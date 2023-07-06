Как известнейшая картина разлучила влюбленных или хитрый ход обманутого мужа: судьба роковой «Золотой Адели»

Узнав о предательстве жены, Фердинанд был готов ее убить. Но главе знатной еврейской семьи такое поведение не позволялось. Не положено было и разводиться. И тогда обманутый муж, поостыв, придумал хитрый план. «Я хочу, чтоб вы писали портрет моей супруги» — объявил известному художнику и, по совместительству, любовнику Адели Фердинанд Блох Бауэр. Гонорар предлагался баснословный, но и условия контракта специфическими. План сработал, и чувства возлюбленных остыли. Но история «Золотой Адели» на том только начиналась.

Тайный возлюбленный своенравной супруги

Фердинанд и Адель.

В знатных семьях еврейской диаспоры Австрии, представителями которой являлись Фердинанд и Адель, брачный союз заключался навечно. Деньги в этих кланах шли к деньгам, а один семейный капитал дополнял другой. Союз молодых людей был инициирован родителями с обеих сторон. Мориц Бауэр, отец Адели, занимался банковским делом и возглавлял ассоциацию австрийских банкиров. Он долгое время подыскивал для дочери достойного жениха, остановив свой выбор на Фердинанде Блох. Семья жениха занималась сахарным производством, владея несколькими крупными успешными предприятиями. На свадьбе Адели пировала едва ли не вся Вена, а после объединения капиталов семьи стали именоваться Блох-Бауэрами.

Но прошло совсем немного времени, и крупнейший европейский сахарозаводчик Фердинанд Блох-Бауэр растеряно брел по мостовой, пряча взгляд от прохожих. Только ленивый не судачил по поводу бурного романа его молодой супруги и известного художника Густава Климта. Узнав об измене Адели, Фердинанд боролся с желанием застрелить обоих любовников. Покончить с семейным бизнесом разводом Фердинанд совершенно не мог. Неделями он без сна смотрел в потолок, и наконец созрел элегантный, но хитроумный план.

Хитрый план

Густав Климт. /Фото: news.artnet.com

Отпустив мысли о мести и успокоившись, Фердинанд решил поступать изощрённее. Зная крутой нрав супруги, он задумал создать условия, чтобы любовники проводили рядом максимальное количество времени. В обществе все знали о любвеобильности Климта. Вокруг именитого художника крутились бесконечные поклонницы, любовницы и музы. Фердинанд предположил, что избалованный вниманием Климт не будет долго любить только Адель, потому что природно нуждается в разных женщинах, дающих ему творческое вдохновение. А вот сократи Фердинанд их общение, результат мог быть абсолютно противоположным: невозможность встречаться только подогревала бы интерес любовников. И тогда Блох-Бауэр предложил Климту сделку. Он заказал художнику портрет Адели! Но с условием: сделать множество эскизов до финишной работы.

Фердинанд верил, что они быстро надоедят друг другу, оказавшись в напряженных рабочих условиях на протяжении долгих месяцев. И пусть Адель наблюдает, как медленно угасают чувства Климта, и осознает, что этот союз — пустышка. При этом расстаться и соскучиться у них просто не будет возможности. Штрафы из-за невыполнения условий в десятки раз превышали сумму контракта. Но и гонорар был баснословным. Продумывая этот коварный план, Фердинанд поручил формулировку содержания своим лучшим юристам. Осознавая свою финансовую выгоду, Климт подписал бумагу. И прекрасно понимал, что разорится, если не выполнит все условия.

В итоге Блох Бауэр написал портрет Адель. Работа получилась прекрасной: в сияющем ореоле с полотна пронзительно смотрела золотая богиня любви. Ее светящееся лицо в обрамлении темных волос зачаровывало. Для этого портрета Фердинанд специально заказал отделанное золотыми пластинами платье и бриллиантовое колье. Это великолепное украшение в крупных рубинах и сапфирах тянуло на целое состояние. Но Фердинанд всем показал, что может себе такое позволить. А главный эффект был в том, что еще задолго до окончания работы чувства Климта и Адель перегорели. Желая окончательно удостовериться в успехе, торжествующий супруг даже заказал Климту еще один портрет жены. А убедившись в достижении цели, купил у художника несколько полотен, посчитав их прекрасными инвестициями.

Судьба «Золотой Адели» и Гитлер

Один из множества эскизов «Золотой Адели». /Фото: levelvan.ru

У Фердинанда и Адели не было своих детей. Все три попытки заканчивались смертью младенцев. Свои нерастраченные материнские чувства Адель подарила детям сестры. Но особенно тесная связь у нее была с племянницей Марией Блох-Бауэр. Когда тетка болела, а это случалось все чаще, именно Мария сидела у ее кровати. Фердинанд же, отвлекшись от истории с романом жены, ударился в работу на благо сахарной империи. После случившегося желания тесного общения с супругой у него по понятным причинам не было. Адель так и не узнала, что ему все было известно. Через несколько лет Густав Климт умер от сердечного приступа, Адель же пережила экс-любовника на 7 лет, скончавшись от менингита в 1925-м. В последние дни жизни она завещала картины Климта, и "Золотую Адель" в том числе, венскому музею Бельведер. Фердинанд же не смог расстаться с великолепным портретом. Когда в 1938-м начался геноцид евреев, Блох-Бауэр сбежал в Швейцарию. А история одной из самых ценных картин мира только начиналась.

Нацисты вывезли работы Климта в Германию. /Фото: museumconservation.ru

К тому времени Мария с мужем Фридрихом поселились в роскошном австрийском доме Блох-Бауэров. Однажды к ним ожидаемо заявились немецкие офицеры, забрав и портрет, и ожерелье. Мужа Марии задержали и отправили в концлагерь, но каким-то чудом он сбежал, и семья переехала в Америку. По завещанию умершего в 1945-м Фердинанда все имущество перешло его племянникам, в том числе и Марии. На тот момент «Золотая Адель» вместе с еще 4 картинами Климта украшали германскую галерею. Работы оберегались и хранились по прямому указанию Гитлера. Оказывается, еще в юности он был знаком с Климтом. Тогда художник сказал честолюбивому Адольфу, что у него талант живописца. Как известно, на этом поприще Гитлер не смог преуспеть, но оценку известного художника запомнил на всю жизнь.

Когда в 1998-м в Австрии появился закон о реституции конфискованных нацистами культурных богатств, единственным потомком Адели оставалась Мария. Она потребовала выслать картины в Америку, но австрийское правительство ее игнорировало. Только в 2005-м она выиграла судебный процесс, и «Золотая Адель» покинула Австрию. Картину позже купил крупный предприниматель Рональд Лаудер. Он основал в Нью-Йорке Новую галерею, где работа находится поныне.

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Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050723/56660/?fbclid=IwAR284c_aj9p5IF-XQ975qSHBFwqlD46b33QZr5wGrtQ3Me_l6oNkDmpWcdc