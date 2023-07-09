А вы знали, что китайские мужчины более 200 лет носили косу на выбритой голове из-за необходимости, а не ради красоты?

Если вы присмотритесь к фотографии выше, то увидите группу китайских мужчин со странными, но одинаковыми прическами. У всех этих мужчин передняя половина головы полностью выбрита, а в области затылка волосы заплетены в длинные косы.

Что это была за такая мода? И почему такие прически китайские мужчины носили с XVII вплоть до начала XX века?

Подробнее об этом мы расскажем в нашей новой статье:

Откуда взялась мода на такую странную причёску?

До маньчжуров, китайцы носили распущенные длинные волосы или причёски с пучком на голове. Кадр из фильма "Битва у красной скалы".

Когда в 1644 году маньчжуры вторглись в Китай, свергли правящую династию Мин, а затем основали свою собственную династию Цин, то они принялись за агрессивное подчинение местных жителей. Для северных кочевых племен (к которым принадлежали и маньчжуры) было обычным делом силой навязывать свои порядки покорённым народам.

21 июля 1645 года князь-регент маньчжуров и фактический правитель Цинской империи Айсиньгиоро Доргонь — издал монументальный указ о "правильных причёсках для китайских мужчин":

Он заставил абсолютно всех китайцев мужского пола (кроме монахов), независимо от их социального класса, рода занятий или географии проживания, носить традиционные маньчжурские и кочевые племенные причёски под названием бянь-фа. Причёска бань-фа представляла собой косичку из трёх прядей, которую нужно было заплетать на затылке или макушке, а волосы у основания лба и на висках должны были обязательно сбриваться.

Убирать (срезать) косичку или носить пучки и причёску в каком-либо другом стиле было незаконно. Отрубание косы или отказ сбривать волосы в нужных местах на голове было признаком бунта против нового правительства и каралось oтpyбaниeм головы.

Зачем был нужен обязательный закон для ношения "правильных причёсок"?

Провести политику "правильных причёсок" на захваченных территориях для маньчжуров — было эффективным и практичным способом быстрого подчинения китайского населения. Это было легко приказать, заставить исполнить, и соответственно, легко проверить.

После начала действия закона о "правильных китайских мужских причёсках", маньчжурским солдатам патрулирующим улицы, дороги и деревни было очень легко определить, кто из китайцев подчинился законам династии Цин, а кто нет.

И если для племенных маньчжуров причёски бянь-фа являлись традиционными начиная с VI века, то для большей части покорённых китайцев ношение нового вида волос считалось «унизительным актом деградации» (по сохранившимся летописям тех лет).

До завоевания Китая маньчжурами, китайцы вообще не стриглись, а носили разные причёски с длинными волосами и пучками. Конфуцианские представления о теле как о даре родителей поощряли сохранение каждой части тела, включая волосы. А сами по себе длинные волосы считались признаком мужественности и благочестивости. Состригать волосы было равносильно варварству.

Первые годы население Китая агрессивно противилось маньчжурским правилам

Навязывая новую прическу всем китайцам, маньчжуры, возможно, достигли противоположной своей цели. Вместо того чтобы объединить империю, законы о новых причёсках объединили китайскую оппозицию и заставили маньчжуров укреплять свою власть несколько кpoвaвых десятилетий.

Простые китайские торговцы, фермеры, литераторы и ремесленники обнаружили, что когда они носят ненавистную причёску бянь-фа, то разница между прогрессивными китайцами и кочевыми варварскими маньчжурами стирается. Поэтому многие китайцы в знак протеста отказывались сбривать волосы, объединялись в группы и отбивались от солдат, которые хотели их арестовать.

Например, в истории сохранился случай, когда один знатный мужчина был арестован в 1647 году за то, что публично отказался подчиняться законам маньчжуров. Маньчжуры сказали ему, что все его преступления будут прощены, если он просто публично сострижет свои волосы и примет причёску бянь-фа. Знатный китаец ответил: «Отpyбить мне голову — дело пустяковое, но заставить меня побрить голову — невозможно». После этих слов он был oбeзглaвлeн на площади Пекина.

Подобные кaзни на протяжении последующих 20-30 лет продолжали ежедневно происходить на территории всего Китая. Под топор легло несколько десятков тысяч протестующих мужчин разного социального класса и возраста.

В конце концов, к 1683 году династия Цин прочно установила свои порядки по всему Китаю. Причёска бянь-фа (косичка) стала неотъемлемой чертой мужского населения и легко узнаваемой "китайской прической" вплоть до конца XIX-го и начала XX веков. Многие китайские нaциoнaлиcты до сих пор рассматривают причёски бань-фа — как символ маньчжурского угнетения китайцев.

Когда peвoлюция 1911 года свергла династию Цин, новая Китайская Республика запретила маньчжурские причёски. Так что с тех пор китайцы прекратили их носить.

На самом деле китайцы носили такие причёски всего 266 лет за свою 3500-летнюю историю, что было относительно коротким периодом времени в их огромной истории.

Источник: https://dzen.ru/a/YsdkXjFKCzw-BVki