17 сюрреалистических скульптур, напоминающих человеческие лица
Джонсон Цанг — художник из Гонконга. Он создает сюрреалистические фарфоровые скульптуры, напоминающие человеческие лица. Искаженные в различных гримасах, они выражают множество эмоций.
#1 Немного плаксивый мальчик
#2 Спираль
#3 Панда на носу
#4 Голова в клетке
#5 Две маски
#6 Они очень тесные
#7 Говорить запрещено
#8 Без глаз
#9 Раздавленное лицо
#10 Чашки-поцелуй
#11 Ваш разум протягивает руки
#12 Огромная дыра
#13 Лицо сбрасывает маску
#14 Доведенный до слез
#15 Дети делают лица
#16 Удовлетворенный ребенок
#17 Горшки с лицами
Какая скульптура понравилась вам больше всего?
Источник: https://allourworld.info/17-syurrealystycheskyh-skulptur-napomynayuschyh-chelovecheskye-lycza/
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