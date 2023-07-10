Фотограф снимает игривые образы, обманывающие взгляд

Фотограф из Исбона Хьюго Суиссас превращает невозможное в реальность. Используя принудительную перспективу, он сопоставляет предметы домашнего обихода, а иногда и самого себя с реальной обстановкой, создавая игривые образы, обманывающие взгляд. От статуи Свободы, обрызганной дезодорантом, до отвертки, которая идеально сочетается с извилистым небоскребом, эти изображения столь же умны, сколь и забавны.

Суиссас доказывает, что вам не нужен большой бюджет для потрясающих фотографий, так как большинство его фотографий сделаны из вещей, которые есть у каждого. Итак, как только он найдет желаемое место для фото, он включит в композицию небольшой реквизит. Это может быть что угодно, от зубной пасты или кусачек для ногтей до ножниц или рулона алюминиевой фольги. И хотя эти объекты сами по себе не являются необычными, понимание Суиссасом принудительной перспективы помогает ему объединить их формы и функции в ландшафте.

Источник: insta

Источник: https://animalworld.com.ua/news/fotograf-snimajet-igrivyje-obrazy-obmanyvajushhije-vzgljad