Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

17 сюрреалистических скульптур, напоминающих человеческие лица

Джонсон Цанг — художник из Гонконга. Он создает сюрреалистические фарфоровые скульптуры, напоминающие человеческие лица. Искаженные в различных гримасах, они выражают множество эмоций.

#1 Немного плаксивый мальчик

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#2 Спираль

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#3 Панда на носу

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#4 Голова в клетке

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#5 Две маски

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#6 Они очень тесные

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#7 Говорить запрещено

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#8 Без глаз

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#9 Раздавленное лицо

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#10 Чашки-поцелуй

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#11 Ваш разум протягивает руки

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#12 Огромная дыра

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#13 Лицо сбрасывает маску

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#14 Доведенный до слез

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#15 Дети делают лица

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#16 Удовлетворенный ребенок

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

#17 Горшки с лицами

17 Surrealistic Sculptures that Resemble Human Faces

Какая скульптура понравилась вам больше всего?

Источник: https://allourworld.info/17-syurrealystycheskyh-skulptur-napomynayuschyh-chelovecheskye-lycza/

08.07.2023 - Posted by | Креатив...

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