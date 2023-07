Художник тратит сотни часов на создание портретов из полностью рукописного текста

Художник из Соноры Фил Вэнс создает невероятные типографские портреты, полностью выполненные из рукописного текста. Привлеченный узором, текстурой и цветом, художник описывает свой процесс как “штриховку, но со словами”. От Эйнштейна до Марка Твена — каждый портрет из серии “In Their Own Words” отдает дань уважения любимым историческим и художественным деятелям Вэнса.

Джокер

Чтобы сформировать контуры, тени и детали каждого словесного портрета, Вэнс пишет вдохновляющие цитаты из каждого предмета тысячи раз в разных размерах и слоях.

Чувствуя, что использование черной ручки иногда может показаться плоским, Вэнс недавно начал исследовать возможности использования цвета. Для одного из последних портретов из Бэтмена — Джокера — Вэнс потратил более 100 часов на написание цитат из “Темного рыцаря“. Подобно картине пуантилизма, издалека написанная от руки типографика сливается воедино, создавая образ. Вблизи зритель может заметить бесчисленные слова и предложения, написанные разными оттенками.

