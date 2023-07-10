Джентльмен удачи: пальмовый вор
Он может поднять 30 кг, хотя сам весит 4 кг, легко раздробит фалангу вашего пальца, а еще любит кокосы. Он похож на краба, но вовсе не краб. Рассказываем про одного из самых крупных наземных членистоногих
На самом деле Birgus latro (именно так по-научному зовется наш герой) — это просто рак-отшельник. Большинство отшельников обитают на морском мелководье, используя в качестве укрытия пустые раковины моллюсков. Наш герой походит на своих сородичей лишь в глубоком детстве. Возмужав, он отбрасывает свой дом и уходит в закат — странствовать по суше.
Почему же все-таки краб? Потому что очень большой: длина его тела достигает 40 см, а вес — 4 кг. Туловище при этом круглое, как у крабов, а не продолговатое, как у раков (на самом деле часть своего удлиненного тела он прячет под брюшком, загибая его внутрь). И да, его передние клешни такие мощные, что способны дробить мелкие кости, к примеру ваши пальцы. Поэтому он и напоминает краба — и, кстати, очень сильного. Birgus latro может поднять 30 кг, то есть молодого барашка, 15 куриц или девятилетнего ребенка. Это и понятно — помимо мощных мышц, членистоногое обладает очень крепким панцирем.
Фото: Giphy.com
А еще у него есть модифицированная система газообмена — жаберная полость имеет придатки, которые выполняют роль легких и позволяют силачу окислять кровь на воздухе. А вот «сопливые» годы животное проводит в воде, как все нормальные раки, и никакого прочного панциря у него в это время нет. Поэтому главная задача новоиспеченного рачьего отпрыска — найти приличную пустую ракушку, которая защищала бы его вкусное мясо от зубов хищников.
Кстати, о вкусах. Замаскированный под краба рак съедобен — его с удовольствием употребляли бы в пищу на тропических островах Индийского океана, а также в Австралии и Новой Гвинеи, где он и живет. Тем более что мясо его считается сильным афродизиаком. Но, увы, кокосовый рак — зверь редкий и охраняемый, отлов его строго запрещен.
После поры босоногого, точнее, беспанцирного детства наступает отрочество, которое тоже полно опасностей — у рака-краба все еще нет надежного экзоскелета. Поэтому, выбравшись на сушу, крабий недоросль начинает искать вместо морской раковины наземную. И тут животное обращает внимание на скорлупу кокосовых орехов, в изобилии валяющуюся на тропических пляжах. «Отличный вариант!» — думает краб и водружает кокосовую каску себе на голову. А еще весьма питательный. Членистоногое обожает кокосы, хотя и не привередливо: за милую душу уминает плоды древовидного тропического растения пандана, а в юные годы — и своих собратьев, других ракообразных.
Но почему же это милое создание называют вором? Потому что долгое время считалось, что Birgus latro крадет кокосы. Натурально, срезает с пальм своими мощными клешнями, а потом спускается и ест. Причем, как истинный грабитель, орудует исключительно по ночам (а днем прячется между скалами или в норке, которую выстилает теми же волокнами кокосов). Да-да, этот удивительный любитель начинки «Баунти» прекрасно лазает по деревьям. Вот уж воистину неправильный рак! Ученые, впрочем, оправдали воришку — сегодня считается, что никакие кокосы он не крадет, а ест с земли лишь упавшие плоды. Непонятно, правда, зачем ему тогда карабкаться на пальмы?
Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/dzhentelmen_udachi_palmovyj_vor_45782
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