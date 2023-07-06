Ворон сидит на спине орла в воздухе: фото, которые можно словить один раз в жизни
Фу Чан — талантливый фотограф птиц с хорошим послужным списком, и мы представляем вам одну из серий его уникальных фотографий.
Это ворон, сидящий на спине лысого орла в середине полета — смотрите ниже.
Фотограф из Калифорнии говорит: “Вороны известны тем, что агрессивно преследуют других хищников, которые гораздо больше по размеру, когда их замечают на их территории, и обычно эти “нарушители” просто отступают без лишнего шума”.
“Однако в этом кадре ворона, похоже, не преследовала лысого орла на таком близком расстоянии, и лысый орел тоже не возражал против того, что ворона вторглась в его личное пространство”.
“Еще более причудливым было то, что ворона даже сделала короткую остановку на спине орла, как будто совершая бесплатную живописную поездку, а орел просто подчинился”.
Источник: https://coconutsky.club/voron-sydyt-na-spyne-orla-v-vozduhe-foto-kotorye-mozhno-slovyt-odyn-raz-v-zhyzny/
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июль 2023 (33)
- Июнь 2023 (109)
- Май 2023 (124)
- Апрель 2023 (129)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий