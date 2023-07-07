Что скрывает Австралия о самой большой ферме в мире, размером с Израиль: Анна-Крик

Австралия — это страна необычайно внушительных размеров, занимающая целый континент. Солнечный край, где всё традиционно большое, даже насекомые. Например, животноводческие фермы, очень напоминающие американские ранчо, обычно бывают невообразимо огромными. Некоторые из них превосходят своей площадью многие из европейских и африканских стран. Далее в обзоре — все секреты самой большой фермы в мире, которая размерами больше Израиля и называется Анна-Крик.

Австралийская ферма, превосходящая своими размерами такую немаленькую страну как Израиль

Анна-Крик на карте.

Животноводческая ферма Анна-Крик находится на юге Австралии, что недалеко от пустыни Симпсон, между мировой столицей опалов Кубер-Педи и самым большим озером на континенте, называемом Эйр. Площадь земель, которые она занимает, просто колоссальна. Она равняется 24 тысячам квадратных километров! В качестве сравнения, площадь Израиля меньше на целых 3 тысячи квадратных километров, а самое большое американское ранчо меньше в целых 7 раз! В Австралии все фермы громадных размеров, но Анна-Крик превосходит их все.

Анна-Крик — самая большая животноводческая ферма в мире.

Секрет столь больших площадей австралийских ферм, которые занимаются разведением крупного рогатого скота, заключается в особенностях климата, господствующего на континенте. Большинство из этих ферм располагаются в центре и на севере страны. Тут преобладает настолько сухой климат, а растительность до того скудна, что для более-менее больших стад нужны столь же обширные пастбища. Например, на животноводческой ферме таких колоссальных размеров как Анна-Крик, обычно содержится около двух сотен тысяч животных.

Тут содержат около 200 000 животных.

История Анна-Крик и главный секрет самой большой фермы мира

Земли Анна-Крик были приобретены в 19 веке неким сэром Сидни Кидманом. Его ещё именовали «королём крупного рогатого скота» Австралии. При жизни он владел самым большим количеством австралийских земель.

Сэр Сидни Кидман.

История этого землевладельца весьма интересна. Сидни было всего 13 лет, когда он сбежал из дома, верхом на одноглазой лошади и имея в кармане всего 5 шиллингов. Подростком он успел потрудиться и скотоводом, и погонщиком, и торговцем. Усердный работник и рачительный хозяин, он сумел скопить достаточно денег, предоставляя услуги постоянно возникающим новым шахтёрским городам. Когда он стал обладать достаточной суммой, то купил собственную ферму.

Когда Кидман накопил достаточно, то приобрёл собственную ферму.

По мере того как он вёл свой бизнес, имение его росло, он присоединял всё больше земель. К началу Первой мировой войны он уже был крупнейшим землевладельцем не только в Австралии, а во всём мире. В какой-то момент его ферма стала больше Соединённого королевства Великобритания. Сегодня потомкам Кидмана принадлежит более 10 миллионов гектаров земли, или примерно три четверти площади Англии. Компания S. Kidman & Co со стадом в 185 000 голов крупного рогатого скота является одним из крупнейших производителей говядины на континенте.

Анна-Крик — крупнейший производитель говядины в Австралии.

Сегодня в Австралии около двух десятков животноводческих ферм, площадь которых превышает 10 тысяч гектаров. Четверть из них имеют площадь, превышающую полтора десятка гектаров. Конечно, на столь обширных площадях стада настолько рассредоточены, что на сбор всего скота в сезон нередко уходили недели. Ранее ведь этим занимались исключительно ковбои, которые передвигались верхом на лошадях. Сегодня этим занимаются с помощью лёгких самолётов, а скотоводы передвигаются на велосипедах.

Сегодня скотоводы передвигаются в основном на велосипедах, а территорию облетают на лёгких самолётах.

Жизнь на этих фермах очень изолирована. Чтобы добраться до ближайшего поселения, часто нужно провести в пути день, а то и два. Фермы обычно устроены как небольшие городки, где есть вся необходимая инфраструктура. Тут свои больницы, школы, магазинчики и даже развлекательные заведения. Потребности в электричестве обеспечиваются при помощи солнечных батарей и генераторов. Телевидение и сеть интернет работают через спутник.

В настоящее время ферма Анна-Крик принадлежит компании Williams Cattle Company. Владелец выкупил её у S. Kidman & Co в 2016 году.

Главный секрет самой большой фермы мира заключается в том, что совпадение имени её владельца и знаменитой звезды Голливуда Николь Кидман — совершенно не случайно. Актриса на самом деле является потомком сэра Сидни Кидмана.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070723/56662/