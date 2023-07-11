Как в Австралии появилось более миллиона верблюдов и почему они стали проблемой?

Миллионы лет назад, когда распалась на части сначала Пангея, а потом и Гондвана, Австралия оказалась вдалеке от остальных материков, за счет чего там сложилась уникальная экосистема.

Исконная местная фауна бедна, но вместе с тем весьма оригинальна. С появлением гостей с других континентов она существенно обогатилась, но на пользу Австралии это не пошло. Привезенные из далеких земель животные со временем превратились в серьезную экологическую проблему. Многие знают историю о кроликах, расплодившихся невероятно быстро и вредивших как посевам фермеров, так и диким травам.

В какой-то момент в рамках борьбы с прожорливыми ушастыми пришлось даже стену строить. Но речь пойдет не о них, а о менее известных обитателях Австралии, прибывших издалека, — верблюдах.

Впервые привезти верблюдов в Австралию посоветовал французский географ датского происхождения Конрад Мальт-Брюн еще в начале 1820-х годов. Спустя более чем пятнадцать лет подобные предложения зазвучали из разных уголков страны. Преимущества этих животных были очевидны: способность пройти там, где нет нормальных дорог, простота в управлении, низкая цена по сравнению с лошадьми из Великобритании, выносливость и т. д. В общем складывалось впечатление, что для Австралии — это идеальный вариант.

В итоге первый верблюд высадился на континенте в 1840 году. Шесть особей отправили с Канарских островов в Австралию, но выжить удалось только одному — Гарри. Остальные до чужбины не добрались. В том же 1840 году еще двое верблюдов прибыли в Мельбурн, их выставили на всеобщее обозрение. Они сумели обзавестись потомством, и вместе с детенышами перебрались в Сидней, чтобы уже там радовать достопочтенную публику.

Разгрузка верблюдов, 1889 год.

В 1860-61 гг. закупленные в Индии верблюды участвовали в экспедиции Берка и Уиллса, целью которой было пересечение континента от Мельбурна до залива Карпентария с исследованием внутренних земель.

Зарисовка одного из участников экспедиции Бёрка и Уиллса.

В 1860-х годах партия верблюдов, большая часть которых прибыла опять же из Индии, обосновалась в Южной Австралии. Там стартовала программа их разведения, оказавшаяся весьма успешной. Детеныши оттуда продавались по всей стране. А в 1870-х годах верблюды сыграли важную роль в строительстве телеграфа.

К началу XX века на континенте обитало около 6000 верблюдов, их часто использовали для перевозки грузов, причем особенно ценились они в глубинке. Кстати, именно верблюды и их погонщики, приехавшие в основном из Турции, Афганистана и Пакистана, эту самую австралийскую глубинку открыли.

Верблюжий поезд, 1911 г.

Верблюжья повозка.

В 1920-х годах число «работающих» животных достигло пика — порядка 20 тысяч особей. Но прогресс не стоял на месте. Со временем вакансии, занимаемые верблюдами, достались более технологичному транспорту, с мотором и прочими радостями. Многих бывших «работников» выпустили в дикую природу, где они начали стремительно размножаться. Впрочем, вплоть до 1950-х некоторым животным еще удавалось послужить людям. Например, в составе полицейских патрулей.

Афганские погонщики верблюдов катают посетителей, 1891 год.

В конце 1980-х на скотобойне в городке Алис-Спрингс началась обработка верблюжьего мяса, которое может похвастаться высоким содержанием белка. На полках обычных магазинов его не встретить и сегодня, хотя целевая аудитория у него довольно широкая, в том числе туристы и мусульмане. Мясо — это не единственный продукт, поставляемый верблюдами на рынок. С 2014 года стали появляться компании, занимающиеся производством верблюжьего молока, предназначенного для питания людей.

Его апологеты утверждают, что по составу оно ближе к человеческому, чем к коровьему. Соответственно, нашим организмам и усваивать такое проще. Правда, стоит оно немало. В Австралии за литр пастеризованного верблюжьего молока просят около 10 долларов США, коровье покупателям обойдется раз в 12 дешевле.

Но вот пришло время, что верблюдов развелось так много, что они стали проблемой. По самым высоким оценкам, нынешняя популяция диких верблюдов в Австралии насчитывает примерно 1.2 млн особей. Они нарушают баланс хрупкой местной экосистемы, вредят как животным, так и людям.

С 2009 по 2013 год пришлось проводить их отстрел с целью контроля за количеством. В 2020 году на континент пришла засуха. Аборигены, живущие в отдаленных уголках штата Южная Австралия, стали жаловаться, что верблюды в поисках воды и пищи разоряют их земли и выпивают всю воду из источников. В результате было принято решение об отстреле десяти тысяч животных. Охоту поручили профессиональным стрелкам, операция осуществлялась с вертолетов и заняла несколько дней.

Верблюды повторили судьбу других животных, завезённых в Австралию. А всё дело в том, что в Австралии нет хищников способных сдерживать размножение завезённых животных. От чего страдает природа и люди, которые иногда даже боятся выйти из дома, из-за наплыва незваных гостей, которые сметают всё на своём пути.

История с верблюдами учит нас тому, что порой вмешиваться в дела матушки-природы крайне опасно и если есть на земле какой-то необычный созданный ею уголок, то лезть в его мирное существование — дурная идея.

Источник: https://dzen.ru/a/ZEddbpufsl-sjrWv