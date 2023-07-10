Художница вышивает изящные узоры, а затем дает пчелам закончить работу

Творческое сотрудничество необходимо для искусства. И хотя обычно оно происходит между двумя или более творцами-людьми, Эва Рот предпочитает работать с природой. Художница из Канады передает свои вышивки пчелам и позволяет им добавить свои собственные уникальные штрихи в виде золотых сот.

Это мультимедийное искусство иллюстрирует творческий потенциал работы с природой. Эва начинает с того, что вручную вышивает геометрические узоры на японской рисовой бумаге. Затем она добавляет найденные в природе предметы, такие как листья, камни и перья дикобраза. Все это устанавливается внутри изготовленных на заказ кленовых рамок, напоминающих ульи Лангстрота. После этих приготовлений Эва передает свою работу пчелам, чтобы они могли внести свои собственные творения.

“Коллажированная часть работ этого сезона, выполненная в основном энкаустикой и стежками, предназначена для того, чтобы соответствовать замысловатости гребня в рамках справедливого обмена трудом, — объясняет Эва. — У меня была идея “стежок для каждой клетки”. Я также ввела в гребень более сложные формы и множество форм, и результаты оказались очень интересными”. Некоторые из последних работ разделены на организованные ряды, состоящие из небольших коробочек, некоторые из которых заполнены сотами, а другие украшены вышивкой Эвы.

Листайте вниз, чтобы увидеть некоторые из ее последних работ. Работы Эвы Рот в смешанной технике можно приобрести через ее веб-сайт, а следить за ее творчеством можно через Instagram.

Канадская художница Эва Рот сотрудничает с пчелами в искусстве смешанных техник.

Она создает замысловатые вышивки, а затем передает свою работу пчелам.

Они добавляют золотые соты, которые в итоге превращаются в совершенно уникальное произведение искусства.

Источник: https://allourworld.info/hudozhnycza-vyshyvaet-yzyaschnye-uzory-a-zatem-daet-pchelam-zakonchyt-rabotu/