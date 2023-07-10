Тайна погребального кургана у села Глинище

«Я увидел в саркофаге остов с золотым лицом, диадемою на голове и в полном наряде. <…> ткань, которою покрыта была голова, ниспадала до пояса и сохранила свой цвет. <…> но, едва к ней коснулся воздух, то все разлетелось в пыль, и остались только золотые блестки».

Так в апреле 1837 года описывал открытие богатого захоронения в кургане у села Глинище недалеко от Керчи российский искусствовед Флориан Жиль. Сенсация этого кургана — феноменальная погребальная маска на покойнике. Ничего подобного в Северном Причерноморье не находили никогда. Да и в других краях греко-римской ойкумены во времена, которыми датировали захоронение (III век), таких реалистичных и больших масок не делали.

23×16 см, 264 гр золота. Спокойное, даже безжизненное лицо с закатившимися глазами наделено индивидуальными чертами. Это чеканка: скорее всего, заливкой в гипсовую посмертную маску свинца или сплава свинца с оловом была изготовлена объёмная модель, по которой затем и обивался золотой лист.

Руководитель раскопок, директор Керческого музея древностей Антон Ашик указывал, что на «остове» (скелете) были также найдены золотые серьги с гранатами, золотая гривна, два золотых браслета, два золотых перстня с камнями и золотое кольцо. По сторонам тела в мраморном саркофаге лежали: деревянное веретено, покрытое золотой фольгой, красный кожаный кошелек с аппликацией в виде хищной птицы, вырезанной из кожи, золотой флакон, украшенный гранатами.

Сам скелет, по описанию Ашика, имел 150 см в длину (высоту?). Женщина, решил Ашик. Курган, в котором её нашли, был целых 9,6 м высотой, а уже от древней поверхности земли к погребальной камере копали 4,27 м. Царица! — понял Ашик.

Могильная камера была доверху набита драгоценным добром; например, рядом с саркофагом нашли большое серебряное блюдо с надписью «Ρησκουπόρει βασιλέως» («Рескупорида царя»). Жена боспорского царя — совсем разобрался директор музея. Одного из трёх Рескупоридов, правивших в III веке нашей эры.

В этом качестве «остов» и представили императору Николаю I, когда тот в сентябре 1837 года прибыл в Керчь. Хлеб-соль Государю отцы города торжественно преподнесли на «серебряном блюде царицы Рискупорис». Проведя два часа с Антоном Ашиком за изучением находок, Николай остался чрезвычайно доволен, подарил директору бриллиантовый перстень, а маску и ещё несколько предметов из могильника распорядился отправить в Эрмитаж. Всё, история сделана.

Но дальше к делу подключились настоящие учёные — и с тех пор вопросы к находке в кургане у Глинища только множатся.

«Черты лица маски носят, очевидно, более мужской, чем женский характер», — осторожно высказался академик Лудольф Стефани еще в 1851 году. Антрополог Илья Гохман в 2004 году подтвердил: мужчина 30-35 лет, европеоид, рост 170-175 см.

В кургане, помимо упомянутых выше серёжек и веретена (отчётливо женских предметов), были найдены два бронзовых меча (!), железный кинжал с деревянной рукоятью, парадная конская сбруя и другие артефакты, буквально пропахшие тестостероном. А главное — всадник, вычеканенный на золотом погребальном венке из захоронения. Это определённо мужчина.

Которому положили в могилу большие стеклянные мозаичные бусы в стиле «миллефиори»? Нет, помилуйте, это какой-то бардак.

Это загадка, которую будет сложно распутать. Ведь Антон Ашик не был археологом. Раскопки в Крыму тогда велись по линии МВД, Ашик — мелкий министерский чиновник, получивший такую задачу. Конкурировал с ним чиновник канцелярии керченского градоначальника Дамиан Карейша.

«Ашик и Карейша, желая получить подарок или крест за находку, старались раскопать побольше курганов <…>. Лично они не присутствовали почти никогда <…>. Описания или рисунков на месте не делали <…>. Бессистемные и хаотические раскопки Ашика и Карейши носили характер кладоискательства и осуществлялись с единственной целью — извлечь из земли сокровища», — писал современник.

Так что дневника раскопок, детального списка найденного и зарисовок нет. А в Крымскую войну 1853-1856 гг Керченский музей был разорён и разграблен — большая часть находок из Глинища погибла, кое-что сейчас хранится в Британском музее (что десять раз возмутительно, на мой взгляд).

Есть версия, что пройдоха Ашик дополнил «гробницу царицы Рискупорис» находками из других курганов, чтобы богатством могильника поразить воображение царя. Так в женское захоронение и «попали» мужские вещи (или наоборот). Обычная отечественная показуха, прям верю в эту версию. Но всё равно ведь остаётся вопрос, кто и для чего сделал необычную золотую маску? Сравните её с обычной маской, найденной в Ольвии, чтобы прочувствовать вопрос.

С такой доказательной базой ответа мы не найдём никогда. Но можно пофантазировать. В III век богатое и древнее Боспорское царство, занимавшее большую часть нынешних Крыма и Краснодарского края, лишилось покровительства Рима. Около 244 года имперские легионы были выведены из Таврики для обороны провинции Дакия, прогибавшейся под ударами варваров. На Боспор тоже пришли варвары, и Рескупорид V только успевал в одиночку отбиваться — от готов, герулов, аланов, боранов.

Последним он и проиграл, Боспор на время стал фактически протекторатом боранов. Но кто такие эти бораны — бог весть. О них есть упоминания только в двух римских источниках: мол, некие могучие воины, которые совместно с готами в III веке грабили римские владения в Малой Азии. Исследователи относят их к приазовским сармато-аланским племенам, или к восточным и западным германцам, или даже к праславянам.

Может, эта маска — единственный сохранившийся портрет вождя таинственных боранов?

Источник: https://ecology.md/ru/page/tajna-pogrebalinogo-kurgana-u-sela-glinise-foto