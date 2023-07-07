Как искусство помогает людям справиться с последствиями катастрофы в Турции и Сирии
Недавно Турция и Сирия пережили самое страшное стихийное бедствие в современной истории стран: на юге региона произошло землетрясение силой 7,8 балла, за которым через 9 часов последовало еще одно. Около 47 тысяч человек погибли, еще больше получили ранения. Многие художники и фотографы обратились к своему таланту, чтобы распространить информацию о катастрофе по всему миру и вселить надежду в пострадавших. Вот лишь часть таких работ.
1. Автор Виган Демири
2. Автор Хадиль Альсафади
3. Автор Хусейн Шахин, Турция
«Наши люди, которые оказались под обломками в результате землетрясения в моей стране, нуждаются в вашей помощи», — Хусейн Шахин.
4. Автор Хаитиан Саих, Сирия
5. "Объятия исцеляют", автор Хедие Сумейра Коркмаз
6. Автор Фуад Аль-Имани
Проживающий в Праге художник Фуад аль-Имани поделился своим наброском сирийских спасателей, разгребающих завалы в поисках выживших после землетрясения. Фуад сказал, что потратил много времени, пытаясь найти лучший способ отразить ту боль, что наблюдается в зонах бедствия. «Не думаю, что существует способ выразить ту трагедию и боль, которые вызвала эта катастрофа», — написал он в своем Instagram*.
7. Автор Кагдас Кара
8. Работа волонтеров под руководством фотографа Огуна Севера Окура, Турция
Волонтеры в Турции разместили красные воздушные шары на руинах разрушенных зданий, чтобы почтить память детей, пострадавших от недавних землетрясений. Под руководством фотографа Огуна Севера Окура они взобрались на обломки в Хатае и привязали воздушные шары к арматурам, торчащим из кучи обломков.
9. Автор Saydmedia
10. Автор Алев Нето
11. Автор Камила Эчаваррия
Художница превратила шкалу интенсивности землетрясения в сад тюльпанов (национальный цветок региона), где все тюльпаны окрашены в серый цвет, кроме одного, который выражает стойкость и надежду.
12. "Когда весь твой мир рушится", Алев Нето
13. "Разрушение", Ипек Морель
14. Автор Зейнеп Чилек, Стамбул
15. Автор Салам Хамед, Сирия
Сирийская художница Салам Хамед стоит со своей дочерью рядом с граффити, которое Салам нарисовала на обломках разрушенного здания после смертельного землетрясения в Джандарисе, Сирия, 22 февраля 2023 года.
16. Автор Хацер Болат
17. Авторы Азиз Асмар и Салам Хамед, Сирия
Сирийские художники Азиз Асмар и Салам Хамед рисуют граффити на обломках разрушенных зданий после землетрясения.
18. Автор Камила Эчаваррия
19. Джон-Пол Петрус, Лондон
Знаменитый фэшн-фотограф и дизайнер очков и украшений Джон-Пол Петрус каждый год проводит благотворительную распродажу своих принтов, а в этом году он организовал сбор средств в пользу жертв турецко-сирийского землетрясения.
«Я провожу благотворительную распродажу очков и украшений с подписанным галерейным принтом этой фотографии, которую я сделал в Каппадокии, Турция, для Harper’s Bazaar. Я много раз бывал в этом регионе, и Турция занимает особое место в моем сердце. Я убит горем, как и многие из нас, в связи с последними событиями», — поделился дизайнер в своем Instagram*.
20. Ясин Яман
«Мы боремся с самой крупной катастрофой в истории Турции. Мы потеряли тысячи людей и скорбим о наших потерях. Мы вместе залечим раны и вместе преодолеем эту катастрофу. Потому что вместе мы сильны и мы один кулак!».
21. Автор Сударсан Паттнаик
«Мой рисунок на песке с надписью «Возьмитесь за руки, чтобы спасти жертв землетрясения» на пляже Пури в Индии», — написал художник в Твиттере.
22. Автор Кагдас Кара
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36239-kakiskusstvo-pomogaet-lyudyam-spravitsya-sposledstviyami-katastrofy-vturcii-isirii-23-foto.html
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Июль 2023 (38)
- Июнь 2023 (109)
- Май 2023 (124)
- Апрель 2023 (129)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий