35 примеров, когда природа победила в битве с цивилизацией

В битве между природой и цивилизацией всегда побеждает природа. Потому что жизнь всегда находит путь сквозь все преграды.

Мы постоянно строим дороги, дамбы, мосты и другие подобные вещи, но природа не собирается сдаваться, постоянно показывая нам, насколько хрупкими являются все эти творения. Вы можете прокрутить страницу вниз, чтобы увидеть новые фотографии этой битвы.

Дерево, выросшее вокруг заброшенного дымохода

Смотритель ворот в заброшенном замке Путцар в Германии

Нашел это красивое дерево, растущее внутри заброшенной силосной башни, пока исследовал окрестности

Эта китайская рыбацкая деревня была заброшена в 1990-х годах. Природа полностью восстановила ее (Хоутуван, Китай)

Старый храм Шивы, крепко обхваченный священным деревом Бодхи в Бангладеш

Это дерево выросло внутри знака “Стоп”

Железнодорожные пути в лесу (Тайвань)

Эта лиана забралась на стул, чтобы заглушить мой ветряной колокольчик

Заброшенная синагога

Настоящая трава прорастает сквозь фальшивую

Заброшенный замок в Ирландии

Затонувшая лодка, восстановленная природой и превращенная в остров

Друг нашел это в походе и опубликовал на Фейсбук, подумав, что это довольно круто.

Полагаю, ткань и подкладка создали влажную грубую поверхность для мха.

Корни, растущие в соответствии с рисунком тротуара

Агава, растущая в огромных размерах в давно заброшенной оранжерее

Череп неандертальца возрастом 130 000 лет, заключенный в сталагмиты, найден в выгребной яме в пещере в Италии

Дерево, проросшее сквозь старый каменный забор

Дерево, растущее вокруг туристического знака

Заброшенный мост в Новой Зеландии

Это дерево выросло вокруг перил

Призрачная заросшая вилла в Германии

Старые заброшенные тропы

Стать единым целым с природой

Этот дуб пророс сквозь перила

Природа снова побеждает. Нашел это во время похода в Бутбей, штат Мэн.

Это растение уже несколько месяцев пытается незаметно украсть мой веник.

Заросшая лодка. Корабль природы “Мисс Хаймлихе Либе”.

Заросшая мхом тропа посвящения в Кинта да Регалейра, Португалия

Заброшенная теплица

Радиоактивные автомобили после катастрофы на Фукусиме медленно съедаются природой

Заброшенный дом в пустыне в Калифорнии

Пианино, оставленное на произвол судьбы

Квазиживой мох растет в буквах упавшего надгробия

Плющ, обгоняющий автомобиль

Папоротник, растущий под круглым отверстием в крыше

Источник: https://allourworld.info/35-primerov-kogda-priroda-pobedila-v-bitve-s-czivilizacziej/