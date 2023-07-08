17 сюрреалистических скульптур, напоминающих человеческие лица

Джонсон Цанг — художник из Гонконга. Он создает сюрреалистические фарфоровые скульптуры, напоминающие человеческие лица. Искаженные в различных гримасах, они выражают множество эмоций.

#1 Немного плаксивый мальчик

#2 Спираль

#3 Панда на носу

#4 Голова в клетке

#5 Две маски

#6 Они очень тесные

#7 Говорить запрещено

#8 Без глаз

#9 Раздавленное лицо

#10 Чашки-поцелуй

#11 Ваш разум протягивает руки

#12 Огромная дыра

#13 Лицо сбрасывает маску

#14 Доведенный до слез

#15 Дети делают лица

#16 Удовлетворенный ребенок

#17 Горшки с лицами

Какая скульптура понравилась вам больше всего?

Источник: https://allourworld.info/17-syurrealystycheskyh-skulptur-napomynayuschyh-chelovecheskye-lycza/