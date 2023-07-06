Николлетто

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Ворон сидит на спине орла в воздухе: фото, которые можно словить один раз в жизни

Фу Чан — талантливый фотограф птиц с хорошим послужным списком, и мы представляем вам одну из серий его уникальных фотографий.

Это ворон, сидящий на спине лысого орла в середине полета — смотрите ниже.

Фотограф из Калифорнии говорит: “Вороны известны тем, что агрессивно преследуют других хищников, которые гораздо больше по размеру, когда их замечают на их территории, и обычно эти “нарушители” просто отступают без лишнего шума”.

“Однако в этом кадре ворона, похоже, не преследовала лысого орла на таком близком расстоянии, и лысый орел тоже не возражал против того, что ворона вторглась в его личное пространство”.

“Еще более причудливым было то, что ворона даже сделала короткую остановку на спине орла, как будто совершая бесплатную живописную поездку, а орел просто подчинился”.

Источник: https://coconutsky.club/voron-sydyt-na-spyne-orla-v-vozduhe-foto-kotorye-mozhno-slovyt-odyn-raz-v-zhyzny/

06.07.2023 - Posted by | Животные

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