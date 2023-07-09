Усатый,полосатый…Французский художник Frédéric Saurel
Не было в доме мышей,
а было много карандашей.
Лежали они на столе у папы
и попали котёнку в лапы.
Как помчался он вприпрыжку,
карандаш поймал, как мышку,
И давай его катать —
Из-под стула под кровать,
От стола до табурета,
От комода до буфета.
Подтолкнёт — и цап-царап!
А потом загнал под шкап.
Ждёт на коврике у шкапа,
Притаился, чуть дыша…
Коротка кошачья лапа, —
Не достать карандаша!
Самуил Маршак
Фредерик Сорель (Frédéric Saurel) родился во Франции в 1967 году — актёр, режиссёр, сценарист, продюсер..Еще и прекрасный художник и любитель кошек!
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post500098549/
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