Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художник создает красочных насекомых из свежесрезанных цветов

Raku Inoue Insect Art Floral Arrangements

В своей серии “Насекомые природы” монреальский художник Раку Иноуэ использует ассортимент свежесрезанных цветов для создания красочных фигурок насекомых. Каждая изящно выполненная цветочная композиция превращает земных существ в неземные произведения искусства, демонстрируя творческое использование художником материалов и неожиданный подход к предмету.

Raku Inoue Insect Art Floral Arrangements

Жук-олень

Для создания каждого крылатого существа Иноуэ расположил широкий спектр цветочных элементов на простой белой бумаге. Для того чтобы придать каждому созданию яркий цвет, он использует яркие лепестки. Другие детали — лапки, усики и даже хелицеры — были творчески вылеплены из других частей цветка, включая крошечные листья, хрупкие стебли и преждевременно сорванные бутоны.

Создавая насекомых из привлекательного ассортимента красочных цветов, Иноуэ ловко меняет коннотации, связанные с его объектами. Зрители могут отбросить свои предвзятые представления о жуках как о жутких ползучих существах и вместо этого рассматривать их как уникальную и эстетически привлекательную фауну.

В своей серии Natura Insects художник-экспериментатор Раку Иноуэ создает цветочные композиции, похожие на красивых жуков.

Raku Inoue Insect Art Floral Arrangements

Жук

Raku Inoue Insect Art Floral Arrangements

Кабутомуси (японский жук-носорог)

Raku Inoue Insect Art Floral Arrangements

Бабочка

Raku Inoue Insect Art Floral Arrangements

Стрекоза

Raku Inoue Insect Art Floral Arrangements

Божья коровка

Raku Inoue Insect Art Floral Arrangements

Raku Inoue Insect Art Floral Arrangements

Черная вдова

Raku Inoue Insect Art Floral Arrangements

Мотылек

Raku Inoue Insect Art Floral Arrangements

Светлячок

Раку Иноуэ: Instagram

Источник: https://allourworld.info/hudozhnyk-sozdaet-krasochnyh-nasekomyh-yz-svezhesrezannyh-czvetov/

07.07.2023 - Posted by | Креатив...

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