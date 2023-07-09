Усатый,полосатый…Французский художник Frédéric Saurel

Не было в доме мышей,

а было много карандашей.



Лежали они на столе у папы

и попали котёнку в лапы.

Как помчался он вприпрыжку,

карандаш поймал, как мышку,

И давай его катать —

Из-под стула под кровать,

От стола до табурета,

От комода до буфета.

Подтолкнёт — и цап-царап!

А потом загнал под шкап.

Ждёт на коврике у шкапа,

Притаился, чуть дыша…

Коротка кошачья лапа, —

Не достать карандаша!

Самуил Маршак

Фредерик Сорель (Frédéric Saurel) родился во Франции в 1967 году — актёр, режиссёр, сценарист, продюсер..Еще и прекрасный художник и любитель кошек!

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post500098549/