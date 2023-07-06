Ворон сидит на спине орла в воздухе: фото, которые можно словить один раз в жизни

Фотограф из Калифорнии говорит: “Вороны известны тем, что агрессивно преследуют других хищников, которые гораздо больше по размеру, когда их замечают на их территории, и обычно эти “нарушители” просто отступают без лишнего шума”.

“Однако в этом кадре ворона, похоже, не преследовала лысого орла на таком близком расстоянии, и лысый орел тоже не возражал против того, что ворона вторглась в его личное пространство”.