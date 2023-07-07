Художник создает красочных насекомых из свежесрезанных цветов
В своей серии “Насекомые природы” монреальский художник Раку Иноуэ использует ассортимент свежесрезанных цветов для создания красочных фигурок насекомых. Каждая изящно выполненная цветочная композиция превращает земных существ в неземные произведения искусства, демонстрируя творческое использование художником материалов и неожиданный подход к предмету.
Жук-олень
Для создания каждого крылатого существа Иноуэ расположил широкий спектр цветочных элементов на простой белой бумаге. Для того чтобы придать каждому созданию яркий цвет, он использует яркие лепестки. Другие детали — лапки, усики и даже хелицеры — были творчески вылеплены из других частей цветка, включая крошечные листья, хрупкие стебли и преждевременно сорванные бутоны.
Создавая насекомых из привлекательного ассортимента красочных цветов, Иноуэ ловко меняет коннотации, связанные с его объектами. Зрители могут отбросить свои предвзятые представления о жуках как о жутких ползучих существах и вместо этого рассматривать их как уникальную и эстетически привлекательную фауну.
В своей серии Natura Insects художник-экспериментатор Раку Иноуэ создает цветочные композиции, похожие на красивых жуков.
Жук
Кабутомуси (японский жук-носорог)
Бабочка
Стрекоза
Божья коровка
Черная вдова
Мотылек
Светлячок
Раку Иноуэ: Instagram
Источник: https://allourworld.info/hudozhnyk-sozdaet-krasochnyh-nasekomyh-yz-svezhesrezannyh-czvetov/
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