9 апреля 1957 года в СССР был изготовлен первый в мире мобильный телефон

Мало кто знает, что первый мобильный телефон появился у нас в Советском Союзе в 1957 году. Его создателем стал советский радиоинженер и популяризатор радиотехники Леонид Иванович Куприянович. В 1957 году журнал «Наука и жизнь» опубликовал статью об изобретении молодого московского инженера Леонида Куприяновича — радиотелефоне ЛК-1. Аппарат воплощал давнюю мечту человека говорить по телефону на улице или в транспорте — там, где не проложена городская телефонная сеть.

Созданный Леонидом Куприяновичем опытный образец носимого (мобильного) автоматического дуплексного радиотелефона ЛК-1 был испытан 9 апреля 1957 года. Мобильный телефон имел радиус действия 20—30 км, но весил около трех килограммов.

В 1957 году молодой советский радио-инженер Леонид Куприянович сконструировал радиотелефон ЛК-1, позволяющий осуществлять беспроволочную телефонную связь с помощью электромагнитных волн через специальную автоматическую телефонную радиостанцию (АТР), включаемую в городскую телефонную линию параллельно какой-нибудь абонентской точке. Первый переносной (мобильный) телефон весил три килограмма и годился только для автомобиля.

Вслед за массивным трёх килограммовым аппаратом Куприянович создал по-настоящему мобильный телефон, который можно использовать не только во время движения в автомобиле, но и повсюду носить с собой.

В 1958 году автор изобретения внёс дальнейшие усовершенствования в радиотелефон, благодаря чему удалось значительно уменьшить его вес и размеры. Вместе с источником питания радиотелефон весил 500 грамм, а его размеры — с папиросную коробку. Благодаря этому новый мобильный телефонный аппарат мог бы найти широкое применение не только в транспорте и в народном хозяйстве, но и в быту для личного пользования.

Карманный подвижный (мобильный) радиотелефон позволял с любого места в радиусе 80 км звонить любому абоненту городской телефонной сети и звонить на радиотелефон по обычному домашнему телефонному аппарату или из уличных автоматов.

Конечно, для этого подвижному радиотелефону должен быть присвоен определённый номер. Набор номера вызова из АТС подавался на преобразователь, далее на передатчик АТР, а оттуда по эфиру поступал на приёмник корманного радиотелефона, где включается звонок о вызове.

Создатель первого мобильного радиотелефона ЛК-1 в Советском Союзе советский радиоинженер и популяризатор радиотехники Леонид Иванович Куприянович родился 14 июля 1929 года. В 1953 году Леонид Иванович, окончил Московский государственный технический университет имени Николая Баумана по специальности Радиоэлектроника и Приборостроение.

Радиофон Леонида Куприяновича ЛК-1 , модели 1961 года, состоит из двух передатчиков и приёмника, собранных на полупроводниках. Питается радиофон от миниатюрных никель-кедмиевых аккумуляторов. На обычной городской автоматической станци (АТС) устанавливается специальная автоматическая телефонная радиостанция (АТР) и связь осуществляется по схеме: радиофон — АТР-АТС-телефон. С любого радиотелефона на АТР по эфиру передаётся вызов, затем этот сигнал автоматически попадает на АТС, оттуда уже по проводам — на телефон.Таким образом можно связаться по домашнему телефонному аппарату с абонентом, находящимся в машине, в самолёте, в поезде, где-то на природе.

Если же связь осуществляется между двумя радиофонами, то надобность в АТС вообще отпадает.

Последняя модель радиофона 1961 года, подготовленная к серийному выпуску, свободно умещалась на ладони, весила всего 70 грамм, радиус действия радиофона 80 км.

Радиоинженер продолжает работать над усовершенствование радиотелефона, уменьшением его размера до размера спичечного коробка и увеличения радиуса дальности связи до 200 километров.

Для того, чтобы создать радиотелефонную связь в Москве, потребуется всего десять автоматических телефонных радиостанций. Первая из таких станций запроектирована в столичном районе Мазилово.

Созданная в 1931 году секретная правительственная связь получила настоящий подарок в виде современного мобильного радиофона Куприяновича.

Судьба первого советского мобильного радиофона была связана с созданием секретной правительственной связи «Алтай».

Первой же общенациональной системой национальной телефонной связи стала советская система «Алтай», введённая в опытную эксплуатацию в 1963 году.

Система «Алтай» первоначально работала на частоте 150 МГц, но к 1970 году система «Алтай» работала в 114 городах СССР и для неё был выделен диапазон 330 МГц. В Воронеже эта система действовала до конца 2011 года и была закрыта по экономическим соображениям. До настоящего времени система «Алтай» работает в Новосибирске.

Новая модель радиофона размером не больше наручных часов

Сейчас эта информация не является секретной. Что сделали советские руководители? Отобрали, засекретили изобретение мобильного устройства и убили идею развития мобильной связи для всех жителей СССР. А теперь мы покупаем чьё-то чужое, хотя Советский Союз тогда в 1961 году Советский Союз мог бы стать флагманом в развитии мобильной связи. Не просто флагманом производства мобильных телефонов внутри Союза, а мог бы уже тогда продавать его всему миру! Это изобретение было сделано в 60-е годы прошлого века.

Да, радиотелефоны были и на Западе, в Европе и Америке, но ручного размера радиотелефон, который использовал принцип сотовой связи, был изобретен в Советском Союзе. И он был не просто изобретён, а была сделана опытная серия мобильных телефонов. А потом власти все отобрали, засекретили и закрыли. «Как же так? Советские граждане смогут радиочастотами пользоваться незаконно?»

Единственно, где применили радиофон (кто постарше, помнит), это в такси появилась система радиосвязи — «Тюльпан», «Гвоздика». В бытовом варианте радиофон они тоже закрыли, но система сотовой связи себя реализовала в радиосвязи. Сначала это была радиосвязь для милиции, затем скорой помощи и экстренных служб, а потом её пустили в таксопарки. Но до продажи простым гражданам СССР в частное пользование так дело и не дошло. А могли бы весь мир заставить покупать советские мобильные телефоны.

Однако ни одно изобретение Леонида Куприяновича в серию производства так и не вышло. Интервью, в котором инженер представил карманный вариант телефона размером с современный смартфон, стало последним в серии публикаций о мобильной телефонии СССР.

Мало кто знает, что Первый советский мобильный телефон на два десятилетия опередил американские разработки, ещё задолго до первого опытного образца Моторолы.

Сегодня официально считается, что первый в мире мобильный телефон был изготовлен в США 3 апреля 1973 года, когда директор отдела мобильной связи компании Моторола Мартин Купер, прогуливаясь по Манхеттену, демонстративно позвонил по мобильному телефону.

В продажу же сотовый телефон впервые выпустила компания Тревел Электроникс в 1979 году. Весил американский сотовый телефон 907 граммов и стоил 3895 долларов, что примерно соответствовало цене среднего автомобиля. Первый американский сотовый телефон стоил дороже Toyota Corola, продававшейся в США за $3698. Абонентская плата за сотовую связь в США составляла 50 долларов в месяц, а одна минута разговора обходилась пользователям от 24 до 40 центов, то есть равнялась стоимости целого галлона бензина (3,785 литра).

Массовое производство и продажа мобильных телефонов, весом 900 гр, началась 6 марта 1983 года.