НОВОСТИ МИРА
Старт ралли "Шелковый путь" в Казани
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Выставка "Таинственный сад" в Ботаническом саду Карлоса Тайса в Буэнос-Айресе
Фото: AP/ТАСС
Закат в Белграде, Сербия
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images
Продавец на овощном рынке в Калькутте
Фото: EPA/Vostock-photo
Мать и ребенок под фонтаном на Кони-Айленде в Бруклинском районе Нью-Йорка
Фото: Spencer Platt/Getty Images
Не менее шести человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Милане
Фото: AP/ТАСС
Ухудшение качества воздуха в Лос-Анджелесе
Фото: EPA/Vostock-photo
Похороны израильского солдата, погибшего в результате стрельбы на Западном берегу в Иерусалиме
Фото: EPA/Vostock-photo
Посетители на выставке "Посмотри сюда" в музее в Вашингтоне
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images
Полная луна за статуей Свободы в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Поросята в парке развлечений в Вэйфане, Китай
Фото: Zhang Chi/VCG via Getty Images
Праздничные фейерверки в честь Дня независимости США в Вашингтоне
Фото: Nathan Howard/Getty Images
Детский военный летний лагерь в Хэфэе, Китай
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images
"Красочный забег" в Москве
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Акция организаций по защите прав животных в преддверии фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне
Фото: АР/ТАСС
Соревнования по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving в Полиньяно-а-Маре, Италия
Фото: Dean Treml/Red Bull via Getty Images
Национальный день риса в Непале
Фото: АР/ТАСС
Тренировка перед шоу Apache live в Германии
Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images
Участник конкурса рыжих котов в Бангкоке
Фото: Lauren DeCicca/Getty Images
Туристы на пляже в Вуллонгонге, Австралия
Фото: Jenny Evans/Getty Images
Выступление британской группы Coldplay в Копенгагене
Фото: EPA/Vostock-photo
Тренировка космонавтов в гидролаборатории в Звездном городке. Специально оборудованный бассейн служит для имитации невесомости при отработке выходов в открытый космос.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Акция зоозащитной организации PETA в поддержку веганства в Куала-Лумпуре
Фото: EPA/Vostock-photo
Кейт Миддлтон во время церемонии по случаю коронации короля Великобритании Карла III в Эдинбурге
Фото: Jane Barlow — Pool/Getty Images
Далай-лама XIV отмечает свой 88-й день рождения
Фото: АР/ТАСС
В испанском городе Памплона стартовал традиционный фестиваль Сан-Фермин
Фото: EPA/Vostock-photo
Детеныш гиббона в горном зоопарке Галле, Германия
Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images
В некоторых районах Пекина температура превысила 40 градусов по Цельсию
Фото: Jia Tianjin/China News Service/VCG via Getty Images
Саммит "Искусственный интеллект во благо" стартовал в Женеве
Фото: Johannes Simon/Getty Images
Пятый этап велогонки Тур де Франс протяженностью более 163 километров со стартом в По и финишем в Ларунсе, Франция
Фото: AP/ТАСС
Уличный художник Гарри Греб пожертвовал инсталляцию Риму. Инсталляция сделана из лодки и множества предметов, обычно находимых после кораблекрушения мигрантов в Средиземном море.
Фото: EPA/Vostock-photo
Акробат Зачери Стивенс из современной цирковой труппы Circa в театре QPAC в Брисбене, Австралия
Фото: EPA/Vostock-photo
Третий день Уимблдонского чемпионата в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Автобус врезался в жилой дом возле пляжа Сафети Бич в Мельбурне
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование Дня независимости в Майами
Фото: EPA/Vostock-photo
Индийские рабочие красят карусель на пляже Марина в Ченнаи, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Израильские подразделения покинули лагерь палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан
Фото: AP/ТАСС
Последствия сильного дождя в Южной Корее
Фото: EPA/ТАСС
Пластиковый мусор, попадающий в реку Ачех в Индонезии, загрязняют прибережные районы
Фото: EPA/Vostock-photo
Французский художник Гийом Легро, известный как Saype, покрыл склон горного массива Монблан в Италии гигантской картиной
Фото: Piero Cruciatti/Anadolu Agency via Getty Images
Бельгиец Йеспер Филипсен стал победителем третьего этапа многодневной шоссейной велогонки "Тур де Франс"
Фото: EPA/Vostock-photo
Соленое озеро в Анкаре, Турция
Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images
Зрители на теннисном турнире Уимблдон в Лондоне
Фото: ЕРА/ТАСС
В Париже стартовала Неделя высокой моды
Фото: Thierry Chesnot/Getty Images
Жителям швейцарской деревни Бриенц разрешено возвращаться домой после схода горной породы
Фото: EPA/Vostock-photo
Ливень в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Окольцовка молодых скоп возле Штернберга на северо-востоке Германии
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images
Жара в Чикаго
Фото: АР/ТАСС
Бейсбольный матч "Майами Марлинс против "Сент-Луис Кардиналс" (США)
Фото: АР/ТАСС
Буддийские религиозные мероприятия в день полнолуния на Шри-Ланке
Фото: EPA/Vostock-photo
Актриса Марго Робби на мероприятии в рамках промо-тура фильма "Барби" в Сеуле
Фото: AP/ТАСС
Зрители в ожидании фестиваля колесниц в Ченнаи, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ коллекции Schiaparelli сезона осень-зима 2023-2024 на Неделе высокой моды в Париже
Фото: AP/ТАСС
Лесной пожар Донни-Крик в Канаде
Фото: AP/ТАСС
Водопад Игуасу в одноименном национальном парке в Аргентине
Фото: EPA/Vostock-photo
Котенок манула в Новосибирском зоопарке
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Антиправительственная акция активистов группы "Братья по оружию" в Хайфе
Фото: DPA/ТАСС
Французский канатоходец Натан Полин преодолел 350 метров во время своего шоу в Барселоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Акция протеста организации ONE, выступающей за искоренение крайней нищеты, в Берлине
Фото: EPA/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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