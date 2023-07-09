Белка таксует вместе с мужчиной: история невероятной дружбы

Сложно представить ситуацию, в которой напарником таксиста может стать живая белка. Необычный питомец завелся в машине Петра Панкратова не случайно. Бельчонок по имени Масик — лучший друг Петра и он редко с ним расстается. Трудно поверить, но это правда!

Слух по Минску разлетелся быстро: необычный зверек таксует с хозяином. Интерес публики подогревали и фото, которые сам Петр размещал в социальных сетях.

Бельчонок мирно спал на передней панели в салоне автомобиля, на заднем сидении и даже в капюшоне водителя. Очевидцы рассказывали, что зверек спокойно размещался и в нагрудном кармане хозяина, предпочитая не отвлекать его от работы.

Петр, встретившись с журналистами у подъезда своего дома, рассказал, как завязалась его дружба с Масиком. Оказалось, что зверек живет у мужчины уже два года.

Петр был прапорщиком и служил в Марьиной Горке. Солдаты нашли слабого полуживого детеныша и отнесли командиру.

Петр выкармливал бельчонка слаборазведенной детской смесью из шприца, а когда малыш подрос и окреп, стал приучать к молоку и более твердой пище.

В рацион Масика постепенно вошли фрукты, хлебобулочные изделия, семечки и орехи, которые он с удовольствием грызет своими маленькими острыми зубками.

На протяжении беседы Масик не покидал хозяина, удобно устроившись в кармане пиджака. Петр признался, что всегда носит бельчонка в кармане и люди часто этого даже не замечают. Поэтому необычный питомец в машине такси не доставляет неудобств пассажирам и порой остается незамеченным.

На вопрос, живет ли бельчонок дома в клетке, Петр пожимает плечами и отвечает, что у Масика клетки нет, а спать он предпочитает вместе с хозяином или в шкафу, уютно устроившись среди вещей.

Помимо белки в доме мужчины есть еще питомцы: кошка и аквариум с рыбками. Однако, судя по всему, главный в этой «банде» – Масик.

Петр совсем недавно ушел со службы в армии и стал работать в такси. Бельчонок и раньше был его напарником и не вызывал вопросов со стороны коллег.

Однако в социальных сетях подписчики стали угрожать, мол напишут заявление за жестокое обращение с животными. Тогда Петр, как добросовестный хозяин, поставил бельчонку все необходимые прививки и оформил ветеринарный паспорт.

«Теперь он полноценный гражданин!» — смеется Панкратов.

Пассажиры, которым посчастливилось познакомиться с бельчонком, оставляют положительные отзывы водителю и часто при вызове машины просят «такси с белочкой». Поначалу такой ажиотаж вызывал неодобрение со стороны начальства.

Белка дрыхнет на берете

Но конфликтных ситуаций из-за необычного напарника за три месяца работы Петра не возникало, поэтому работодатель смирился с тем, что теперь в его таксопарке есть сотрудник с необычным напарником.

Источник: https://dzen.ru/a/ZHYM5Hn8cFlApKAH