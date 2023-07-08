Ни одно из этих гигантских деревьев не было срублено. Их добывают из-под земли, где они пролежали тысячи лет

Ископаемое дерево — извлечение из недр. Фото: из открытых Интернет-источников

Однажды в болоте, образовавшемся на месте некогда высохшего озера, нашли стволы гигантских деревьев – по 7-9 метров в диаметре! Научная экспертиза показала, что деревьям много тысячелетий. Древесина же их при этом оказалась свежей. Что это были за деревья и какова их дальнейшая судьба?

Поднятое на поверхность ископаемое дерево. Фото: из открытых Интернет-источников

Посмотрите на фото ниже. Эта мебель сделана из дерева, чей ствол по объему поистине циклопический.

Мебель из цельного ствола. Фото: из открытых Интернет-источников

И оно, действительно, пролежало в земле много тысяч лет, пока не было выкопано на месте высохшего озера Каури в Новой Зеландии. Что это за дерево? И что за странная, если не сказать, загадочная история с ним связана?

Как говорят ученые, много тысячелетий назад исполинские деревья были повалены в результате сильнейшего урагана или землетрясения и похоронены на дне глубокого озера.

Шли годы, столетия складывались в тысячелетия, а могучие исполины по-прежнему покоились под водой. Озеро успело превратиться в болото, и деревья оказались законсервированы в нем на долгие века. Менялись ландшафты, климат… Так прошло… 50 тысяч лет.

Выкопанное ископаемое дерево. Фото: из открытых Интернет-источников

Уникальность деревьев, которые были найдены людьми, в их возрасте – это самая древняя древесина в мире. При этом дерево не потеряло своих свойств – не произошло окаменения или разложения. Древесина оказалась свежей! Университет Новой Зеландии выдвинул несколько версий, почему это случилось, но ни одна теория пока не доказана окончательно.

Сегодня гигантские доисторические стволы экспортируются из Новой Зеландии в Италию, где фабрики при участии известнейших архитекторов мира производят из них предметы искусства. Дизайнеры могут позволить себе развернуться, ведь стволы гигантских деревьев достигают 9 метров в диаметре и 70 метров в длину! Самый дорогой стол в мире, кстати, был создан именно из цельного слэба ископаемого дерева, его стоимость €1.890.000.

Самый дорогой в мире стол из слэба каури. Листайте. Фото: из открытых Интернет-источников

Впрочем, ископаемые залежи не бесконечны. Ученые говорят, что через 10-20 лет они иссякнут, тем более, никто точно не знает, сколько деревьев скрывает земля. Но самое удивительное в другом! Оказывается, «ископаемые» деревья до сих пор живут на нашей планете. Они по-прежнему гигантские и называются агатис южный или новозеландская сосна каури.

Дерево каури и человек у подножия — для понимания масштаба. Фото: из открытых Интернет-источников

Это самые большие по объему деревья в мире и к тому же долгожители. Однако чтобы вырастить дерево с диаметром ствола 6-9 метров придется ждать… несколько тысяч лет. Каури растут очень-очень медленно. За 30-40 лет саженец вырастает едва ли на высоту человеческого роста. В более или менее крупное дерево превращается через 200 лет.

А это роща каури/агатисов. Правда, красиво? Фото: из открытых Интернет-источников

Есть еще одна особенность у этого реликтового растения. Агатис – дерево хвойное, но при этом у него лиственная крона. Никаких иголок! Хвоя каури – это овальные кожистые листочки длиной 5-18 см и шириной 1-6 см, похожие на листья омелы. Как у всех хвойных, у агатиса есть шишки, но не такие гигантские, как можно было бы подумать. Всего-то от 6 до 15 см. Вечнозелёное дерево достигает высоты 30-50 метров и обхвата ствола до 16 метров.

Так выглядит хвоя каури. Фото: из открытых Интернет-источников

Ветвиться агатис начинает на высоте 24 м. Первые ветви этого гиганта по толщине сами, как среднее дерево, – до полуметра и более. Особенно известные деревья новозеландцы называют по имени и снабжают специальными табличками.

Шишки каури. Фото: из открытых Интернет-источников

Самое большое дерево нарекли Тане Махута. Его высота 51,5 метра, а обхват ствола почти 14 метров. Считается, что возраст этого гиганта — 1200 лет. Другой гигант — Те Матуа Нгаере (Отец леса) — имеет ствол диаметром 5 м (16 м в обхвате) и высоту 45 м. В самой верхней части диаметр ствола достигает 3 метров!

Тане Махута. Фото: из открытых Интернет-источников

Некогда агатисы росли почти по всей территории Новой Зеландии. Ведь они – один из древнейших видов хвойных деревьев, жившие на нашей планете еще 150 млн лет назад. Но затем наступили времена кораблестроения… А древесина агатиса идеально для этого подошла. Она тонковолокниста, однородна, полна смол, поэтому почти не гниет, не рассыхается, ее не едят жуки-точильщики и она может резаться под любым углом.

Так выглядит мебель, сделанная из древесины агатиса. Фото: из открытых Интернет-источников

Активная вырубка привела к быстрому сокращению численности деревьев. А ведь растут они очень медленно. Кроме того, намного ограничило зону произрастания каури/агатиса изменение климата на планете, случившееся около 500 лет назад. Сейчас агатисов в Новой Зеландии осталось не так много, их относят к вымирающим видам, при этом человек лишь подтолкнул деревья к гибели, но не стал ее причиной.

Сейчас агатис добывают из-под земли. Фото: из открытых Интернет-источников

Кстати, затвердевшая смола агатиса до сих пор считается ценным материалом, однако ее сбор ограничен. Например, в лесу Ваиноуа собирать естественно вытекающую смолу имеет право только один специальный человек. О повреждении стволов, «подсочке», и говорить нечего – она была запрещена намного раньше.

Необработанная ископаемая смола каури. Фото: из открытых Интернет-источников

Смолу каури-агатиса называют еще каури-копалом. Сейчас собирают только ее ископаемую разновидность. Копал добывают из почв обычно на месте сведенного леса каури. Когда деревья еще были живы, смола стекала по стволам, проникала в почву и оказывалась погребенной. Копалы, пролежавшие в земле долгие годы, иногда многие тысячелетия и даже миллионы лет, приобретают вид янтаря и часто служат для его имитации.

Обработанная смола каури. Правда, похожа на янтарь? Фото: из открытых Интернет-источников

Последнему способствует еще и то, что в смоле каури, так же как в янтаре, нередки включения: листья, насекомые. Цвет каури-копала охватывает цвета всех разновидностей балтийского янтаря: от бледно-лимонно-желтого до красновато-коричневого и даже черного.

Источник: https://dzen.ru/a/Yj2oN7WZ3EqJ2uns