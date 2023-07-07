5 гаджетов со всех уголков мира, которые настолько удобные, что их стоит внедрять повсеместно
Люди непрерывно эволюционируют, стремясь сделать свою жизнь как можно более комфортной и простой. Поэтому во многих городах мира постоянно появляются и внедряются самые разные технологии, что сильно меняет и облик мегаполисов и небольших поселений, и образ жизни их жителей. Однако есть такие из них, которые оказались настолько успешными и при этом креативными, что определённо стоят того, чтобы быть повсеместно распространёнными.
1. Светофор со светящейся опорой
Удобный апгрейд светофоров. /Фото: riamo.ru
Светофоры — незаменимый атрибут любого города и перекрётска. Однако иногда они оказываются недостаточно заметными. Вот тут и пригодилась модернизация в виде подсветки соответствующим цветом светофора его опоры. К слову, распространение этой технологии уже началось, её можно увидеть и на отечественных просторах, например, в Москве и Калужской области.
2. Антенна, замаскированная под дерево
Попытка не портить облик города шпилями и антеннами. /Фото: techinsider.ru
Внедрение новых технологий неизбежно ведёт за собой проблему нарушения облика города — пейзаж портится вывесками, постоянно висящими проводами и антеннами. Но вот с последними, как и с вышками связи, уже поняли, что делать — их можно замаскировать под деревья. Этот способ применяется во многих странах, например, в Нидерландах, и постепенно продолжает странствовать по свету.
3. Подсветка в подземном туннеле
Подсветска, помогающая соблюдать скоростной режим. /Фото: travelask.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что подсветка в подземных тоннелях для автомобилей — это обязательный атрибут безопасного передвижения по ним. Но в некоторых странах стали внедрять занятную модернизацию традиционной иллюминации. Так, она помогает соблюдать скоростной режим — если светится зелёным, значит, не превысили.
4. Камеры наблюдения замаскированные под фонарные столбы
И не скажешь, что этот фонарь наблюдает за тобой. /Фото: travelask.ru
Ещё один вариант облагораживания городского пейзажа придумали во французской столице. Оказывается, парижане и гости города могут даже не замечать, что их снимает камера видеонаблюдения. А всё потому, что она маскируется под обыкновенный фонарь на столбе.
5. Насос для велосипеда, вмонтированный в тротуар
Отличный апгрейд для велосипедистов. /Фото: boredpanda.com
Вот уже на протяжении многих лет в городах стараются сделать как можно больше для удобства велосипедистов. И, само собой, на оборудовании специализированных дорожек. Мало того, что по Европе можно найти специальные пункты с инструментами, чтобы можно было быстро починить какой-то механизм на велосипеде, а теперь ещё и появляются насосы, вмонтированные прямо в тротуар — на случай, если подспустило колесо.
Источник: https://novate.ru/blogs/060723/66845/
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