Художник создает красочных насекомых из свежесрезанных цветов

В своей серии “Насекомые природы” монреальский художник Раку Иноуэ использует ассортимент свежесрезанных цветов для создания красочных фигурок насекомых. Каждая изящно выполненная цветочная композиция превращает земных существ в неземные произведения искусства, демонстрируя творческое использование художником материалов и неожиданный подход к предмету.

Жук-олень

Для создания каждого крылатого существа Иноуэ расположил широкий спектр цветочных элементов на простой белой бумаге. Для того чтобы придать каждому созданию яркий цвет, он использует яркие лепестки. Другие детали — лапки, усики и даже хелицеры — были творчески вылеплены из других частей цветка, включая крошечные листья, хрупкие стебли и преждевременно сорванные бутоны.

Создавая насекомых из привлекательного ассортимента красочных цветов, Иноуэ ловко меняет коннотации, связанные с его объектами. Зрители могут отбросить свои предвзятые представления о жуках как о жутких ползучих существах и вместо этого рассматривать их как уникальную и эстетически привлекательную фауну.

В своей серии Natura Insects художник-экспериментатор Раку Иноуэ создает цветочные композиции, похожие на красивых жуков.

Жук

Кабутомуси (японский жук-носорог)

Бабочка

Стрекоза

Божья коровка

Черная вдова

Мотылек

Светлячок

Раку Иноуэ: Instagram

Источник: https://allourworld.info/hudozhnyk-sozdaet-krasochnyh-nasekomyh-yz-svezhesrezannyh-czvetov/