Идеальная советская женщина в иллюстрациях Натальи Ершовой

Наталья рисует на заказ советские сюжеты для рекламы и календарей крупных компаний, рисует открытки и рисует просто для души. Она смешивает американское искусство и советские агитационные плакаты, создавая сюжеты из истории СССР.





































































Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36243-idealnaya-sovetskaya-zhenschina-villyustraciyah-natali-ershovoy-34-foto.html