Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художник тратит сотни часов на создание портретов из полностью рукописного текста

Typography Portraits by Phil Vance

Художник из Соноры Фил Вэнс создает невероятные типографские портреты, полностью выполненные из рукописного текста. Привлеченный узором, текстурой и цветом, художник описывает свой процесс как “штриховку, но со словами”. От Эйнштейна до Марка Твена — каждый портрет из серии “In Their Own Words” отдает дань уважения любимым историческим и художественным деятелям Вэнса.

Typography Portraits by Phil VanceДжокер

Чтобы сформировать контуры, тени и детали каждого словесного портрета, Вэнс пишет вдохновляющие цитаты из каждого предмета тысячи раз в разных размерах и слоях.

Чувствуя, что использование черной ручки иногда может показаться плоским, Вэнс недавно начал исследовать возможности использования цвета. Для одного из последних портретов из Бэтмена — Джокера — Вэнс потратил более 100 часов на написание цитат из “Темного рыцаря“. Подобно картине пуантилизма, издалека написанная от руки типографика сливается воедино, создавая образ. Вблизи зритель может заметить бесчисленные слова и предложения, написанные разными оттенками.

В серии “In Their Own Words” Фила Вэнса представлены невероятные типографские портреты, полностью выполненные в виде рукописного текста.

Typography Portraits by Phil VanceДжокер

Вблизи зритель может заметить бесчисленные слова и предложения разных оттенков.

Typography Portraits by Phil VanceДжокер

Подобно картине пуантилизма, издалека рукописная типографика сливается воедино, создавая образ.

Typography Portraits by Phil VanceОдри Хепберн

Typography Portraits by Phil VanceДжонни Кэш

Typography Portraits by Phil VanceПабло Пикассо

Чтобы сформировать контуры, тени и детали каждого словесного портрета, Вэнс пишет цитаты из каждого предмета тысячи раз в разных размерах и слоях.

Typography Portraits by Phil VanceМарк Твен

Typography Portraits by Phil VanceЭйнштейн

Typography Portraits by Phil VanceЧарли Чаплин

Typography Portraits by Phil VanceЭдвард Эбби

Typography Portraits by Phil VanceБоб Дилан

Typography Portraits by Phil VanceХауна

Typography Portraits by Phil VanceМитч Хедберг

Typography Portraits by Phil VanceНикола Тесла

Typography Portraits by Phil VanceНина Донован

Typography Portraits by Phil VanceВиллем де Кунинг

Typography Portraits by Phil VanceMC Esher

Источник: https://allourworld.info/hudozhnyk-tratyt-sotny-chasov-na-sozdanye-portretov-yz-polnostyu-rukopysnogo-teksta/

09.07.2023 - Posted by | Креатив...

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