанчиках стали исключительно женщины.

На любой вкус: пять самых распространенных женских сарафанов

Очень распространен был красный цвет при пошиве сарафанов. /Фото: static.mk.ru

Классический русский сарафан выглядит объемно и впечатляет декором и красивыми деталями. Есть пять основных видов этой одежды:

Самый старый вид — глухой или туникообразный сарафан. Он не расстегивался, а увидеть его можно было чаще всего на старообрядцах.

Сарафан, выполненный из клиньев, который называется косоклинным, носили в центральных и северных регионах. Праздничные модели украшали шлейфами, например, как на шелковых сарафанах казачек с Урала.

В северных районах чаще всего носили сарафаны на кокетке.

В московской губернии девушки щеголяли в так называемых круглых сарафанах. Сшит такую вещь было очень просто: по сути это была ткань, сшитая по швам, присборенная в районе груди и с лямками.

Наиболее «молодым» сарафаном является полуплатье, распространенное в Балтии, Беларуси, Украине.

Шили такую одежду из шерсти или домотканых льняных и конопляных полотен. На Урале и в Новгородчине популярны были праздничные модели, выполненные из качественного заграничного шелка. Правда, купить такой сарафанчик мог только очень зажиточный человек.

Петр великий, который приказал носить сарафаны только крестьянам

Сарафан, выполненный из клиньев — косоклинный.

Очень важна была отделка. В некоторых регионах изготавливали красивые обманные застежки. Для этого применяли парчу, а название было интересным — «княжья лента». В других местностях предпочитали сарафаны-распашонки, при этом разрез украшался яркой парчой, пуговицами из золота или жемчуга. Использовались вышивки, набойки и другой декор.

Все элементы сарафана имели свое значение. К примеру, качество ткани могло рассказать, где одежду сшили. С помощью узоров рассказывали приметы и верования. Качество декоративной отделки сигналило о богатстве владельца. Что касается расцветки, то она могла быть любой. Встречались разные цвета и оттенки: голубые, синие, фуксия, зеленые, желтые, розовые. Самыми распространенными цветами был черный, белый и красный, так как в они были проще в изготовлении.

Когда к власти пришел Петр Великий, он ввел для господ и дворян обязательное ношение европейского платья. Что касается традиционных сарафанов, то в них могли ходить только крестьяне.

Екатерина великая, которая любила походить в сарафане и очень неохотный отказ от национальной одежды после революции

После революции женщины продолжали носить сарафаны. /Фото: i.pinimg.com

К 19 веку появились любители и ценители традиционного сарафана. Коллекционеры старались сохранить побольше такой одежды, чтобы потомки могли ей полюбоваться. Сегодня экземпляры можно увидеть в этнографических музеях.

Интересно, но и императрица Екатерина Великая также была ярой ценительницей народных костюмов и даже организовывала большие балы, куда приходить следовало только в национальной одежде. Подхватил такую традицию Николай I, более того, им был издан указ о ношении дамами при дворе парадного платья, сделанного по типу русского сарафана.

После октябрьской революции быт людей постепенно стал лишаться вещей, связанных со свергнутым режимом. Это коснулось и сарафанов. Однако быстро отказаться от любимой национальной одежды люди не смогли. Женщины перестали носить сарафаны только в пятидесятых годах, а ранее в некоторых регионах это была любимая одежда.

Современность: модный этностиль

Этностиль сегодня очень популярен. /Фото: perfection-shoes.ru

Сегодня вряд ли можно увидеть женщин в традиционном сарафане, но вот переработанные модели очень даже модны. Они могут быть как дешевыми, так и дизайнерскими, очень дорогими. Славянский этностиль востребован и в модных домах. Сарафаны можно увидеть в коллекциях от Валентино, Гуччи, Ив Сен Лорана. Это понятно, так как народные костюмы неизменно привлекают внимание, смотрятся интересно, стильно. Тенденция высокого интереса к этностилю понятна: люди хотят ввернуться к истокам, а для этого ищут одежду, которая может стать основой стиля. И в этом случае наряд, близкий к национальному костюму, подходит как нельзя лучше. Сарафан не собирается сдавать своих позиций!

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110723/56716/?fbclid=IwAR0wrSYj05lhjrzLoJCo8p_k1AnKG2fIq0b5_MjvpvOzPHpI89tTty-Wqao