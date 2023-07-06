Художник вышивает потрясающие картины с помощью швейной машины
Житель Индии, Арун Кумар Баджадж, обладает необычным мастерством — он рисует с помощью швейной машины. Технически — это вышивка, а не живопись, но его работы настолько невероятно детализированы, что выглядят как гиперреалистичные картины.
Арун с детства рисовал и мечтал стать известным художником, но 15 лет назад внезапная смерть отца сорвала его планы и заставила парня отказаться от школы, чтобы он мог управлять семейным бизнесом. Его отец был портным, и Арун пошел по его стопам, но не позволил художнику в нем умереть — он начал «рисовать» иглой и ниткой. Кумару потребовалось около 10 лет, чтобы овладеть этой уникальной формой искусства, и на сегодняшний день он признан единственным в мире художником, рисующим с помощью швейной машины.
Источник: adfave.xyz
Источник: https://allourworld.info/hudozhnik-vyishivaet-potryasayushhie-kartinyi-s-pomoshhyu-shveynoy-mashinyi/?fbclid=IwAR0a5rpxdMB1cPz5x8xU9UN7g5klMPFTdIctgkjGaJn83kM7UtoPgksmwQc
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