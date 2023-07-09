ФРИКАДЕЛЬКИ НА ШПАЖКАХ
Понадобится
✔ 300 г куриного филе,
✔ 1 луковица,
✔ 200 г слоеного теста,
✔ перец,
✔ соль по вкусу,
✔ листья салата.
Для соуса:
✔ 200 г сметаны,
✔ 1-2 зубчика чеснока,
✔ 1 чайная ложка сухой аджики или сладкой паприки,
✔ небольшой пучок петрушки и кинзы,
✔ соль по вкусу.
Куриное филе пропустить через мясорубку вместе с луком. Фарш посолить, поперчить, хорошо вымесить и убрать на 30 минут в холодильник.
Сформировать фрикадельки (12 штук). Слоеное тесто слегка разморозить, раскатать в прямоугольник шириной 3,5-4 см (чуть больше диаметра фрикаделек).
На деревянные шпажки нанизать полоски теста с фрикадельками. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать 25-30 минут при температуре 180°С. Выложить на блюдо с листьями салата.
Для соуса мелко нарезанную зелень кинзы и петрушки соединить со сметаной, всыпать сухую аджику, тертый чеснок, соль и хорошо перемешать.
Источник: http://lenyar.ru/post499644914/
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