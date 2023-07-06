Экскурсия на “небесную лабораторию” или Skylab
Скайлaб или «небесная лаборатория» — это первая и единственная национальная орбитальная станция США, предназначенная для технологических, астрофизических, медико-биологических исследований, а также для наблюдения Земли. В мае 2023 со дня запуска исполнилось 50 лет.
Станция была разделена на два основных отсека. На нижнем уровне находились помещения экипажа для сна, приготовления еды и санузлы, переработки и утилизации отходов. Верхний уровень состоял из большой рабочей зоны и содержал резервуары для хранения воды, морозильник для продуктов, научные шлюзы, оборудование для экспериментов и другое экспериментальное оборудование. (Фото NASA):
Поднос для подогрева пищи и сервировки Skylab. (Фото NASA):
Запуск Skylab 2 в Космическом центре Кеннеди во Флориде, 1973 год. (Фото The Print Collector):
Беспилотный космический корабль Skylab 1/Saturn V запускается с площадки A стартового комплекса 39 Космического центра Кеннеди, Флорида, 14 мая 1973 года. (Фото NASA):
Инфракрасная фотография района залива Сан-Франциско, сделанная космической станцией Skylab на околоземной орбите в июне 1973 года. (Фото NASA):
Первые проекты орбитальных станций стали появляться в СССР и в США с конца 1950-х годов. Одним из самых распространённых вариантов была переделка верхней ступени ракеты-носителя в полноценную орбитальную станцию. (Фото NASA):
Скайлэб была построена на основе корпуса верхней ступени ракеты Сатурн-1Б. Корпус был покрыт теплоизоляцией, внутреннее пространство баков было приспособлено для жизни и научных исследований. «Скайлэб» имела огромный внутренний объём, предоставляя практически неограниченную свободу передвижений, например легко можно было прыгать от стенки к стенке во время занятий гимнастикой. Астронавты находили бытовые условия обитания на станции весьма комфортными: в частности, там был установлен душ. Имелся и специализированный туалет — шкаф размерами с автомат для продажи газированной воды с тремя мочеприёмниками, который делал автоматический анализ мочи; для удобства фиксации тела перед ним к полу были прикреплены шлёпанцы. Вода не регенерировалась. Каждый астронавт располагал небольшим отдельным отсеком-каютой — нишей с закрывающейся шторкой, где было спальное место и ящик для личных вещей. (Фото NASA):
Эксперимент с пауками и попытки сделать паутину в невесомости в 1973 году. (Фото NASA):
Фотографии Солнца, сделанная 19 декабря 1973. (Фото NASA):
Чикаго. (Фото NASA):
Полная стоимость программы «Скайлэб» составила порядка 3 млрд долларов США в ценах того времени. (Фото NASA):
Вид на космическую станцию Скайлэб, сфотографированный на фоне Земли. (Фото NASA):
Толпа рассматривает поврежденный кислородный баллон из Скайлэба, упавший на землю 11 июля 1979 года, как часть выставки «Фрагменты Скайлэба» в Музее науки и промышленности в Чикаго, штат Иллинойс, август 1979 года. (Фото Museum of Science and Industry, Chicago):
Время обеда, 1 марта 1973 года. (Фото NASA):
Длина — 24,6 м, максимальный диаметр — 6,6 м, масса — 77 т, внутренний объём — 352,4 м³. Высота орбиты — 434—437 км (перигей-апогей), наклонение — 50°. 1974 год. (Фото NASA):
Источник: https://loveopium.ru/kosmos/ekskursiya-na-nebesnuyu-laboratoriyu-ili-skylab.html
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