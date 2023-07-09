ФРИКАДЕЛЬКИ НА ШПАЖКАХ

Понадобится

✔ 300 г куриного филе,

✔ 1 луковица,

✔ 200 г слоеного теста,

✔ перец,

✔ соль по вкусу,

✔ листья салата.

Для соуса:

✔ 200 г сметаны,

✔ 1-2 зубчика чеснока,

✔ 1 чайная ложка сухой аджики или сладкой паприки,

✔ небольшой пучок петрушки и кинзы,

✔ соль по вкусу.

Куриное филе пропустить через мясорубку вместе с луком. Фарш посолить, поперчить, хорошо вымесить и убрать на 30 минут в холодильник.

Сформировать фрикадельки (12 штук). Слоеное тесто слегка разморозить, раскатать в прямоугольник шириной 3,5-4 см (чуть больше диаметра фрикаделек).

На деревянные шпажки нанизать полоски теста с фрикадельками. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать 25-30 минут при температуре 180°С. Выложить на блюдо с листьями салата.

Для соуса мелко нарезанную зелень кинзы и петрушки соединить со сметаной, всыпать сухую аджику, тертый чеснок, соль и хорошо перемешать.

Источник: http://lenyar.ru/post499644914/