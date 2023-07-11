Художник из Ирана использует свои иллюстрации, чтобы рассказывать разные истории
Маджид Хосроанджома — художник родом из Ирана и создает свои произведения уже много лет. Маджид сочетает карандашные наброски с повседневными предметами, продуктами питания, элементы архитектуры и многого другого. Художник может легко соединить эти два мира, чтобы передать некое более важное послание, стоящее за его искусством.
Хосроанджом создает свои работы не только на бумаге, но и в реальном мире. Мы можем видеть некоторые из его иллюстраций как часть уличного искусства или появляющиеся в интерьерах жилых помещений. Без лишних слов позвольте представить вам удивительную коллекцию произведений искусства этого талантливого художника.
Источник: insta
Источник: https://animalworld.com.ua/news/hudozhnik-iz-irana-ispolzujet-svoi-illjustracii-chtoby-rasskazyvat-raznyje-istorii
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