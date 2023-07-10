В Иерусалиме создают самую необычную статую в мире: скульпторы — пчелы

Голова императора Адриана, создаваемая пчелами, и бюст Адриана из Музея Израиля

(Фото: Музей Израиля)

Особый проект Музея Израиля — реконструкция знаменитого бронзового бюста императора Адриана

Такой статуи мир еще не видел: Музей Израиля представит свою версию бюста римского императора Адриана. Подробности стали известны 10 июля из публикации mynet.

Необычный бюст будет выставлен в Музее Израиля в Иерусалиме наряду с бронзовой статуей императора и его бюстом, чудом уцелевшими до наших дней с античных времен. Найдены они были в 1975 году в долине Бейт-Шеан.

В эти дни над новым вариантом статуи работают… пчелы. Десятки тысяч особей трудятся в особых ульях, специально установленных в Саду искусств Музея Израиля.

Уникальный проект базируется на методе, по которому 1800 лет назад была создана бронзовая статуя. Это особый способ литья, получивший название "Потерянный воск", при котором для литья окончательной статуи из бронзы использовали пчелиный воск. Этой техникой скульпторы пользуются до сих пор.

Голова императора Адриана, над которой "работают" пчелы

(Фото: Музей Израиля)

Чтобы реализовать проект, направив пчел строить "архитектурные" соты, был проведен сложный технологический процесс с использованием сканера и трехмерного принтера. Через несколько месяцев восковая модель будет выставлена рядом с бронзовым бюстом императора Адриана в галерее музея.

Этот проект стал плодом сотрудничества между Рами Трифом — куратором по дизайну и архитектуре, Давидом Мевурахом — старшим куратором эллинистического, римского и византийского периодов, Томасом Либертини — словацким дизайнером и художником, разработавшим современный метод работы с пчелами, и иерусалимским пчеловодом Рафи Ниром, который обеспечил музей ульями и продолжает ухаживать за ними.

В процессе создания статуи

(Фото: Музей Израиля)

В Музее Израиля объясняют: "Это уникальный диалог современного дизайна, древней и современной технологий и археологии, ставший возможным благодаря чудесным способностям пчел".

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/rk4ivh00th