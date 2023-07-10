Формирование пролетариата Донбасса во второй половине XIX века

После отмены крепостного права в 1861 году рабочие помещичьих предприятий начали массово возвращаться к земледелию. Это ещё сильней усилило нехватку рабочих и кризисное состояние предприятий, это вынудило помещиков перейти к вольнонаемной форме труда.

8 марта 1861 года Александр II утвердил «Положение о горнозаводском населении казенных горных заводов», согласно которому рабочие навсегда освобождались от обязательной службы заводам. Это освобождение касалось и их потомства. С целью не допустить массового оттока рабочих в деревню, рабочих наделяли небольшими приусадебными участками земли (до 1 десятины) близ заводов. Так правительство намеревалось удержать рабочих на предприятиях.

Рост количества рабочих

Угольная промышленность Донбасса в первые пореформенные годы, как и до реформы, обслуживалась в основном сезонными рабочими. По состоянию на 1866 год на мелких помещичьих и крестьянских шахтах западного Донбасса было занято всего лишь 348 рабочих мест, тогда как на шахтах Грушевского района трудилось до 3 000 человек, приходивших в основном из Курской, Тульской и Орловской губерний и работавших только в осенне-зимний период. Весной же и летом многие шахты прекращали свою работу из-за нехватки рабочих.

Таким образом, к началу 1870-х годов в Донбассе имелось около 2 000 квалифицированных рабочих.

В 1870-е годы после возникновения Юзовского и Сулинского металлургических заводов количество рабочих выросло в несколько раз и к 1880 году было уже примерно 16 000 человек.

Стремительное развитие промышленности Донбасса в 1880–1890-е годы ещё больше способствовало привлечению в промышленность рабочих рук. Привлечение в Донбасс новых трудящихся натолкнулось на целый ряд препятствий. Это и слабая заселенность края, и преимущественно земледельческий характер местного населения, и отсутствие местных подготовленных кадров, и соседство с районами капиталистического сельского хозяйства.

Среди рабочих Донбасса стали появляться и иностранцы. Так, в 1864 году на строившийся Петровский завод были выписаны 6 рабочих из Силезии, а в 1869 году Джон Юз привёз с собой из Англии 70 квалифицированных рабочих. Однако общее число иностранных квалифицированных рабочих было невелико, они были высокооплачиваемыми рабочими и резко выделялись из общей массы рабочих.

Увеличению количества рабочих в Донбассе способствовало ухудшение положения крестьян. Разоренные крестьяне многих губерний, чтобы хоть как-то выжить, отправлялись на заводы и шахты Донбасса, в результате чего промышленность края пополнялась новыми рабочими кадрами, а крестьяне получали средства к существованию.

Численность населения Юзовки, 1870-1923

Год — Население

1870 — 164

1880 — 4000

1884 — 5494

1889 — 15000

1892 — 20000

1897 — 28076

1900 — 32000

1905 — 40000

1909 — 48404

Использование детского труда

Юзовка была ужасным чужеродным шрамом на идиллическом пасторальном сельском ландшафте. Такова была физическая картина, так видели это и российские крестьяне, которые составляли преобладающее большинство рабочей силы и населения.

Тяжелый труд на промышленных предприятиях имел и свои негативные стороны.В результате изнурительного труда рабочие быстро теряли своё здоровье, всего за 15 лет молодой здоровый парень превращался в старика, наделённого многими болезнями. Это стало одной из причин увеличения использования детского и подросткового труда. За мизерную плату дети и подростки, приходившие на предприятия, выполняли подсобные работы.

Детей и взрослых приводила на шахты и заводы Донбасса крайняя нужда. При устройстве на предприятие дети завышали свой возраст, а владельцам предприятий был выгоден детский труд, поскольку детям платили гораздо меньше, чем взрослым. Л. А. Либерман, который долгие годы проработал в Донбассе, писал, что в шахтах региона можно увидеть целые толпы мальчишек:

«С бледными, искошенными лицами, перепачканными копотью и сажей, с черными руками, замасленными донельзя, быстро движутся они по огромному зданию под недремлющим оком десятника. Большинству из них трудно дать и 13 лет, сплошь и рядом попадаются дети лет одиннадцати. Но если вы спросите любого, сколько ему лет, он к вашему изумлению ответит: «пятнадцать». Так исполнился закон о возрасте работающих детей. Не менее точно соблюдался он и в отношении продолжительности рабочего дня и ночных работ».

Поскольку дети гораздо хуже взрослых приспособлены к тяжелым условиям труда, то и смертность среди них тоже была выше.

С течением времени количество детей среди рабочих Донбасса только увеличивалось.За предреволюционное двадцатилетие (1897–1917 гг.) среди рабочих выросло количество детей в 3,2 раза, количество женщин – в 4,5 раза.

На металлургических заводах дети использовались в основном при чистке и смазке котлов паровых машин. Несовершеннолетние составляли до четверти всех рабочих на предприятиях бельгийского общества Донецких стеклянных заводов.

Национального состава рабочих Донбасса.

Подавляющее большинство рабочих были из центральных губерний России и с Левобережья Днепра, поэтому и формирование рабочего класса Донбасса происходило в основном за счёт русских и малороссов.

Более точную картину национального состава рабочих можно увидеть из материалов всероссийской переписи населения 1897 года. Согласно этим данным, в промышленности Донбасса русские составляли 74 %, малороссы – 22,3 %. Гораздо меньше были представлены белорусы, татары, поляки, молдаване, евреи. На металлургических заводах были в незначительном количестве и иностранные рабочие, главным образом англичане (на заводе Юза), бельгийцы, немцы, французы. Этническая история Донбасса.

Листопрокатный цех Юзовского металлургического завода

Рабочие кадры

Одним из важнейших показателей были также высокие темпы формирования кадрового состава рабочих. В конце XIX века уже существовали потомственные рабочие Луганского завода. После его закрытия квалифицированные рабочие переходили работать на другие предприятия региона. Именно луганские квалифицированные рабочие стали основной частью на Юзовском и Сулинском заводах.

Квалифицированные рабочие из центральных губерний страны, а также с Урала составляли незначительную часть рабочего класса. Встречались также металлисты из Польши. Основной массой рабочего класса были вчерашние крестьяне, массово покидавшие деревню в поисках заработка. Часть из них, заработав денег, возвращалась назад в деревню, другие же оседали на новых местах навсегда. Земские деятели писали по этому поводу:

«Все они ушли из дома по необходимости, потому что делать им там нечего. Они дома – лишние руки и лишние рты. Они бросили родину на неопределенное время, может быть, навсегда. Связь с родиной в большинстве случаев ограничивается у них воспоминаниями о ней, да высылкой, время от времени, денег в дом на уплату податей. Отбыв денежную повинность, забывают о доме, о родине. Для него здесь вторая родина, которая даёт ему возможность заработать кусок хлеба…»

В металлургической промышленности кадровый состав квалифицированных рабочих образовывался сравнительно быстро.

Гораздо сложней обстояли дела в угольной промышленности. Из-за тяжелых условий труда, повлекших за собой высокую смертность, долгое время шахты Донбасса не имели постоянных кадров. Рабочие устраивались на шахты лишь на время, как правило, на зиму-весну, а летом и осенью они возвращались домой в свои деревни на сельскохозяйственные работы.

Значительным препятствием на пути формирования кадрового состава горнорабочих было и стремление местных капиталистов любой ценой получить максимальную выгоду. Капиталисты экономили на механизации шахт, многие из них намеренно нанимали неквалифицированных рабочих, поскольку их труд стоил гораздо дешевле.

Все это стало главной причиной того, что вплоть до начала XX века до 70 % горнорабочих были неквалифицированными и сезонными работниками. И лишь в начале XX века, когда увеличился поток прибывших квалифицированных рабочих из Москвы, Петербурга и других центральных городов России, среди горнорабочих Донбасса начал формироваться постоянный состав.

Источник: https://ru-sled.ru/formirovanie-proletariata-donbassa-vo-vtoroj-polovine-xix-veka/