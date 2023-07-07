Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НОВОСТИ МИРА

Старт ралли "Шелковый путь" в Казани

Старт ралли "Шелковый путь" в Казани

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Выставка "Таинственный сад" в Ботаническом саду Карлоса Тайса в Буэнос-Айресе

Выставка "Таинственный сад" в Ботаническом саду Карлоса Тайса в Буэнос-Айресе

Фото: AP/ТАСС

Закат в Белграде, Сербия

Закат в Белграде, Сербия

Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Продавец на овощном рынке в Калькутте

Продавец на овощном рынке в Калькутте

Фото: EPA/Vostock-photo

Мать и ребенок под фонтаном на Кони-Айленде в Бруклинском районе Нью-Йорка

Мать и ребенок под фонтаном на Кони-Айленде в Бруклинском районе Нью-Йорка

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Не менее шести человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Милане

Не менее шести человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Милане

Фото: AP/ТАСС

Ухудшение качества воздуха в Лос-Анджелесе

Ухудшение качества воздуха в Лос-Анджелесе

Фото: EPA/Vostock-photo

Похороны израильского солдата, погибшего в результате стрельбы на Западном берегу в Иерусалиме

Похороны израильского солдата, погибшего в результате стрельбы на Западном берегу в Иерусалиме

Фото: EPA/Vostock-photo

Посетители на выставке "Посмотри сюда" в музее в Вашингтоне

Посетители на выставке "Посмотри сюда" в музее в Вашингтоне

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Полная луна за статуей Свободы в Нью-Йорке

Полная луна за статуей Свободы в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Поросята в парке развлечений в Вэйфане, Китай

Поросята в парке развлечений в Вэйфане, Китай

Фото: Zhang Chi/VCG via Getty Images

Праздничные фейерверки в честь Дня независимости США в Вашингтоне

Праздничные фейерверки в честь Дня независимости США в Вашингтоне

Фото: Nathan Howard/Getty Images

Детский военный летний лагерь в Хэфэе, Китай

Детский военный летний лагерь в Хэфэе, Китай

Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

"Красочный забег" в Москве

"Красочный забег" в Москве

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Акция организаций по защите прав животных в преддверии фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне

Акция организаций по защите прав животных в преддверии фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне

Фото: АР/ТАСС

Соревнования по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving в Полиньяно-а-Маре, Италия

Соревнования по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving в Полиньяно-а-Маре, Италия

Фото: Dean Treml/Red Bull via Getty Images

Национальный день риса в Непале

Национальный день риса в Непале

Фото: АР/ТАСС

Тренировка перед шоу Apache live в Германии

Тренировка перед шоу Apache live в Германии

Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images

Участник конкурса рыжих котов в Бангкоке

Участник конкурса рыжих котов в Бангкоке

Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Туристы на пляже в Вуллонгонге, Австралия

Туристы на пляже в Вуллонгонге, Австралия

Фото: Jenny Evans/Getty Images

Выступление британской группы Coldplay в Копенгагене

Выступление британской группы Coldplay в Копенгагене

Фото: EPA/Vostock-photo

Тренировка космонавтов в гидролаборатории в Звездном городке. Специально оборудованный бассейн служит для имитации невесомости при отработке выходов в открытый космос.

Тренировка космонавтов в гидролаборатории в Звездном городке. Специально оборудованный бассейн служит для имитации невесомости при отработке выходов в открытый космос.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Акция зоозащитной организации PETA в поддержку веганства в Куала-Лумпуре

Акция зоозащитной организации PETA в поддержку веганства в Куала-Лумпуре

Фото: EPA/Vostock-photo

Кейт Миддлтон во время церемонии по случаю коронации короля Великобритании Карла III в Эдинбурге

Кейт Миддлтон во время церемонии по случаю коронации короля Великобритании Карла III в Эдинбурге

Фото: Jane Barlow — Pool/Getty Images

Далай-лама XIV отмечает свой 88-й день рождения

Далай-лама XIV отмечает свой 88-й день рождения

Фото: АР/ТАСС

В испанском городе Памплона стартовал традиционный фестиваль Сан-Фермин

В испанском городе Памплона стартовал традиционный фестиваль Сан-Фермин

Фото: EPA/Vostock-photo

Детеныш гиббона в горном зоопарке Галле, Германия

Детеныш гиббона в горном зоопарке Галле, Германия

Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

В некоторых районах Пекина температура превысила 40 градусов по Цельсию

В некоторых районах Пекина температура превысила 40 градусов по Цельсию

Фото: Jia Tianjin/China News Service/VCG via Getty Images

Саммит "Искусственный интеллект во благо" стартовал в Женеве

Саммит "Искусственный интеллект во благо" стартовал в Женеве

Фото: Johannes Simon/Getty Images

Пятый этап велогонки Тур де Франс протяженностью более 163 километров со стартом в По и финишем в Ларунсе, Франция

Пятый этап велогонки Тур де Франс протяженностью более 163 километров со стартом в По и финишем в Ларунсе, Франция

Фото: AP/ТАСС

Уличный художник Гарри Греб пожертвовал инсталляцию Риму. Инсталляция сделана из лодки и множества предметов, обычно находимых после кораблекрушения мигрантов в Средиземном море.

Уличный художник Гарри Греб пожертвовал инсталляцию Риму. Инсталляция сделана из лодки и множества предметов, обычно находимых после кораблекрушения мигрантов в Средиземном море.

Фото: EPA/Vostock-photo

Акробат Зачери Стивенс из современной цирковой труппы Circa в театре QPAC в Брисбене, Австралия

Акробат Зачери Стивенс из современной цирковой труппы Circa в театре QPAC в Брисбене, Австралия

Фото: EPA/Vostock-photo

Третий день Уимблдонского чемпионата в Лондоне

Третий день Уимблдонского чемпионата в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Автобус врезался в жилой дом возле пляжа Сафети Бич в Мельбурне

Автобус врезался в жилой дом возле пляжа Сафети Бич в Мельбурне

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование Дня независимости в Майами

Празднование Дня независимости в Майами

Фото: EPA/Vostock-photo

Индийские рабочие красят карусель на пляже Марина в Ченнаи, Индия

Индийские рабочие красят карусель на пляже Марина в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Израильские подразделения покинули лагерь палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан

Израильские подразделения покинули лагерь палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан

Фото: AP/ТАСС

Последствия сильного дождя в Южной Корее

Последствия сильного дождя в Южной Корее

Фото: EPA/ТАСС

Пластиковый мусор, попадающий в реку Ачех в Индонезии, загрязняют прибережные районы

Пластиковый мусор, попадающий в реку Ачех в Индонезии, загрязняют прибережные районы

Фото: EPA/Vostock-photo

Французский художник Гийом Легро, известный как Saype, покрыл склон горного массива Монблан в Италии гигантской картиной

Французский художник Гийом Легро, известный как Saype, покрыл склон горного массива Монблан в Италии гигантской картиной

Фото: Piero Cruciatti/Anadolu Agency via Getty Images

Бельгиец Йеспер Филипсен стал победителем третьего этапа многодневной шоссейной велогонки "Тур де Франс"

Бельгиец Йеспер Филипсен стал победителем третьего этапа многодневной шоссейной велогонки "Тур де Франс"

Фото: EPA/Vostock-photo

Соленое озеро в Анкаре, Турция

Соленое озеро в Анкаре, Турция

Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images

Зрители на теннисном турнире Уимблдон в Лондоне

Зрители на теннисном турнире Уимблдон в Лондоне

Фото: ЕРА/ТАСС

В Париже стартовала Неделя высокой моды

В Париже стартовала Неделя высокой моды

Фото: Thierry Chesnot/Getty Images

Жителям швейцарской деревни Бриенц разрешено возвращаться домой после схода горной породы

Жителям швейцарской деревни Бриенц разрешено возвращаться домой после схода горной породы

Фото: EPA/Vostock-photo

Ливень в Нью-Йорке

Ливень в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Окольцовка молодых скоп возле Штернберга на северо-востоке Германии

Окольцовка молодых скоп возле Штернберга на северо-востоке Германии

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Жара в Чикаго

Жара в Чикаго

Фото: АР/ТАСС

Бейсбольный матч "Майами Марлинс против "Сент-Луис Кардиналс" (США)

Бейсбольный матч "Майами Марлинс против "Сент-Луис Кардиналс" (США)

Фото: АР/ТАСС

Буддийские религиозные мероприятия в день полнолуния на Шри-Ланке

Буддийские религиозные мероприятия в день полнолуния на Шри-Ланке

Фото: EPA/Vostock-photo

Актриса Марго Робби на мероприятии в рамках промо-тура фильма "Барби" в Сеуле

Актриса Марго Робби на мероприятии в рамках промо-тура фильма "Барби" в Сеуле

Фото: AP/ТАСС

Зрители в ожидании фестиваля колесниц в Ченнаи, Индия

Зрители в ожидании фестиваля колесниц в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции Schiaparelli сезона осень-зима 2023-2024 на Неделе высокой моды в Париже

Показ коллекции Schiaparelli сезона осень-зима 2023-2024 на Неделе высокой моды в Париже

Фото: AP/ТАСС

Лесной пожар Донни-Крик в Канаде

Лесной пожар Донни-Крик в Канаде

Фото: AP/ТАСС

Водопад Игуасу в одноименном национальном парке в Аргентине

Водопад Игуасу в одноименном национальном парке в Аргентине

Фото: EPA/Vostock-photo

Котенок манула в Новосибирском зоопарке

Котенок манула в Новосибирском зоопарке

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Антиправительственная акция активистов группы "Братья по оружию" в Хайфе

Антиправительственная акция активистов группы "Братья по оружию" в Хайфе

Фото: DPA/ТАСС

Французский канатоходец Натан Полин преодолел 350 метров во время своего шоу в Барселоне

Французский канатоходец Натан Полин преодолел 350 метров во время своего шоу в Барселоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция протеста организации ONE, выступающей за искоренение крайней нищеты, в Берлине

Акция протеста организации ONE, выступающей за искоренение крайней нищеты, в Берлине

Фото: EPA/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/

07.07.2023 - Posted by | Дайджест

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