Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Как искусство помогает людям справиться с последствиями катастрофы в Турции и Сирии

Недавно Турция и Сирия пережили самое страшное стихийное бедствие в современной истории стран: на юге региона произошло землетрясение силой 7,8 балла, за которым через 9 часов последовало еще одно. Около 47 тысяч человек погибли, еще больше получили ранения. Многие художники и фотографы обратились к своему таланту, чтобы распространить информацию о катастрофе по всему миру и вселить надежду в пострадавших. Вот лишь часть таких работ.

1. Автор Виган Демири

2. Автор Хадиль Альсафади

3. Автор Хусейн Шахин, Турция

«Наши люди, которые оказались под обломками в результате землетрясения в моей стране, нуждаются в вашей помощи», — Хусейн Шахин.
4. Автор Хаитиан Саих, Сирия

5. "Объятия исцеляют", автор Хедие Сумейра Коркмаз

6. Автор Фуад Аль-Имани

Проживающий в Праге художник Фуад аль-Имани поделился своим наброском сирийских спасателей, разгребающих завалы в поисках выживших после землетрясения. Фуад сказал, что потратил много времени, пытаясь найти лучший способ отразить ту боль, что наблюдается в зонах бедствия. «Не думаю, что существует способ выразить ту трагедию и боль, которые вызвала эта катастрофа», — написал он в своем Instagram*.
7. Автор Кагдас Кара

8. Работа волонтеров под руководством фотографа Огуна Севера Окура, Турция

Волонтеры в Турции разместили красные воздушные шары на руинах разрушенных зданий, чтобы почтить память детей, пострадавших от недавних землетрясений. Под руководством фотографа Огуна Севера Окура они взобрались на обломки в Хатае и привязали воздушные шары к арматурам, торчащим из кучи обломков.
9. Автор Saydmedia

10. Автор Алев Нето

11. Автор Камила Эчаваррия

Художница превратила шкалу интенсивности землетрясения в сад тюльпанов (национальный цветок региона), где все тюльпаны окрашены в серый цвет, кроме одного, который выражает стойкость и надежду.
12. "Когда весь твой мир рушится", Алев Нето

13. "Разрушение", Ипек Морель

14. Автор Зейнеп Чилек, Стамбул

15. Автор Салам Хамед, Сирия

Сирийская художница Салам Хамед стоит со своей дочерью рядом с граффити, которое Салам нарисовала на обломках разрушенного здания после смертельного землетрясения в Джандарисе, Сирия, 22 февраля 2023 года.
16. Автор Хацер Болат

17. Авторы Азиз Асмар и Салам Хамед, Сирия

Сирийские художники Азиз Асмар и Салам Хамед рисуют граффити на обломках разрушенных зданий после землетрясения.
18. Автор Камила Эчаваррия

19. Джон-Пол Петрус, Лондон

Знаменитый фэшн-фотограф и дизайнер очков и украшений Джон-Пол Петрус каждый год проводит благотворительную распродажу своих принтов, а в этом году он организовал сбор средств в пользу жертв турецко-сирийского землетрясения.
«Я провожу благотворительную распродажу очков и украшений с подписанным галерейным принтом этой фотографии, которую я сделал в Каппадокии, Турция, для Harper’s Bazaar. Я много раз бывал в этом регионе, и Турция занимает особое место в моем сердце. Я убит горем, как и многие из нас, в связи с последними событиями», — поделился дизайнер в своем Instagram*.
20. Ясин Яман

«Мы боремся с самой крупной катастрофой в истории Турции. Мы потеряли тысячи людей и скорбим о наших потерях. Мы вместе залечим раны и вместе преодолеем эту катастрофу. Потому что вместе мы сильны и мы один кулак!».
21. Автор Сударсан Паттнаик

«Мой рисунок на песке с надписью «Возьмитесь за руки, чтобы спасти жертв землетрясения» на пляже Пури в Индии», — написал художник в Твиттере.
22. Автор Кагдас Кара

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36239-kakiskusstvo-pomogaet-lyudyam-spravitsya-sposledstviyami-katastrofy-vturcii-isirii-23-foto.html

07.07.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Подключение к %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее |

%d такие блоггеры, как: