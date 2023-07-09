Знакомство с Америкой: уникальные артефакты доколумбовых цивилизаций

Хау, да пребудет с вами Уицилопочтли! Сегодня узнаем, почему не стоит обзываться Ахуизотлем и познакомимся с многогранной Америкой "здорового человека" — с Центральной и Южной, вернее, с их культурным наследием.

Если Древний Египет, Рим и Греция читателю более-менее знакомы по школьному курсу и моим скромным статьям, то история и события, происходившие по ту сторону Атлантики, для большинства — "тёмный лес".

Эта подборка артефактов продемонстрирует вам культурное разнообразие на американских континентах, пока дяди с ружьями не привезли "цивилизацию".

1) Золотой пектораль (нагрудное украшение) в виде летучей мыши. Относится к культуре Тумако-Ла-Толита — доколумбовой культуре, которая существовала в прибрежных районах Колумбии и Эквадора.

VI в. до н.э — II в. н.э.

Коллекция музея Дамбартон Оукс, Вашингтон, США

2) Фигурка летучей мыши. 200–850 гг. н.э. Относится к культуре Мочи́ка, существовавшей в I-VIII веках на побережье современного Перу.

Хранится в Художественном музее Кливленда, США

3) Череп, вырезанный из янтаря. Симоховель, южная Мексика. Датировка неизвестна.

Коллекция Национального музея Шотландии, Великобритания

4) Керамическая фигурка воина со щитом, цивилизация Майя, Мексика, 650-800 гг. н.э.

Чикагский институт искусств

5) Головной убор в виде головы лисы, Перу, 100 — 800 гг. н.э.

Коллекция Музея золота в Лиме

6) Керамический свисток в виде головы ламы. Анды, Южная Америка, около 750-1500 гг.

Коллекция Музея искусств Далласа, США

7) Хималли — традиционный щит коренных народов Мексики. Но, не щит нас интересует, а загадочное животное на нём.

Знакомьтесь с Ахуизотлем (ещё одно слово в копилку, когда будете двигать холодильник).

Теперь, кроме легендарный Чупакабры, вы будете знать про собакоподобное животное с гибким длинным хвостом и шипами на спине, которое нападает на рыбаков. Ацтеки, мастера в нейминге, так его и называли — "Что-то с колючими шипами, живущее в воде".

8) Каменный топорик в форме черепа. Мексика, побережье Мексиканского залива, около 600—900 гг. нашей эры.

Коллекция Музея изящных искусств в Хьюстоне, США

9) Череп, вырезанный из обсидиана со вставками из ракушек и кости. Мексика, 1200-1521 гг.

Коллекция музея Ампаро, Пуэбла, Мексика

10) Золотая подвеска в виде крокодила, археологическая культура Гран-Кокле, Панама, 700 — 1000 гг. н.э.

11) Керамическая фигурка спящей собаки, западная Мексика, около 100 лет до н. э.- 250 лет н. э.

Перед вами собака одной из древнейших пород мира, называется xolo (ксоло), по паспотру — Ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака, так же Шолоитцкуинтли). Дословный перевод — «он-кто-хватает-свою-пищу-острыми-подобно-обсидиану-зубами-и-является-представителем-бога-Ксолотла»).

Была проводником человеческих душ в Страну Духов "Миктлан".

Сегодня национальное достояние Мексики. В это сложно поверить, но именно эта порода сопровождала человека при его первой миграции через Берингов пролив (мёрзла бедная).

А ещё, была собакой-улыбакой, пока это не стало мейнстримом.

12) Женская фигурка из зуба кашалота и волос, культура Наска, южное побережье Перу, 200 г. до н.э. — 500 г.н.э.

Источник: https://dzen.ru/media/paganel/znakomstvo-s-amerikoi-unikalnye-artefakty-dokolumbovyh-civilizacii-63f10d5820ef67010ecf6d2d

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Лики прошлого: Странные артефакты доколумбовых цивилизаций

Хау, да пребудет с вами Тлауицкальпантекутли! Сегодня познакомимся с многогранной и мистической Америкой "здорового человека" — с Центральной и Южной, вернее, с их культурным наследием.

1) Загадочный артефакт, относящийся к цивилизации майя. У археологов нет понимания происходящего. Возможно скульптор увлекался мескалином.

2) Ещё одна странная находка из Мексики — голова псоглавца, 600-900 годы н.э.

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3) Голова, изображающая жизнь и смерть. Найдена в Веракрусе, Мексика, датируется, ок. 300-600 гг нашей эры.

Коллекция Национальной галереи Виктории, Австралия

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4) Крутейший по исполнению артефакт — жадеитовая маска ольмеков (первая крупная цивилизация на территории Мексики), 900-400 гг. до н.э.

Жадеит намного прочней нефрита и сравним по твёрдости с гранитом.

Вокруг рта вырезан зооморфный мотив в виде ящерицы, змеи или тритона; животные, которые в мифологических сценах ольмеков были связаны с землей, происхождением человека и плодородием.

Высота маски — 16 см, то есть это изображение лица в натуральную величину, возможно, использовалась в погребальном обряде. Найдена в Веракрусе.

Экспонат Музея антропологии Халапы, Веракрус, Мексика.

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5) Ацтекская маска из погребения, сделанная из лицевой части человеческого черепа.

Найдена при раскопках великой ступенчатой пирамиды Теночтитлана , столицы ацтеков (совр. Мехико). Поздний постклассический период, XIV век.

Экспонат музея Темпло Майор (Templo Mayor Museum) в Мехико

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6) Базальтовая голова, цивилизации ацтеков, 1325–1521 гг.

7) Фигура Тлауицкальпантекутли, одного из самых почитаемых ацтекскоих богов, символизирующего утреннюю звезду — Венеру. Начало XVI века.

Как-то сразу перехотелось просыпаться. Пусть вечно длится ночь.

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8) Ацтекская нефритовая фигура бога Шолотля (высота 23 см) со вставками из кораллов во рту. 1500–1520гг.

Если вам бог первой звезды страшен, то что говорить про божество грозы, загробного мира, бедствий и неудач, про проводника душ мертвых.

Склонитесь перед повелителем вечерней звезды и тёмной стороны Венеры!

Единственные, кого Шолотль не обижал, были близнецы и игроки в мяч.

Экспонируется в Landesmuseum Württemberg в Штутгарте.

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9) Кучимилко. Предвестник удачи и защитник ушедших в мир иной. Чанкайская культура. XIII—XV век. Перу.

Не удивительно, что с таким милым пантеоном их завоевали инки.

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10) Ещё одни загадочные и непонятные для учёных фигурки из Шочипалы, археологического городища на берегу Мексиканского залива. Артефактам около 2 тысяч лет. Поскольку непонятно даже, какая именно цивилизация их создала, невозможно и определить, кого они изображают.

Давайте вспомним и про игру в мяч.

Модель поля для игры в мяч, Наярит, 200 гг. до н.э. – 500 гг. н.э. Коллекция Los Angeles County Museum of Art.

В статье частично использованы материалы из Телеграм канала NAΣLEΔIE https://t.me/journal_nasledie

Источник: https://dzen.ru/media/paganel/liki-proshlogo-strannye-artefakty-dokolumbovyh-civilizacii-643ceb42b09ef74c5db904c1

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Лики прошлого: Странные артефакты доколумбовых цивилизаций часть2

Хау, да пребудет с вами сила и мудрость шамана! Сегодня познакомимся с многогранной и мистической Америкой "здорового человека" — с Центральной и Южной, вернее, с их культурным наследием.

1) Каменная фигура с инкрустацией из ракушек и цветных камней; Высота 9,5 см

Перу, южное побережье, культура Вари, 800–1200 гг.

Музей "Всех Святых", Шаффхаузен, Швейцария.

2) Золотая подвеска, лягушка или неведома зверюшка.

Культура Гранд Кукле, территория современной Панамы, VI~XI вв.

3) Керамическая тарелка с рисунком, изображающим роды. Культура Могольон.

X век н.э., юго-запад США и север Мексики.

4) Родовспоможение из доколумбовой Колумбии (простите за каламбур)

Сплав золота, меди и серебра, 500-1500гг.

5) Нефритовый пектораль майя с изображением жабы, украшенный фрагментом янтаря. Национальный музей антропологии в Мехико.

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6) Череп ацтеков, украшенный полихромной мозаикой.

Мезоамерика, 1300~1521.

7) Шаман. Культура Кимбайя, Карибский регион, VIII–I вв. до н. э.

Тумбага — сплав золота и меди и немного серебра, широко использовавшийся в доколумбовых культурах Южной и Центральной Америки.

8) Шаман в момент превращения в ягуара (кто-то сальвии дивинорум перекурил).

Классическая культура Веракрус (побережье Мексиканского залива), 150-250 гг.

Ели кукурузу, играли в мяч, приносили кровавые жертвы, когда это ещё не стало мейнстримом.

9) Не дай бог над собой увидеть, как играет солнце на обсидиановом лезвии. Ацтекский ритуальный, XIII-XIV век.

10) Примитивизм? Супрематизм? Кто знает. Птица-сова из Эквадора, Вальдивийская культура, 3500~1500 до н.э.

По сути — неолит, так как вальдивийцы не знали металлов.

Источник: https://dzen.ru/a/ZHB8Xd2PZ0SVSbrd

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Лики прошлого: Странные артефакты доколумбовых цивилизаций часть3

Хау, да хранит вас Шипе-Тотек! Сегодня познакомимся с многогранной и мистической Америкой "здорового человека" — с Центральной и Южной, а именно, с их культурным наследием.

1) Антропоморфная голова из курганного погребения культуры Тумако-Ла-Толита (VI век до н. э. – II век н. э.

Выставлена в Casa del Alabado — музей доколумбового искусства в Кито, Эквадор

2) Достаточно малоизученные находки из мексиканского археологического памятника Ремохадас (классическая культура Веракрус (юго-восток Мексики)) интересны своими улыбками. Фигурок настолько много обнаружили, что учёные объединили их понятием "Улыбающиеся".

"Улыбаки" показывают зубы, а иногда — язык между зубами. Роль статуэток неизвестна: некоторые исследователи считают, что улыбка передаёт состояние наркотического опьянения, другие — что она связана с культом мёртвых.

Перед вами полая керамическая статуя почти полметра высотой. VII-VIII в. н.э. Музей Метрополитен.

3) Фигурка из позолоченной бронзы из гробницы правителя Сипана (Перу), изображающее кошачьего бога с телом человека. Культура Моче.е

Правитель Сипана правил около 250 года н.э., наделенный тройной властью: военной, религиозной и гражданской, и умер примерно в возрасте 40 лет.

Гробница несказанно повезло, так как она оставалась совершенно нетронутой до ее открытия в 1987 году.

Музей королевских гробниц Сипана.

4) Терракотовый танцор со съемным шлемом в виде головы крокодила. Культура Колима (или культура шахтовых могил), 300 год до н. э.

5) Подвеска из серпентина (зеленоватый минерал) в виде отдыхающего дяди. Средний доклассический период (X — IV вв. до н.э.). Ольмеки — народность с которой связывают самую первую "крупную" цивилизацию на территории Мексики.

Экспонируется в музее Думбартон Оукс (Вашингтон).

6) Ольмекский оборотень. Шаман превращается в ягуара или ягуар в

человека? Как видите, ушки присутствуют и те и те.

Музей Дамбартон Оукс, Вашингтон.

7) Одной из самых моих любимых культур мезоамерики (срединной) — является культура Шочипала (Xochipala) V в. до н.э. — III в. н.э. (поздний формационный период).

Названа в честь небольшого археологического городища в мексиканском штате Герреро. Этих ребят ещё называют прадедушками ольмеков.

По моему мнению, у них выходили самые реалистичные фигурки людей. Забавно, что человечки изготавливались обнажёнными, а затем на них накладывалась глиняная одежда. Фигурки, найденные обнажёнными, были когда-то одеты в одежду из недолговечного материала.

Статуэтки взрослого и подростка из Шочипала, Художественный музей Принстонского университета.

8) Костяная фигурка жреца майя в головном уборе из перьев Кетцаля и в шкуре ягуара. Цивилизация майя, классический период (с 250 до 900 года н. э.). Мехико, Национальный музей антропологии (Anthropologia Museum)

А так как я тот ещё натуралист, то заодно пусть читатель посмотрит на птичку Кетцаль — символ Гватемалы.

9) Ещё один артефакт культуры Тумако-Ла-Толита (VI век до н. э. – II век н. э., Эквадор.

10) Вижу, что некоторые читатели преисполнены "мимими" и очарованием доколумбовых цивилизаций.

Не хочется вас расстраивать, но справедливости ради, размещу две статуэтки очень странного ацтекского божества — господина с содранной кожей. Найдены в 1960-х на раскопках храма Эекатля-Кетцалькоатля в Тлателолько (север Мехико).

Зовут его Шипе-Тотек (ацт. Xipe Totēc — тот, что со снятой кожей). В целом, приличное божество: отвечало за обновление природы, сельское хозяйство и времена года. Но мог и напакостить — наслать болезни, эпидемии, слепоту и глухоту.

Бугристая одежда у обеих фигурок — это вывернутая наизнанку кожа принесенных в жертву людей. У левого Шипе-Тотека есть съемная маска, тоже из человеческой кожи.

Национальный музей антропологии Мексики (MNA), Мехико.

Источник: https://dzen.ru/a/ZJh_QGk_hW80cTSW