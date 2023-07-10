Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художница вышивает изящные узоры, а затем дает пчелам закончить работу

Mixed Media Art Created by Artist Ava Roth and Bees

Творческое сотрудничество необходимо для искусства. И хотя обычно оно происходит между двумя или более творцами-людьми, Эва Рот предпочитает работать с природой. Художница из Канады передает свои вышивки пчелам и позволяет им добавить свои собственные уникальные штрихи в виде золотых сот.

Mixed Media Art Created by Artist Ava Roth and Bees

Это мультимедийное искусство иллюстрирует творческий потенциал работы с природой. Эва начинает с того, что вручную вышивает геометрические узоры на японской рисовой бумаге. Затем она добавляет найденные в природе предметы, такие как листья, камни и перья дикобраза. Все это устанавливается внутри изготовленных на заказ кленовых рамок, напоминающих ульи Лангстрота. После этих приготовлений Эва передает свою работу пчелам, чтобы они могли внести свои собственные творения.

“Коллажированная часть работ этого сезона, выполненная в основном энкаустикой и стежками, предназначена для того, чтобы соответствовать замысловатости гребня в рамках справедливого обмена трудом, — объясняет Эва. — У меня была идея “стежок для каждой клетки”. Я также ввела в гребень более сложные формы и множество форм, и результаты оказались очень интересными”. Некоторые из последних работ разделены на организованные ряды, состоящие из небольших коробочек, некоторые из которых заполнены сотами, а другие украшены вышивкой Эвы.

Листайте вниз, чтобы увидеть некоторые из ее последних работ. Работы Эвы Рот в смешанной технике можно приобрести через ее веб-сайт, а следить за ее творчеством можно через Instagram.

Канадская художница Эва Рот сотрудничает с пчелами в искусстве смешанных техник.

Mixed Media Art Created by Artist Ava Roth and BeesMixed Media Art Created by Artist Ava Roth and Bees

Она создает замысловатые вышивки, а затем передает свою работу пчелам.

Mixed Media Art Created by Artist Ava Roth and BeesMixed Media Art Created by Artist Ava Roth and Bees

Они добавляют золотые соты, которые в итоге превращаются в совершенно уникальное произведение искусства.

Mixed Media Art Created by Artist Ava Roth and Bees

Источник: https://allourworld.info/hudozhnycza-vyshyvaet-yzyaschnye-uzory-a-zatem-daet-pchelam-zakonchyt-rabotu/

10.07.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Подключение к %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: