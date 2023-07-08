Индейцы все разные
Когда европейцы начали заселение Америки, индейцы были представлены множеством разных народов и племен, расселенных по всей территории Нового Света, кроме самого севера, где в тундре жили эскимосы.
Коренные народы Америки (источник: runeberg.org / Nordisk familjebok)
В Центральной Америке и западной части Южной Америки располагались государства майя, ацтеков и инков.
Инки (источник: commons.wikimedia.org)
Лесистый северо-запад Северной Америки населяли племена атабасков, среди лесов северо-востока господствовали алгонкинские народы. Южнее алгонкинов, к востоку от Великих Североамериканских озер, жили ирокезские племена.
Ирокез (источник: Публичная Библиотека Нью-Йорка / цифровые коллекции)
Средний восток Североамериканского континента населяли общности, говорившие на языках маскогской языковой семьи. На крайнем западе Северной Америки – на тихоокеанском побережье и в ближних к нему районах Скалистых гор, жили народы, говорившие на непохожих один на другой местных языках (тлингиты, модок и др.).
Индейцы племени модок, гравюра на дереве неизвестного автора (источник: wikipedia.org)
В североамериканских прериях кочевали вслед за стадами бизонов этносы, тоже говорившие на языках разных семей, но похожих на языки других областей континента. Например, языки живших в южных прериях ютов и команчей родственны языку создавших свою цивилизацию ацтеков Центральной Америки.
Команчи наблюдают за колонной бледнолицых (источник: texasbeyondhistory.net / Ли Артур Трейси — капитан армии США)
Между ютами и команчами жили навахо и апачи – потомки атабасков, в незапамятные времена перекочевавших из родных лесов и лесотундр далеко на юг – в субтропические степи и полупустыни.
Стойбище липан-апачей (источник: texasbeyondhistory.net / Институт техасских культур / художник Джордж Нельсон)
В центральных прериях жили алгонкиноязычные арапахо и шайены, а в северной части степной зоны – сиуанские народы, называемые также дакота.
Вождь южных шайеннов (чейеннов) Волчий Плащ (источник: commons.wikimedia.org)
В отдельных районах прерий, в окружении народов других языковых семей, жили племена, говорившие на изолированных каддоанских языках.
Воин племени арикара (источник: commons.wikimedia.org / художник Карл Бодмер)
Север Южной Америки и часть островов Карибского моря населяли племена карибов (караибов), которые в континентальных джунглях соседствовали с араваками.
Семья карибов (источник: commons.wikimedia.org / художник Джон Габриэль Стедман)
Аравакские народы, помимо приморских и амазонских джунглей, населяли также часть территорий в глубине материка, в особенности в горах по соседству с инками.
Встреча Х. Колумба с араваками (источник: Библиотека Конгресса США / художник Теодор де Бри)
В средней части Южной Америки жили племена, говорившие на разнообразных языках, которые современные лингвисты объединяют в обширную семью макро-же. Их широким полукругом огибали тропические территории, на которых жили племена тупи.
Женщина племени тупи (источник: commons.wikimedia.org / Национальный музей Дании / художник Альберт Экхаут)
В южной части континента – в пампе, жили народы чаррука, пуэльче, теуэльче, алакалуф, а в огораживающих пампу с запада Южных Андах – арауканы или мапуче.
Арауканы (источник: cnum.cnam.fr)
И это еще не все народы, называемые нами индейцами. На самом деле их очень много и все это совершенно разные этносы. Общее название им дали пришлые белые, также как и они их (французов, англичан, испанцев и др.) называли одним словом — бледнолицые.
Вождь команчей Дикая Лошадь (источник: comanchenation.com)
Команчи объезжают диких мустангов (источник: texasbeyondhistory.net / художник Джордж Кэтлин)
Полная версия здесь: https://history-thema.com/pervye-hozyaeva-novogo-sveta/
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Источник: https://dzen.ru/a/X4Bz6rGk2V3ARgQu
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