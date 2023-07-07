НОВОСТИ МИРА

Старт ралли "Шелковый путь" в Казани

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Выставка "Таинственный сад" в Ботаническом саду Карлоса Тайса в Буэнос-Айресе

Фото: AP/ТАСС

Закат в Белграде, Сербия

Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Продавец на овощном рынке в Калькутте

Фото: EPA/Vostock-photo

Мать и ребенок под фонтаном на Кони-Айленде в Бруклинском районе Нью-Йорка

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Не менее шести человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Милане

Фото: AP/ТАСС

Ухудшение качества воздуха в Лос-Анджелесе

Фото: EPA/Vostock-photo

Похороны израильского солдата, погибшего в результате стрельбы на Западном берегу в Иерусалиме

Фото: EPA/Vostock-photo

Посетители на выставке "Посмотри сюда" в музее в Вашингтоне

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Полная луна за статуей Свободы в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Поросята в парке развлечений в Вэйфане, Китай

Фото: Zhang Chi/VCG via Getty Images

Праздничные фейерверки в честь Дня независимости США в Вашингтоне

Фото: Nathan Howard/Getty Images

Детский военный летний лагерь в Хэфэе, Китай

Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

"Красочный забег" в Москве

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Акция организаций по защите прав животных в преддверии фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне

Фото: АР/ТАСС

Соревнования по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving в Полиньяно-а-Маре, Италия

Фото: Dean Treml/Red Bull via Getty Images

Национальный день риса в Непале

Фото: АР/ТАСС

Тренировка перед шоу Apache live в Германии

Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images

Участник конкурса рыжих котов в Бангкоке

Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Туристы на пляже в Вуллонгонге, Австралия

Фото: Jenny Evans/Getty Images

Выступление британской группы Coldplay в Копенгагене

Фото: EPA/Vostock-photo

Тренировка космонавтов в гидролаборатории в Звездном городке. Специально оборудованный бассейн служит для имитации невесомости при отработке выходов в открытый космос.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Акция зоозащитной организации PETA в поддержку веганства в Куала-Лумпуре

Фото: EPA/Vostock-photo

Кейт Миддлтон во время церемонии по случаю коронации короля Великобритании Карла III в Эдинбурге

Фото: Jane Barlow — Pool/Getty Images

Далай-лама XIV отмечает свой 88-й день рождения

Фото: АР/ТАСС

В испанском городе Памплона стартовал традиционный фестиваль Сан-Фермин

Фото: EPA/Vostock-photo

Детеныш гиббона в горном зоопарке Галле, Германия

Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

В некоторых районах Пекина температура превысила 40 градусов по Цельсию

Фото: Jia Tianjin/China News Service/VCG via Getty Images

Саммит "Искусственный интеллект во благо" стартовал в Женеве

Фото: Johannes Simon/Getty Images

Пятый этап велогонки Тур де Франс протяженностью более 163 километров со стартом в По и финишем в Ларунсе, Франция

Фото: AP/ТАСС

Уличный художник Гарри Греб пожертвовал инсталляцию Риму. Инсталляция сделана из лодки и множества предметов, обычно находимых после кораблекрушения мигрантов в Средиземном море.

Фото: EPA/Vostock-photo

Акробат Зачери Стивенс из современной цирковой труппы Circa в театре QPAC в Брисбене, Австралия

Фото: EPA/Vostock-photo

Третий день Уимблдонского чемпионата в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Автобус врезался в жилой дом возле пляжа Сафети Бич в Мельбурне

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование Дня независимости в Майами

Фото: EPA/Vostock-photo

Индийские рабочие красят карусель на пляже Марина в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Израильские подразделения покинули лагерь палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан

Фото: AP/ТАСС

Последствия сильного дождя в Южной Корее

Фото: EPA/ТАСС

Пластиковый мусор, попадающий в реку Ачех в Индонезии, загрязняют прибережные районы

Фото: EPA/Vostock-photo

Французский художник Гийом Легро, известный как Saype, покрыл склон горного массива Монблан в Италии гигантской картиной

Фото: Piero Cruciatti/Anadolu Agency via Getty Images

Бельгиец Йеспер Филипсен стал победителем третьего этапа многодневной шоссейной велогонки "Тур де Франс"

Фото: EPA/Vostock-photo

Соленое озеро в Анкаре, Турция

Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images

Зрители на теннисном турнире Уимблдон в Лондоне

Фото: ЕРА/ТАСС

В Париже стартовала Неделя высокой моды

Фото: Thierry Chesnot/Getty Images

Жителям швейцарской деревни Бриенц разрешено возвращаться домой после схода горной породы

Фото: EPA/Vostock-photo

Ливень в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Окольцовка молодых скоп возле Штернберга на северо-востоке Германии

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Жара в Чикаго

Фото: АР/ТАСС

Бейсбольный матч "Майами Марлинс против "Сент-Луис Кардиналс" (США)

Фото: АР/ТАСС

Буддийские религиозные мероприятия в день полнолуния на Шри-Ланке

Фото: EPA/Vostock-photo

Актриса Марго Робби на мероприятии в рамках промо-тура фильма "Барби" в Сеуле

Фото: AP/ТАСС

Зрители в ожидании фестиваля колесниц в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции Schiaparelli сезона осень-зима 2023-2024 на Неделе высокой моды в Париже

Фото: AP/ТАСС

Лесной пожар Донни-Крик в Канаде

Фото: AP/ТАСС

Водопад Игуасу в одноименном национальном парке в Аргентине

Фото: EPA/Vostock-photo

Котенок манула в Новосибирском зоопарке

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Антиправительственная акция активистов группы "Братья по оружию" в Хайфе

Фото: DPA/ТАСС

Французский канатоходец Натан Полин преодолел 350 метров во время своего шоу в Барселоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция протеста организации ONE, выступающей за искоренение крайней нищеты, в Берлине

Фото: EPA/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/