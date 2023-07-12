Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Идеальная советская женщина в иллюстрациях Натальи Ершовой

Наталья рисует на заказ советские сюжеты для рекламы и календарей крупных компаний, рисует открытки и рисует просто для души. Она смешивает американское искусство и советские агитационные плакаты, создавая сюжеты из истории СССР.

































Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36243-idealnaya-sovetskaya-zhenschina-villyustraciyah-natali-ershovoy-34-foto.html

12.07.2023 - Posted by | Пин-ап

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