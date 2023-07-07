Этот смекалистый уличный художник рисует фальшивые тени, чтобы разыграть прохожих

Вы когда-нибудь представляли себе, как выглядят глупые тени от обычных вещей? Если да, то вам повезло, потому что Дэймон Блангар собирается побаловать ваши глаза своими потрясающими работами. Это креативный художник из Калифорнии, который удивляет всех своим удивительным талантом.

Для своей последней работы он решил немного поиграть с проектом уличного искусства. Самое интересное, что его работы придают обычным предметам глупую тень, которая вам точно понравится.

Ему поручили расписать улицы центра города Редвуд-Сити, штат Калифорния. Он нарисовал искусственные тени возле обычных предметов. И все это придает волшебный причудливый оттенок.

Листайте страницу вниз, чтобы увидеть его удивительную работу.

Для своего последнего стрит-арт проекта Дэймон Беланджер представил серию игривых теневых картин в центре Редвуд-Сити.

Источник: https://allourworld.info/etot-smekalystyj-ulychnyj-hudozhnyk-rysuet-falshyvye-teny-chtoby-razygrat-prohozhyh/